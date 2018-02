El nou Hyundai Kona elèctric arriba als 470 quilòmetres d'autonomia

El grup Hyundai-Kia segueix avançant en el camí de la mobilitat sostenible i la reducció de les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera. De fet, ja disposen de cotxes híbrids i híbrids endollables a la seva gamma, com els Hyundai Ioniq i Kia Niro, per exemple. A més, els coreans segueixen treballant en l'evolució i millora de la pila de combustible d'hidrogen i en l'evolució d'una plataforma de cotxes cent per cent elèctrica.

El nou elèctric de Hyundai va en aquesta direcció: vol sorprendre a tothom amb una versió cent per cent elèctrica del seu nou SUV, el Kona, amb una autonomia d'ús real de 470 quilòmetres amb un motor més potent que el que ja utilitza la versió elèctrica del Ioniq.

Una característica específica d’aquest Kona elèctric és el canvi "shift-by-wire", que permet una gestió intuïtiva del motor elèctric. El sistema de frenada regenerativa es pot personalitzar a gust del conductor per adaptar el grau de regeneració del sistema de frenada utilitzant les lleves del canvi, integrades al volant.

Els conductors també disposen d'un quadre d'instruments amb una pantalla tàctil de 7 polzades i un ‘head-up display’ que projecta la informació rellevant de conducció directament al parabrisa, proporcionant la informació clau sobre el rendiment del cotxe.

A més aquest Kona elèctric incorpora el nou sistema ‘SmartSense’, un assistent per evitar col·lisions frontals amb detector de vianants, avisador de col·lisió per angle mort, avisador de col·lisió per tràfic creuat posterior, assistent de canvi involuntari de carril, detector de fatiga del conductor, reconeixement intel·ligent de senyals de límit de velocitat i assistent de manteniment de carril. Tita una assegurança que ens farà la vida més fàcil i segura al volant, vaja.



El nou Kona elèctric ofereix dos motors diferents. La versió de més autonomia, amb una bateria de 64 kWh, li proporciona una autonomia superior als 470 quilòmetres, amb un consum de 15,2 kWh cada 100 quilometres segons el cicle de regulació WLTP. Aquest motor elèctric lliura una potència de 150 kW, permetent accelerar de 0 a 100 en uns impressionants 7,6 segons.





La versió bàsica del Kona elèctric utilitza una bateria de 39,2 kWh permet una autonomia superior als 300 quilòmetres, lliurant una potència de 99 kW i amb un consum d'energia de tan sols 14,8 kWh cada cent quilòmetres.



Totes dues versions produeixen 395 Nm de parell amb entrega immediata de potència, i proporcionant una velocitat màxima de 167 km/h.