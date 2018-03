Cupra e-Racer, el primer cotxe esportiu elèctric català

Després de deixar-nos bocabadats amb els set primers models de Cupra, la nova marca catalana torna a sorprendre a tothom amb la presentació de l'e-Racer, el primer cotxe de carreres elèctric fabricat a Catalunya.

I aquest esportiu elèctric no serà un cotxe qualsevol: disposarà d'un motor elèctric de més de 300 kWh (uns 450 CV tradicionals) que arriben a una punta de potència o 'overboost' de 670 CV.

L'e-Racer de Cupra arribarà a una punta de potència de 670 CV gràcies a la funció 'overboost' dels motors elèctrics

Aquest nou esportiu reforça l'aposta de Cupra i és una autèntica declaració d'intencions de la nova marca i de Seat, la seva matriu. A Martorell saben fer elèctrics i saben fer-los ràpids. Encara és aviat per saber on competirà aquest e-Racer, però tot sembla indicar que Cupra l'utilitzarà per a les noves competicions de GT elèctrics, que imitaran l'èxit dels Fórmula E.

Pel que fa al disseny, l'e-Racer no és gaire diferent dels León TCR dels qual deriva, més enllà d'una configuració aerodinàmica més avançada, entrades d'aire per refrigerar els discos de fre, un gran aleró i un difusor posterior molt pronunciat pensat per millorar el coeficient aerodinàmic del vehicle.

Els predecessors

L'e-Racer no és el primer cotxe elèctric fabricat a Catalunya. Ja fa més d'un segle els pioners d'Automòbils La Cuadra fabricaven cotxes elèctrics a Barcelona, i en fa uns 60 Pegaso hi feia prototips de camions elèctrics. Això sí, l'e-Racer és el primer esportiu elèctric fabricat al país.