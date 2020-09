Aquest és el nou Dacia Sandero (i fa patxoca)

Dacia ja té preparat el disseny del Sandero de tercera generació, un model que hauria de presentar oficialment a finals de mes però del qual ja s’han filtrat les primeres imatges. I si fem cas del poc que es pot veure del nou Sandero, sembla clar que continuarà sent tot un èxit de vendes al nostre mercat.

I és que ja fa un parell d’anys que el Sandero és el líder de vendes en el canal de particulars al nostre país. La clau del seu èxit és el seu preu, que oscil·la al voltant dels 10.000 euros i permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat per adquirir un cotxe nou, i que molts particulars fins i tot puguin optar per pagar al comptat el cotxe.

Tot això, en un país que encara no s’ha recuperat del tot del cop que va suposar la crisi econòmica del 2008 i que veu amb temor els efectes de la crisi sanitària i econòmica del coronavirus i els ja elevats índexs d’atur, és realment rellevant: el sou mitjà a Catalunya a dia d’avui se situa al voltant dels 1.700 euros bruts al mes, i possiblement aquesta xifra no millorarà gaire en el futur més immediat.

Amb aquestes credencials, la tercera generació del Sandero es converteix en un dels punts clau en l’estratègia comercial de Dacia, ara que la generació anterior -al mercat des del 2012- comença a mostrar símptomes d'esgotament (les finestres posteriors s’accionen manualment i no disposa de climatització bizona).

El nou Dacia Sandero (i el Logan) evolucionen estèticament amb uns nous fars led davanters i posteriors estilitzats amb dissenys més atractius i que li aporten més frescor. Tot i que no coneixerem els detalls del nou Sandero (i Logan) fins a la seva presentació definitiva el 29 de setembre, sembla clar que aquesta tercera generació del compacte romanès serà més tecnològica i estarà més equipada que mai, ja que compartirà la plataforma CMF-B del grup Renault i podria incorporar alguns detalls com ara sensor de llum automàtic, frenada d’emergència o sensor de proximitat.