Saló de l’Automòbil: un reducte sexista

El Saló de Ginebra és l’esdeveniment més important del món dels fabricants d’automòbils. Les principals marques presenten les seves novetats més importants a la mostra suïssa, on es detecten les darreres tendències del mercat.

Afortunadament durant els darrers 10 o 15 anys hi ha hagut una important evolució en el paper de la dona en aquests esdeveniments. Fins fa no gaire temps aquests salons eren espais masculins on les dones tenien un paper gairebé ornamental, sexista i decoratiu, i la presència de dones directives, periodistes o comercials brillava per la seva absència.

Ara fa poques setmanes que Liberty Media, empresa gestora dels drets de la Fórmula 1, va decidir eliminat les ‘grid girls’ i les ‘pit babes’, una iniciativa que han seguit molts dels expositors al Saló de Ginebra.

De fet algunes marques com l’italoamericana Fiat Chrysler va cancel·lar els contractes amb diverses hostesses a darrera hora veient el canvi de tendència i ha incorporat el mateix número de homes i dones als seus estands amb uniformes.

Nissan, Toyota, Peugeot-Citröen o Honda no han contractat cap noia per quedar-se plantada al costat dels seus cotxes, i només utilitzaran equips de comercials format per homes i dones per informar del seu producte.

Té més sentit utilitzar especialistes de producte perquè estem venent cotxes Sara Jenkins - Portaveu de Nissan

Sembla ser que els fabricants han començat a entendre que la dona és el 50% del seu mercat potencial, i que repetir actituds masclistes o sexistes pot ser contraproduent i anacrònic en les societats occidentals.

Fins i tot Pirelli, la marca de neumàtics que cada any publicava calendaris amb noies que presentaven determinats estereotips de bellesa femenina, ha utilitzat models masculins vestits amb elegants tratges italians. En canvi marques mítiques com Lamborghini segueixen utilitzant dones com un reclam més del seu espai.

No és casual que cada cop hi hagi més dones visitants en els grans salons i en els concessionaris: segons apunten molts estudis el pes de la dona en les decisions de compra del cotxe és cada cop més rellevant, tant per si és una dona soltera sense fills com si és mare amb nens, pares o avis al seu càrrec. com a l’hora d’escollir quina mena de vehicle s’adequa més a les seves necessitats. Salvant tots els tòpics, els experts apunten que les dones, en general, realitzen compres de cotxes més pràctics i ajustats a les seves necessitats que el homes, i que cada cop estan més i millor informades a l’hora d’adquirir un cotxe nou.

Amb tot, encara resten molts espais que la dona ha de conquerir en el món de l’automoció: la major part dels directius de les multinacionals automobilístiques són homes, i la presència de la dona és pràcticament nul·la en els departaments tècnics, mecànics o de postvenda dels gegants del sector, i només comença a ser rellevant en els departaments comercials i de comunicació.