El nou Qashqai serà més tecnològic i digital que mai

El Nissan Qashqai és el crossover o totcamí per excel·lència. Líder i pioner del segment SUV, el Qashqai estrenarà la seva tercera generació l’any vinent, de la qual Nissan ja ha anunciat alguns detalls dels quals ens hem fet ressò, com ara el fet que serà la primera vegada que el model prescindeixi de mecàniques dièsel i inclourà versions elèctriques o electrificades.

Tot i que Nissan encara no ha mostrat el disseny definitiu del nou Qashqai, que serà un dels models més importants del 2021, ha avançat algunes imatges del seu interior que mostren la seva important càrrega tecnològica i digital.

D’entrada sembla més que evident que el nou Qashqai comptarà amb un quadre d’instruments totalment digital gràcies a una pantalla de 12,3 polzades que es podrà personalitzar i que tindrà funció de navegador i d'altres que el conductor podrà escollir. A més, aquesta tercera generació també tindrà un sistema head-up display, probablement opcional, que permetrà rebre les informacions més rellevants sense haver de desviar la mirada del que passa a l’asfalt.

El quadre de comandaments central i la consola central quedaran ara presidides per una gran pantalla central tàctil de 9 polzades i on, cal celebrar-ho, Nissan manté els botons físics del sistema d’aire condicionat, calefacció i climatitzador, que permetrà un funcionament més ràpid, ergonòmic i intuïtiu que no obligarà el conductor a desviar la mirada o haver de recórrer a les ordres per veu per ajustar la temperatura de l’habitacle a les seves preferències.

El sistema interactiu del nou Qashqai permetrà connectivitat amb Android Auto i Apple Car Play, i disposarà de connexió Bluetooth, sistema de càrrega sense fils per a telèfons mòbils, un punt wifi per connectar-hi fins a set dispositius i entrades USB de tipus A i B a les places davanteres i posteriors. A més, l’aplicació Nissan Connect de l'smartphone permetrà saber en temps real l’estat del vehicle, programar a una hora determinada el sistema de climatització o obrir i tancar el cotxe a distància, entre altres funcionalitats.

Altres detalls que Nissan ha volgut mostrar són el pom del canvi automàtic i el selector de modes de conducció, que anuncia de manera indirecta les versions de tracció davantera o integral i els modes de conducció sobre sorra o neu, cosa que conserva l’essència aventurera del Qashqai. A més, el nou pom del canvi automàtic és més petit i elegant que el del model actual que hem pogut provar en diverses ocasions i que, tot i datar del 2014, encara es manté força actual.

Per acabar, Nissan assegura que el nou Qashqai també oferirà més espai als ocupants gràcies a un eixamplament de la batalla o distància entre eixos, que permetrà més espai a les places posteriors, així com un maleter que creix considerablement fins a a oferir 504 L de capacitat amb doble fons i diverses opcions de distribució de l’espai.