Nissan mostra el nou X-Trail

Durant molts anys, l’X-Trail ha sigut el SUV de set places més venut a tot el món. Les claus de l'èxit d'aquest SUV han sigut la modularitat interna (amb una segona filera de seients desplaçable longitudinalment), l'amplitud de les places posteriors i el gran maleter, a banda d'una aposta estètica encertada i unes mecàniques dièsel i gasolina eficients, que hem pogut provar en diverses ocasions.

Però ara Nissan ha presentat la nova generació del Rouge (nom comercial de l'X-Trail als Estats Units), que hauria d'arribar al nostre mercat entre els anys 2021 i 2022, a un preu encara per confirmar. A grans trets, la tercera generació de l'X-Trail serà més tecnològica i atractiva des del punt de vista estètic.

La tercera generació del popular SUV japonès presenta un disseny robust, amb predomini de les formes geomètriques, una calandra encara més gran amb la icònica forma de V i nous fars dividits en dues meitats. Les línies marcades i ascendents, els grans passos de roda i la línia de cintura elevada ajuden a generar una imatge més poderosa i contundent, molt musculada, tot i que és una mica més petit –38 mil·límetres més curt– que el seu predecessor.

Els interiors del nou X-Trail aposten per un augment de la qualitat percebuda i per un plantejament molt més tecnològic, tal com demostren la gran pantalla central de 9 polzades, el quadre de comandaments totalment digitalitzat de 12 polzades, un sistema climatitzador de tres zones i el selector de modes de conducció, que es gestiona mitjançant un comandament giratori.

Una curiositat d'aquesta tercera generació de l'X-Trail és que prescindirà de la tercera filera de seients (és a dir, ja no oferirà set places) per maximitzar el confort a les places de la segona filera, amb tres places reals practicables per adults –o per dues cadiretes laterals i un adult a la plaça central–, i guanyar encara més espai al maleter.

L'altre gran cavall de batalla del nou X-Trail serà el de la conducció autònoma i la seguretat viària, ja que disposarà de sistema de conducció semiautònoma (nivell 2 sobre 5 en l'escala de conducció autònoma), que Nissan anomena ProPilot i que pot fer circular el cotxe per si mateix dins de les marques viàries adaptant la velocitat i mantenint les distàncies amb la resta de vehicles en funció del trànsit que envolta el vehicle. En altres paraules, el sistema ProPilot de Nissan és en realitat un sistema de control de velocitat adaptatiu amb assistent de distància i detector de canvi de carril. És a dir, que pot mantenir una velocitat de creuer per autopista o carretera ràpida, adaptar la velocitat als vehicles precedents i mantenir la distància de seguretat sense desviar-se de les marques viàries.

A més, el nou X-Trail també destaca per altres sistemes tecnològics i digitalitzats com el sistema NaviLink, càmera de visió zenital, frenada d'emergència automàtica, detector de vianants, alerta de trànsit creuat o detector d'angle mort, entre d'altres.

Pel que fa a l'aposta mecànica, és molt probable que aquest X-Trail prescindeixi de versions dièsel i que incorpori versions híbrides endollables o semihíbrides (mild hybrid). De moment Nissan només ha confirmat un motor gasolina 2.5 per als Estats Units, que ofereix 181 CV i 245 Nm de parell associat a un canvi automàtic de tipus CVT, que es podrà associar a plataformes de tracció davantera o integral.