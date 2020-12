Ford Mustang Mach-E, primera presa de contacte

"Però això és un Mustang?" Aquesta va ser una de les preguntes més repetides entre els primers seguidors del mític model nord-americà quan es van revelar les primeres imatges oficials del Mach-E. Elèctric i en format crossover, el Mach-E és la carta guanyadora de Ford en el segment dels cotxes elèctrics de zero emissions, un vehicle elèctric desenvolupat per un equip d'enginyers de la marca (l'anomenat equip Edison) pensat per convertir-se en un dels referents dinàmics i tecnològics del segment.

Estèticament, el Mach-E és un cotxe atractiu i juvenil gràcies a un disseny fresc que conserva les essències del mític model cupè original, sempre esportiu i una mica agressiu. Aquest flamant Mach-E conserva el disseny dels llums davanters i posteriors del Mustang, i fins i tot manté l'espai de la calandra davantera, tot i que ha deixat de ser funcional.

Aquesta versió elèctrica i crossover del Mustang és una mica més petita que el Mustang original, ja que fa 4,7 metres de llarg, 1,8 d'ample i gairebé 1,6 d'alt, unes mides més adequades al mercat global, que donen força espai a les places posteriors (on poden arribar a encabir-se tres ocupants adults, tot i que amb dificultat) i ofereixen un maleter de 402 L de capacitat, als quals cal sumar 100 litres més sota el capó, en l'espai que tradicionalment ocupaven els motors de combustió en els cotxes convencionals.

Els interiors del Mach-E també suposen un pas endavant respecte a altres models de la marca, amb una gran pantalla central de 15,5 polzades que centralitza totes les accions del vehicle, des de la gestió del climatitzador fins a l'emissora de ràdio. Aquest Mach-E estrena també un sistema d'infoentreteniment SYNC amb funcionalitat d'ordres per veu i un petit quadre d'instruments digitalitzat.

Els materials utilitzats en aquest totcamí esportiu i elèctric són de primera qualitat, i destaca l'ús del cuir, símil de fibra de carboni, insercions de plàstic negre piano i diversos plàstics tous que aporten una elevada qualitat percebuda i un aspecte més ben acabat, més premium.

Potència elèctrica

Ford proposa diferents opcions mecàniques per al nou Mustang Mach-E que inclouen una versió bàsica o d'accés amb llandes de 18 polzades que utilitza un sol motor i tracció posterior, que ofereix uns 450 quilòmetres d'autonomia, una potència de 90 kW (269 CV) i un parell de 415 Nm, capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en menys de 8 segons. Sobre aquesta mateixa mecànica ofereix una versió amb més autonomia gràcies a unes bateries de 98 kWh que ofereixen uns 610 quilòmetres d'autonomia.

A banda d'aquest primer model, Ford oferirà un segon nivell de motor Mustang Mach-E amb unes llandes de 19 polzades i un esquema de tracció integral amb dos motors (un sobre cada eix) amb una potència de 190 kW (294 CV), un parell de 565 Nm i que esprinta de 0 a100 en menys de 7 segons. Aquesta versió també tindrà dos nivells de bateries (75 o 98 kWh) que ofereixen autonomies de 420 o 540 quilòmetres. Aquest segon model té menys autonomia perquè pesa més, cosa que perjudica l'entrega de potència.

A més, l'any vinent aterrarà una versió més esportiva anomenada GT, amb llandes de 20 polzades, una autonomia de 500 quilòmetres, dos motors elèctrics que sumen una potència de 342 kW (465 CV) i un parell de 830 Nm associat a un esquema de tracció integral (AWD), seients esportius signats per Recaro, frens d'alt rendiment o un diferencial autoblocant posterior que permetrà jugar una mica amb el sobreviratge del cotxe.

Amb tot, els responsables de premsa de Ford avisen que l'autonomia real del Mustang Mach-E també variarà en funció del mode de conducció seleccionat, l'estil de conducció o fins i tot les condicions meteorològiques i la intensitat del sistema de refrigeració o calefacció. Ford ofereix tres modes de conducció per al seu crossover elèctric anomenats Whisper, Engage i Unbridled, que modifiquen l'entrega de potència del cotxe, el taratge de la suspensió i la rigidesa de la direcció, i que també influeix en les xifres d'autonomia reals.

Una acceleració impressionant

Durant la primera presa de contacte amb els models de preproducció vam poder comprovar la qualitat percebuda dels models exposats, així com l'ergonomia i comoditat dels seients davanters i posteriors. Un dels elements del Mustang Mach-E que no m'acaba d'agradar (i que repeteix la moda d'altres grans fabricants) és que també prescindeixi de comandaments físics per gestionar l'aire condicionat o la calefacció. Sí, és cert que la pantalla és prou gran i intuïtiva, però en la meva opinió no sobrarien uns botons o rodetes que no ens obliguessin a haver de desviar la vista de la carretera.

En la breu presa de contacte també vaig poder pujar al seient del copilot –els models de demostració són de preproducció i Ford no els té homologats per temes d'assegurança i, per tant, encara no els pot cedir– en una prova d'acceleració i frenada.

El model seleccionat ha sigut el de tracció integral o AWD i de 285 CV, i que té un pes superior a les dues tones. Gràcies a la disposició de les bateries de liti aprofitant la llargada del vehicle, el Mustang Mach-E disposa d'un centre de gravetat realment baix que li permet un comportament dinàmic molt destacable, sense inèrcies o rareses al volant.

La sensació d'acceleració del Mach-E és realment sorprenent, així com les poques inèrcies que mostra a l'hora de fer moviments laterals o en ziga-zaga, però el que realment m'ha semblat més sorprenent del Mustang Mach-E ha sigut la seva capacitat de frenada, fins i tot per aturar amb seguretat el conjunt en pocs metres de distància.

Per acabar, Ford ja ha obert les reserves del Mustang Mach-E. La versió d'accés, amb motor de 269 CV i tracció posterior, té un preu base de 48.500 euros, mentre que la versió més cara de la gamma, amb tracció integral de 351 CV i 540 quilòmetres d'autonomia, arriba a 64.500 euros.