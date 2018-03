Saló de Ginebra 2018: s'ha acabat el dièsel!

En més d’una ocasió us hem explicat que el món de l’automoció ha posat data de caducitat als motors dièsel, i que mica en mica s’albira el mateix destí pels motors de combustió en general. Però mentre aquest destí no arriba, la majoria de marques opten per introduir mecàniques híbrides, eliminar progressivament l’oferta de propulsors dièsel i desenvolupar models elèctrics, millorant l’autonomia i el temps de recàrrega.

Durant la present edició del Saló de Ginebra hem pogut comprovar de primera mà aquest fenomen, i és que la majoria de novetats i prototips de les marques han apostat per l’electrificació parcial o total com a font d’energia per impulsar el vehicle.

ELS HÍBRIDS MÉS ESPERATS

Els models híbrids són una realitat, doncs fins i tot marques com Bentley han introduït la hibridació en el seu SUV, el Bentayga. Però potser un dels híbrids més esperats del saló era el Toyota Auris, del que ja us en vam parlar en aquest article i que en persona encara resulta més atractiu que en fotografies. Sens dubte, un model cridat a ser un supervendes.

També ha sigut destacable la presència del nou Polestar 1, que amb 150 quilòmetres d’autonomia híbrida i 608 cavalls representava una de les opcions híbrides més esportives del certamen suís.

I no menys important ha sigut l’aparició del nou Skoda Vision X Concept, un híbrid que al motor elèctric hi suma l’opció d’emprar el GNC com a combustible i ofereix una autonomia combinada de 650 quilòmetres.

ELS ELÈCTRICS GUANYEN PROTAGONISME

Si bé el saló ha rebut d’altres novetats híbrides, com el Lexus UX o l’Honda CR-V Hybrid, el cert és que la gran majoria de novetats i prototips aposten per l’electricitat com a única font d’energia. Entre els elèctrics de producció que hem pogut veure es troba el Jaguar I-Pace, el primer model totalment elèctric de la marca que ofereix 400 cavalls gràcies als seus dos motors elèctrics, disposa de 480 quilòmetres d’autonomia i fins i tots’atreveix a enfrontar-se al rei dels totcamins elèctrics, el Tesla Model X.

No sortim del segment SUV per destacar la presència en el saló del nou Kona elèctric, que amb 470 quilòmetres d'autonomia comença a fer trontollar els fonaments del motor de combustió com us vam explicar en aquest article.

Fins i tot la recent nascuda CUPRA s’atreveix amb l’electricitat presentant el primer esportiu elèctric català, l’e-Racer. Els de Martorell no es volen quedar enrere la batalla elèctrica i fins i tot ens van assegurar que el futur de la competició passaria per l’electricitat, la qual cosa donaria lloc a una nova generació de pilots que correran amb cotxes molt diferents als vehicles de competició tradicionals.

PROTOTIPS AL PODER

Però si l’electricitat domina en un àmbit, aquest és en el dels prototips. Val a dir, però, que molts d’aquests prototips elèctrics cada cop són “menys prototips”, i és que la irrupció de l’electricitat en detriment del motor de combustió s’està accelerant i els salons de l’automòbil en són una bona mostra.

Porsche amb el seu Mission E Cross Turismo, SsangYong amb l’e-SIV , Aston Martin amb l’impressionant Lagonda Vision Concept o fins i tot Volkswagen, que amb el seu I.D. Vizzion va més enllà i als 650 quilòmetres d’autonomia hi afegeix una conducció autònoma de nivell 5 que prescindeix d’elements com el volant o els pedals.

NO TOTA LA PASSIÓ ÉS EFICIENT

Els models més passionals del saló continuen fent servir potents motors de combustió com a font d’energia, malgrat algunes marques com Rimac se surtin de la norma amb esportius elèctrics de gairebé 2.000 cavalls.

El saló de Ginebra ha servit per conèixer en directe el nou Ferrari 488 Pista -el Ferrari de carrer amb el motor V8 més potent de la història amb 720 cavalls- el nou Lamborghini Huracán Performante Spyder, el nou McLaren Senna -amb 800 cavalls i producció limitada a 500 unitats-, el Bugatti Chiron Sport –que manté invariables els seus 1.500 cavalls però redueix el seu pes en 18 quilos.

El superesportiu Zenvo TSR-S era una de les grans atraccions de Ginebra, un autèntic cotxe de competició homologat pel carrer que genera 1.194 cavalls del seu bloc V8 de 5,8 litres i que és capaç d’assolir el 0-100 km/h en tan sols 2,8 segons.

Fins i tot el món dels prototips ha viscut el naixement de nous esportius, com és el cas del nou BMW M8 Gran Coupe Concept o del nou Hennessey Venom F5, que gràcies al seu motor V8 de 7,4 litres desenvolupa 1.622 cavalls i pretén aconseguir una velocitat màxima de 484 km/h.

TORNADA AL MÓN REAL

Però no tot el saló de Ginebra és un “experiment amb rodes”, de manera que moltes marques aprofiten per presentar els seus nous models més habituals.

És el cas de Peugeot amb el seu nou 508, Kia amb el Ceed, BMW amb l’actualització de l’X4, Audi amb el nou A6, Citroën amb el C4 Cactus... una llista gairebé inacabable de novetats que les marques han presentat en el saló de l’automòbil més important.

Un certamen que, juntament amb la resta de salons, veu com la cosificació de la dona va disminuint progressivament, malgrat encara quedi molt camí per recórrer.