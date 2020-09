BMW presenta els nous M3 i M4 Competition, potents i estrafolaris

Com pot ser que un cotxe de tall esportiu, 510 CV de potència i amb l’historial que acumula la divisió Motorsport de BMW deixi tanta gent corpresa i fins i tot decebi els seguidors més fidels de la marca? La resposta rau en el polèmic disseny de la calandra que estrena aquesta nova generació d’esportius, que incorpora el polèmic doble ronyó sobredimensionat i que genera una imatge frontal peculiar, a la qual encara no ens hem acabat d’acostumar.

Més enllà d’aquest disseny polèmic del frontal i la calandra -a BMW afirmen que d’aquesta manera s’assegura una millor refrigeració de tot l’aparell mecànic- convé recordar que els M3 Competition i M4 Competition són, en realitat, el mateix cotxe amb dues carrosseries diferents. Si l’M3 Competition és una berlina esportiva de cinc portes, la versió M4 Competition és exactament el mateix cotxe però amb una carrosseria de tres portes i de tall cupè.

Si deixem al marge la calandra (que pot agradar més o menys), val la pena destacar que el disseny dels M3 i M4 Competition és modern i sofisticat, ja que hereta moltes de les solucions aerodinàmiques i estètiques del BMW M8, com ara el disseny estilitzat dels fars led, les aletes, brànquies i nervadures laterals marcades i ascendents, un pas de roda posterior gruixut i molt definit i unes fantàstiques llandes exclusives de 19 i de 20 polzades.

Els interiors dels M3 i M4 Competition mantenen el disseny ergonòmic del nou Sèrie 3 amb un quadre d’instruments digital de 12,3 polzades i una pantalla tàctil de 10,25 polzades, i inclouen elements com uns seients esportius de tipus bucket, un nou volant multifunció i un nou sostre de plàstic reforçat amb fibra de carboni, que sumats als frens carbonoceràmics opcionals resten pes al conjunt.

Però la raó de ser dels models M és la seva mecànica superlativa. En aquest cas els bavaresos eleven el motor gasolina 3.0 TwinTurbo fins als 510 CV i 650 Nm de parell, que permeten millorar les prestacions dels M3 i M4 Competition amb acceleracions fulgurants -0 a 100 en 3,9 segons i 0-200 km/h en poc més de 12 segons- gestionats per una caixa de canvis automatizada de vuit relacions i un sistema de tracció integral xDrive desconnectable que permet que cada usuari esculli si prefereix mantenir la configuració purista enviant tota la potència a les rodes posteriors o prefereix repartir la potència entre les quatre rodes, sempre tenint present que la gestió electrònica del model envia per defecte més parell a les rodes posteriors per mantenir les sensacions dinàmiques pròpies del model.

La posada a punt del departament BMW Motorsport no acaba aquí, ja que els M3 i M4 Competition també inclouen un diferencial posterior que facilita el sobreviratge mantenint cert control sobre el cotxe, un nou sistema de suspensió adaptativa que permet escollir entre diversos perfils i configuracions i una direcció molt comunicativa que filtra poc el que passa entre l'asfalt i el volant.

Finalment, els BMW M3 Competition i M4 Competition arribaran al nostre mercat el mes de març vinent, a un preu encara per confirmar però que molt possiblement oscil·larà entre els 85.000 i els 100.000 euros.