Mitsubishi presenta la versió híbrida endollable de l'Eclipse Cross

L’Eclipse Cross és un SUV diferent. El seu disseny, profundament japonès, no ha deixat indiferent a ningú, i el model segueix igual de vigent, fresc i juvenil com el dia que el vam conèixer per primer cop, ara fa tres anys.

Estèticament l’Eclipse Cross conjuga un nou llenguatge estètic futurista i arriscat, amb predomini de les formes geomètriques i les línies marcades per emftatitzar i remarcar l’aparença poderosa i musculada del SUV japonès. La línia de la cintura del vehicle de forma ascendent i les nervadures laterals convergeixen sobre una part posterior de tall cupè molt futurista amb la cada cop més convencional lluna posterior dividida en dos pel grup òptic posterior

Amb tot, l’Eclipse Cross no ha arribat a ser un gran èxit de vendes en el mercat, especialment al Vell Continent. Potser i precisament per això Mitsubishi ha decidit dotar ara al seu Eclipse Cross d’una mecànica híbrida endollable o PHEV, seguint les passes del seu germà gran Outlander PHEV, el cotxe híbrid endollable més venut de la història i un dels models que més ens ha agradat provar els darrers temps.

Igual que en el cas de l’Outlander PHEV, el flamant Eclipse Cross PHEV utilitza un sistema de tracció integral permanent de dos motors elèctrics (un sobre cada eix) maridats amb un motor gasolina de 2.4 litres que ofereix una potència total combinada de 230 CV.

La versió híbrida endollable de l’Eclipse Cross oferirà una autonomia totalment elèctrica d’uns 45 quilòmetres amb tres modes de conducció de zero emissions i una velocitat punta limitada en mode elèctric de 130 km/h. Com en el cas del seu germà gran, les bateries de liti de 13,8 kWh també es poden fer servir de font d’energia per subministrar energia elèctrica a una llar quan el cotxe està del tot carregat i amb combustible.

Un cop més, i seguint el plantejament d’èxit de l’Outlander PHEV, aquest Eclipse Cross PHEV també utilitza un sistema de tracció integral a les quatre rodes anomenat Super-All Whell Control que, segons afirma Mitsubishi, és una evolució del que utilitzava la marca japonesa en les últimes edicions del Lancer Evolution. Aquest sistema disposa de tres modes de selecció de perfil de conducció anomenats Lock, per afrontar trams difícils en què cal garantir la tracció a les quatre rodes; Snow, enfocat a un ús en terres lliscants amb neu i gel, i Normal, que és el sistema que utilitza per defecte el vehicle.

Per acabar, el nou Eclipse Cross PHEV es posarà a la venda al nostre mercat a partir del mes de març de 2021, a un preu encara per confirmar, però que hauria de posicionar-se per sota dels poc més de 31.000 euros que actualment Mitsubishi demana pel seu Outlander PHEV.