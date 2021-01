Els 10 cotxes més esperats del 2021

L’any 2020 ha sigut per oblidar, també en la indústria automobilística. Un any de caiguda de vendes i d'anuncis de tancament de fàbriques i retallades de personal per ajustar-se a les noves necessitats del mercat. Per sort, però, alguns indicadors anuncien que durant el 2021 el consum es reactivarà en una part molt important i que es recuperaran part de les vendes perdudes al llarg del 2020 a Europa.

Sembla també que la pandèmia hagi accelerat el procés de descarbonització i electrificació del món automobilístic. El 2021 serà l’any dels cotxes elèctrics o electrificats: de fet, els 10 models que considero més importants i esperats de l’any són elèctrics o, en alguns casos, híbrids o híbrids endollables. Es pot dir que la pandèmia del coronavirus també ha acabat de reorientar l’oferta dels fabricants, de manera que les grans novetats d’aquest 2021 no faran servir mecàniques de combustió.

Per començar el 2021 he preparat un recull de les deu novetats més esperades, amb un ventall de preus prou interessant, dels poc més de 10.000 euros fins als 100.000. L'ordre no és més que aleatori, ja que la idea no és fer un rànquing sinó presentar diverses opcions de carrosseria i habitabilitat als diversos perfils de conductors en funció de les seves necessitats.

Nissan Ariya

Ara fa gairebé 15 anys, el Qashqai va irrompre al mercat europeu i va canviar les regles del joc per sempre: a partir de la seva aparició, totes les marques van apostar decididament per incloure un (o més) SUV a la seva gamma. Nissan vol repetir la jugada en format elèctric amb l’Ariya, un dels models més importants de la història de la marca i on es juga bona part del seu futur immediat.

L’Ariya serà un SUV gran, amb 4,6 metres de llarg i 1,85 d’ample –possiblement de set places– i la seva gamma inclourà versions de tracció davantera (amb un motor elèctric) o integral (amb dos motors, un sobre cada eix) i autonomia de fins a 640 quilòmetres, amb un preu base al voltant dels 40.000 euros per a les versions d’accés.

Cupra el-Born

La gran esperança elèctrica de la marca catalana s’està fent esperar, i és que la pandèmia ha obligat a retardar el llançament del Cupra el-Born (o Born), el primer model elèctric d’altes prestacions de Cupra, que en un primer moment es va presentar com a Seat.

El Cupra el-Born o Cupra Born serà un model basat en la plataforma MEB que farà servir la mateixa mecànica que el Volkswagen ID.3, tot i que podria incorporar un segon motor elèctric sobre l’eix posterior i oferir una potència superior als 300 CV, imitant el futur ID.3 R o l’ID.4 GTX. En qualsevol cas, el preu del primer elèctric de Cupra oscil·larà al voltant dels 35.000 euros per a les versions d’accés amb motor davanter i 204 CV de potència.

Toyota Yaris Cross

Situar el Yaris Cross entre els 10 cotxes més esperats del 2021 és una aposta personal, però té arguments de sobres per convertir-se en un èxit de vendes. En primer lloc, és un totcamí o crossover atractiu, que replica la fórmula que coneixem del Yaris convencional, i això ja és un punt al seu favor.

A més, la seva mecànica híbrida, amb 116 CV de potència i un preu assequible, al voltant dels 20.000 euros, el converteixen en un dels grans aspirants a revelació de l’any en el mercat, tot i que no ho tindrà gens fàcil: se les haurà d'haver amb els actuals Nissan Juke, Ford Puma, Peugeot 2008, Seat Arona o Renault Captur, pesos pesants de la categoria que –això sí– tenen preus similars però no presenten mecàniques híbrides.

BMW i4

Si una cosa sap fer BMW són berlines de tall esportiu. L’i4 no serà cap excepció, tot i que per primer cop la marca bavaresa es llanci al segment de les berlines elèctriques. Tindrà uns 500 CV de potència, 600 quilòmetres d’autonomia, podrà carregar la bateria al 80% en només mitja hora i incorporarà tot l’arsenal tecnològic de què BMW és capaç (i això és molt dir).

Ara bé, el BMW i4 no serà un cotxe per a tothom. El seu preu base serà superior als 72.000 euros i tindrà la difícil missió de brillar en un segment monopolitzat pel Tesla Model S i el Porsche Taycan.

Tesla Cybertruck

Poques vegades un vehicle ha sigut objecte de tanta befa com el Tesla Cybertruck i la seva accidentada presentació. D’acord, és un cotxe estrany (no m’atreveixo a dir lleig), però promet accelerar de 0 a 100 en 2,9 segons, ser un monstre fora de l’asfalt i arrossegar remolcs de fins a sis tones.

El Cybertruck hauria d’arribar al nostre mercat a finals del 2021, a un preu base d’uns 60.000 euros per a les versions d’un sol motor i autonomia d’uns 400 quilòmetres. Això sí: a aquestes altures no creiem que els seus vidres siguin indestructibles.

Toyota Highlander

El Rav4 ha sigut un èxit i un encert comercial que ha servit a Toyota per guanyar confiança i començar a comercialitzar un SUV híbrid encara més gran, que arribarà a les set places i oferirà un maleter de 658 litres de capacitat.

Amb una mecànica híbrida de 244 CV de potència total combinada i tracció integral (aprofita la plataforma mecànica i tecnològica del Rav4), el Highlander costarà uns 50.000 euros, que tot i ser molts diners són 30.000 euros menys que el que costa un SUV híbrid equivalent de BMW, Audi, Porsche o Volvo, i sense cap argument (a banda del prestigi de marca) que justifiqui el sobrecost. Si pagues més, és perquè vols, ja que el Highlander apunta al liderat del segment dels SUV híbrids de set places a Europa el 2021.

Skoda Enyaq

El primer SUV elèctric de Skoda serà un model amb tracció davantera o integral (és a dir, amb un o dos motors elèctrics), potències d’entre 147 i 300 CV i una autonomia d’entre 340 i 500 quilòmetres.

El totcamí elèctric txec, que costarà uns 50.000 euros, aprofitarà la mateixa base mecànica i tecnològica que el futur ID.4 (és a dir, la plataforma MEB), tot i que es posicionarà lleugerament per sota del model de Volkswagen en el mercat seguint l’estratègia d’electrificació del grup VAG.

Dacia Spring

El Dacia Spring és, possiblement, el cotxe elèctric més esperat pel gran públic. Amb un preu de poc més de 12.000 euros, aquest SUV urbà promet convertir-se en un èxit de vendes immediat, sobretot en entorns urbans i en format de car sharing o cotxe compartit.

Les seves mides compactes (3,73 metres de llarg i 1,57 d’ample) el fan ideal per moure’s per ciutat, i gràcies a la seva lleugeresa promet una autonomia d’uns 200 quilòmetres. Ara bé, els 45 CV de potència del seu petit propulsor elèctric semblen no convidar a grans alegries.

Audi e-tron GT

Audi prepara el seu primer model elèctric d’altes prestacions, destinat a plantar cara al fins ara totpoderós Tesla Model S i Porsche Taycan, model amb el qual comparteix plataforma i mecàniques. L’Audi e-tron GT disposarà de dos motors elèctrics (un sobre cada eix), tracció integral, 590 CV de potència i unes bateries de 90 kWh que permetran més de 400 quilòmetres d’autonomia.

El seu disseny elegant i esportiu serà una de les armes a favor d’aquest Audi, que tindrà un preu base al voltant dels 85.000 euros i estrenarà un nou sistema de càrrega ràpida per recuperar el 80% de les bateries en només 20 minuts.

Hyundai Tucson

L’actual Tucson ha sigut un dels models més interessants del seu segment els últims anys. Ara Hyundai vol anar més enllà i apujar l’aposta amb el nou Tucson, un SUV farcit de tecnologia que prescindeix de les mecàniques dièsel i introdueix versions semihíbrides o mild hybrid, híbrides i híbrides endollables a la seva gamma, així com plataformes de tracció davantera o total.

El Tucson, que tindrà una gamma de preus que arrencarà a partir dels 25.000 euros, estrenarà una estètica futurista i uns comandaments totalment digitalitzats, ergonòmics i racionals.

Bonus

En aquest recull de deu models no n'he pogut incloure alguns que estrenaran noves generacions i que prometen ser autèntics referents del segment,com ara el nou Nissan X-Trail (que també introduirà versions híbrides electrificades i un interior més tecnològic), o el nou Nissan Qashqai, possiblement el SUV més popular de la història i que estrenarà nova generació amb mecàniques electrificades. També podem incloure en aquest grup el nou Opel Mokka, un model que ha protagonitzat una autèntica metamorfosi i que inclourà una versió elèctrica aprofitant la plataforma i mecànica dels Peugeot e-208 i Opel Corsa-e, que ja estan a la venda des de fa alguns mesos. També serà molt interessant veure el nou Alfa Romeo Tonale (el primer totcamí ecològic de la marca italiana) i el Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, la versió híbrida endollable del totcamí compacte japonès, però per sobre de tot caldrà estar molt atents al nou Dacia Sandero, el cotxe més venut a Catalunya els últims anys que renova la seva gamma aquest 2021 i que estrenarà versions electrificades.

És possible que els amants de Tesla pensin que les noves versions del Model 3, que inclourà més versions mecàniques, o el nou Model S Plaid de 1.100 CV i més de 830 quilòmetres d'autonomia haurien d'estar en aquest recull, però presumiblement la versió més prestacional del Model S s'enfilarà per sobre dels 100.000 euros, el límit que hem volgut fixar en aquest reportatge. Caldrà veure també si aquest 2021 Tesla finalment presenta la versió definitiva de producció del Model Y, un dels cotxes més esperats dels últims anys.

Uns altres models que aixecaran polseguera aquest 2021 seràn el Ford Mustang Mach-e, que ja hem pogut començar a descobrir i que vol convertir-se en una alternativa potent a Tesla, o el nou Toyota Mirai de segona generació, que perfecciona la seva tecnologia amb pila d'hidrogen que ofereix uns 630 quilòmetres d'autonomia i un motor elèctric de 182 CV de potència.

De manera conscient, per primera vegada en un recull d’aquest tipus en aquesta comunitat de motor no he afegit vehicles de combustió tradicional, que, convé dir-ho, cada cop són menys populars i més específics per a un perfil de comprador concret. Amb tot, si voleu vehicles esportius teniu el Golf GTI, que manté el motor 2.0 TSI de quatre cilindres i 245 CV amb un preu base d’uns 42.000 euros, o el superior Golf R de 320 CV i tracció integral, amb un preu de 51.000 euros. Si esteu interessats en aquest tipus de vehicles de combustió, no podeu deixar passar que aquest 2021 també arribarà un Cupra León de 300 CV (no sabem encara si serà de tracció integral, tot i que podem intuir-ho) a un preu per determinar, tot i que imaginem que estarà al voltant dels 45.000 euros. En aquest mateix bloc caldrà estar atents a l’arribada del nou M3 Competition de 510 CV i M4 Competition -amb la mateixa potència- que tindrà un preu base superior als 110.000 euros, ja per sobre del llindar de més de 100.000 euros que no he volgut superar en aquest reportatge, conscient que representen una part mínima del total de vendes de cotxes nous a Catalunya.