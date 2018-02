BMW Sèrie 3 Touring xDrive, sense por de la meteorologia

La Sèrie 3 de BMW fa molts anys que és el referent del seu segment: tots els seus rivals prenen la berlina bavaresa com el model per desenvolupar la seva estratègia comercial i el seu model de vehicle.

Curiosament BMW sempre ha venut molt bé la seva variant familiar o Touring, especialment al Vell Continent. I és que la fisonomia d'aquests vehicles és molt apreciada pels compradors europeus, tot i que a l'hora de la veritat el maleter tan sols ofereixi 15 litres de capacitat (495 litres en total) més que el model sedan convencional.

A més, la versió familiar presenta exactament les mateixes dimensions que el model sedan (4,6 metres de llarg, 1,8 d'ample i 1,4 d'alçària) tot i presentar un pes sensiblement superior, de gairebé 80 quilos de mitjana.

Quins avantatges té la variant Touring respecte a un SUV?

D'entrada –i això és molt subjectiu– la nostra unitat de prova de color blau Estoril associada al paquet estètic M –que inclou llandes específiques, fars led, kit aerodinàmic, volant i seients esportius i una preparació específica del xassís– porta aquest Sèrie 3 Touring a un nivell de perfecció visual gairebé únic al mercat.

A més, l'espai del maleter pot arribar als 1.500 litres de capacitat en cas de reclinar els seients posteriors, si fa o no fa la mateixa capacitat que el nou X3, el totcamí equivalent de la mateixa marca. També ofereix un espai lliure per a les cames o una amplada dels seients posteriors (138 centímetres) exactament igual que els SUV equivalents.

La nostra unitat de prova disposa d'un sistema de tracció integral xDrive que reparteix el parell del motor dièsel de 190 CV entre les rodes davanteres i posteriors. Com tot bon BMW, però, no reparteix el parell homogèniament, sinó que distribueix la potència un 70% a l'eix posterior i un 30% a les rodes davanteres, cosa que garanteix el dinamisme, l'agilitat i el plaer dels cotxes bavaresos i el seu característic sistema de propulsió, que cap SUV –per esportiu que sigui– és capaç d'imitar.

Tot i ser un vehicle amb una certa vocació familiar, la Sèrie 3 Touring manté l'essència dinàmica que ha fet gairebé llegendària tota la saga muniquesa. La direcció és molt precisa, la posició de conducció –molt estirada i lleugerament inclinada a l'esquerra– és gairebé perfecta i les sensacions al volant són molt directes i comunicatives gràcies a la bona feina de les suspensions i a la rigidesa torsional del xassís, posat a punt pel departament esportiu BMW Motorsport. I contràriament al que pugui semblar a primer cop d'ull, el seu compromís entre comoditat, eficiència i esportivitat és magnífic gràcies als diversos modes de conducció de què disposa el vehicle (Sport, Sport+, Comfort i EcoPro).

Un altre avantatge important d'aquest Sèrie 3 Touring respecte a qualsevol totcamí és que no pesa tant: tot i disposar del sistema de tracció integral xDrive i tota la càrrega tecnològica del món, el Sèrie 3 Touring més pesant és uns 200 quilos més lleuger que qualsevol SUV equivalent, i aquest factor (sumat a la inferior resistència i fricció de l'aire) implica un consum més baix de carburant. En aquest sentit, val la pena destacar que aquest 320d Touring va registrar un consum real mixt d'uns 7 litres als 100 quilòmetres carregat amb quatre ocupants, equipatge i el sistema de calefacció activat.

Sumar quilòmetres per autopistes i carreteres ràpides és tot un plaer al volant d'aquest cotxe, i gràcies al sistema de tracció xDrive no cal patir gaire a l'hora de circular per asfalt moll, fred o fins i tot nevat.

Per acabar, els BMW Sèrie 3 Touring tenen uns preus que oscil·len entre els 35.000 euros (descomptes promocionals al marge) dels 318i fins als gairebé 60.000 dels 335d xDrive de 313 CV de potència. Amb tot, i tenint en compte que la Sèrie 3 de BMW s'actualitzarà el 2019, és probable que trobeu unitats de la generació actual a molt bon preu durant els pròxims mesos.