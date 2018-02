Nou Peugeot 508, la sublimació de l'espècie

Les berlines es resisteixen a desaparèixer. Tot i l'imparable creixement dels totcamins, les berlines familiars de tall elegant i aire esportiu encara tenen cabuda en la gamma d'alguns fabricants que no volen renunciar a aquest segment de mercat.





I és que els sedan de tres volums mai passen de moda, i la proposta de Peugeot amb el nou 508, del tot tecnològica i atrevida, ens ha deixat bocabadats. D'entrada el nou 508 mesura 4'7 metres de llarg, força menys que alguns dels seus rivals com el nou OpelInsignia, Volkswagen Arteon o Kia Optima, per exemple. Però és que a diferència d'aquests, el nou 508 utilitza un nou llenguatge estètic amb una espectacular caiguda cupè del pilar C (o muntant posterior) sobre el maleter que emfatitza el seu caràcter i personalitat, en un exercici que recorda -i probablement supera- el de l'A5 Sportback, la berlina esportiva cupè per excel·lència.





El nou 508 és més curt que la generació precedent, però també sensiblement més baix i ample, i no perd gens d'espai pels ocupants de les places posteriors gràcies a mantenir una batalla de 2'79 metres i un maleter que creix deu litres fins arribar als 483 litres de capacitat. Per acabar-ho d'amanir, el nou 508 és 70 quilos més lleugerque la generació anterior gràcies a la nova plataforma modular EMP2 i l'ús intensiu de materials lleugers com les fibres o l'alumini.

Apuntant al segment 'premium'

Peugeot sap que l'èxit comercial del seu 508 dependrà de l'acollida que tingui entre els compradors amb cert poder adquisitiu, i no és estrany que la nova berlina francesa apunti sense complexos als cupès de BMW, Mercedes o Audi, entre altres.

Entre altres coses, el nou 508 estrena una nova versió actualitzada del seu i-Cockpit, amb un volant petit, una instrumentalització digital amb una pantalla digital de 12'3 polzades i una disposició dels comandaments molt ergonòmica i racional. A més, el nou i-Cockpit de Peugeot permetrà escollir cinc programes de massatges diferents pels ocupants de l'habitacle, regular el sistema d'àudio o el sistema d'il·luminació de l'habitacle.

Una mecànica ecològica

Peugeot oferirà d'entrada mecàniques dièsel i gasolina amb potències compreses entre els 130 i els 225 cavalls de potència, associats a una caixa de canvis automàtica de 8 relacions -les versions menys potents aniran associades a una caixa manual de 6 relacions-.

De cara a la segona meitat del 2019 arribarà la variant híbrida del 508, amb una autonomia totalment elèctrica d'uns 60 quilòmetres, tracció a les quatre rodes (ja que el motor elèctric es situarà sota el maleter i accionarà les rodes posteriors) i uns 300 CV de potència.