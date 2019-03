39.000 dòlars i 483 quilòmetres d’autonomia: així és el nou Tesla Model Y

Tesla ja ha presentat oficialment el nou Model Y, un SUV elèctric que aprofita la plataforma i els elements mecànics i tecnològics de l'actual Model 3 per oferir un producte cridat a ser un autèntic èxit de vendes.

I és que el Model Y tindrà un preu base al mercat nord-americà de 'només' 39.000 dòlars, cosa que el converteix en un dels totcamins elèctrics amb més bona relació qualitat-preu del mercat. Amb tot, el Model Y costarà 56.900 euros al nostre mercat, ja que no està previst que d'entrada arribi la variant d'accés amb tracció posterior, 370 quilòmetres d'autonomia i uns 200 CV de potència que costarà 39.000 dòlars als Estats Units.

Tesla ja ha anunciat que d'entrada només vendrà a l'estat espanyol les versions Model Y Long Range, Model Y Dual Motor AWD i Model Y Performance, amb uns preus de 56.980 euros, 61.980 euros i 69.980 euros respectivament i que no arribaran al mercat abans del segon semestre del 2021, tot i que ja es poden reservar abonant una paga i senyal de 2.000 euros.

El Model Y més econòmic al nostre mercat costarà 56.980 euros, mentre que la versió més potent i equipada pot arribar als 80.000 euros

El Tesla Model Y Long Range és la versió que ofereix més autonomia, amb uns magnífics 483 quilòmetres homologats en cicle EPA, i accelera de 0 a 100 en 5,5 segons. La versió Performance, per la seva banda, veu limitada la seva autonomia a 450 quilòmetres, tot i que és capaç d'accelerar de 0 a 100 en 3,5 segons.

Pel que fa a l'altre cavall de batalla de Tesla, la conducció autònoma, aquest Model Y no l'utilitzarà de sèrie tot i que sí serà una opció que els clients puguin configurar en el seu cotxe pagant 3.000 dòlars més en el moment de configurar-lo o bé pagant 4.000 dòlars un cop el cotxe ja ha sortit de la línia de producció.

La marca californiana no ha volgut confirmar les potències definitives del seu SUV elèctric, com tampoc no ha dit les mides del cotxe de producció, per bé que ja ha assegurat que el maleter tindrà una capacitat de 1.868 litres amb els seients posteriors plegats.

El Model Y no fa cap gran revolució estètica sinó que segueix els postulats de disseny dels Model 3, Model S i Model X. De fet, el nou Model Y no deixa de semblar el germà petit del Model X, tot i que a diferència d'aquest no va amb portes que s'obren en forma d'ales de gavina.

Els interiors del nou Model Y sí que recorden molt els del Model 3, per bé que incorporen alguns detalls de classe superior com ara el sostre solar panoràmic o la possibilitat de disposar de set places gràcies a tres fileres de seients afegint 3.000 dòlars més a la factura del cotxe.

El nou Model Y serà el primer cotxe que es fabricarà a la planta californiana de Fremont, però també es produirà simultàniament a la nova planta que Tesla està construint a Xangai (Xina) i que ajudarà a cobrir la demanda global d'aquest nou totcamí elèctric.