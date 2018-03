El Jaguar I-PACE desafia al Tesla Model X a una carrera (Vídeo)

Que el Jaguar I-PACE és l’aposta de Jaguar per fer front al Tesla Model X, rei del segment dels totcamins elèctrics, no és cap novetat. De fet fa uns dies ja us vam apuntar que el nou totcamí anglès està fet i pensat a mida europea amb l’objectiu de destronar el Model X.

Jaguar ha preparat una carrera d’acceleració i frenada del seu nou I-PACE contra el Model X a l’Autòdrom Hermanos Rodríguez de Ciutat de Mèxic, coincidint amb una cursa de la Fórmula E, on Jaguar participa amb un equip oficial. De fet el pilot de l’I-PACE és el neozelandès Mitch Evans, pilot titular dels monoplaces de Jaguar a la categoria reina dels cotxes elèctrics.

Ara bé, els de Jaguar han triat la versió 75 D -la menys potent- per fer la cursa d’acceleració i la versió 100 D -la més pesant- per fer la prova de frenada. Un truc que no ens pot passar desapercebuts, ja que les versions més potents del Model X derrotarien sense contemplacions als I-PACE, i les versions més lleugeres frenarien en un espai similiar al del SUV anglès.