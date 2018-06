Opel Insignia GSi: elegància amb ànima d’esportiu

Feia temps que la sigla GSi no acompanyava cap model Opel. Ara la marca de Rüsselsheim recupera aquesta denominació històrica per acompanyar el seu model estrella, l’Insignia, que ja vam poder provar fa uns mesos i que ens va agradar força.

Les versions GSi de l’Insignia porten un motor de gasolina 2.0 Turbo de 260 CV o un dièsel 2.0 Twin-Turbo de 210 CV, en els dos casos associat a un canvi automàtic de vuit relacions amb convertidor de parell i una plataforma de tracció integral, i estan disponibles amb les carrosseries sedan i familiar.

L’Insignia GSi millora –al meu entendre– l’estètica del model convencional de sèrie. Les entrades d’aire sobredimensionades del frontal, l’aleró del maleter i l’evolució del para-xocs posterior, que integra les cues d’escapament i les llandes de 20 polzades, emfatitzen la personalitat del cotxe.

A diferència de molts altres models de caràcter esportiu, els detalls de l’Insignia GSi no són de postureig: Opel ha posat a punt el seu cotxe a Nürburgring, escoltant les indicacions de pilots provadors professionals, i equipant el cotxe amb detalls importants com els frens Brembo de quatre pistons, la suspensió rebaixada en 10 mil·límetres, neumàtics Michelin Pilot 4S de sèrie i uns amortidors més durs que aporten més fermesa a la carrosseria.

I totes aquestes millores, creieu-me, es noten en el resultat. Vaig poder provar la variant de gasolina de 260 CV amb tracció integral, canvi automàtic i carrosseria sedan, i vaig quedar molt impressionat pel rendiment dinàmic del cotxe, que en cap moment perjudica l’habitabilitat i la comoditat.

I és que l’Insignia GSi disposa de quatre modes de conducció que modifiquen la resposta del motor, la gestió del canvi i la rigidesa de les suspensions. Els tres primers modes de conducció, anomenats Standard, Tour i Sport, també són presents a la resta de la gamma, però la variant GSi inclou un últim mode anomenat Competition que s’activa petjant dos cops sobre el botó del control de tracció.

L'Insignia GSi és realment ràpid i àgil, tot i les seves dimensions i pes. No arriba al nivell dinàmic d’un BMW Sèrie 3 o d’un Alfa Romeo Giulia de potència equivalent, però és més còmode que els seus rivals gràcies als seients ergonòmics AGR, ideats per subjectar el cos a la perfecció amb total comoditat, i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 7,5 segons.

Probablement el GSi no és un esportiu de pura sang (ni ho vol ser), però esdevé un gran turisme molt ràpid, còmode i efectiu en qualsevol registre, des d’un tram urbà fins al port de muntanya amb més revolts, passant per les carreteres ràpides i autopistes, l'escenari òptim del GSi d’Opel. En qualsevol dels escenaris esmentats no mostra grans oscil·lacions o inèrcies de la carrosseria, i gràcies a la gestió electrònica del sistema de tracció integral es converteix en un cotxe realment segur i fàcil de conduir.

Un dels aspectes negatius d'aquesta versió GSi és el registre de consum, si bé aquest aspecte mai hauria de ser un factor decisiu de compra si busquem una berlina de gairebé 5 metres i 1.700 quilos de pes associada a un motor de gasolina de 260 CV. Opel promet consums de 8,6 litres cada cent quilòmetres a la fitxa tècnica, però en condicions de conducció reals us costarà molt acostar-vos a aquest registre. De fet, en un tram d'autopista amb el mode Tour activat i a velocitats absolutament legals l'Insignia GSi va fer una mitjana d'uns 10 litres. En recorreguts urbans aquest registre es dispara fàcilment per sobre dels 13 litres, i intentant practicar una conducció eficient vaig tenir dificultats per baixar dels 9,5 litres.

L'altre aspecte que no m'ha acabat d'agradar és el del sistema IntelliLink d'Opel, amb un funcionament una mica lent i desfasat. Ara bé, això ja té solució perquè a partir d'ara els models Opel rebran els sistemes d'infoentreteniment del grup PSA, més adequats i contemporanis que el sistema IntelliLink dels de Rüsselsheim.

Pel que fa a la comoditat i l'habitabilitat del vehicle, l'Insignia GSi manté els paràmetres de qualitat que ja vam comprovar en les versions dièsel. El cotxe ofereix els mateixos 490 L de capacitat al maleter, i els seients de cuir perforat destaquen per la comoditat.

Els seients davanters disposen de sistema de calefacció o aire condicionat integrat, que ajuden a augmentar el benestar dels ocupants dins l'habitacle associant-se al sistema de climatització de tres zones.

Les suspensions, més fermes i dures que les versions d'accés, no arriben a ser incòmodes, i la sensació de qualitat percebuda i l'ergonomia del cotxe no tenen res a envejar de les berlines 'premium' del mercat.

Aquest Insignia GSi té un preu base de 37.500 euros amb els descomptes vigents, un preu sensiblement inferior al d'un Volkswagen Arteon, un Audi A5 Sportback i un BMW 320i, tots amb 'només' 190 CV i menys equipament que el nou vaixell insígnia –perdoneu el joc de paraules– d'Opel.