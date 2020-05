Seat: 70 anys i moltes històries

El 9 de maig del 1950 es va fundar Seat a partir d’una necessitat industrial del règim franquista. Ara fa 70 anys només un de cada tres mil ciutadans espanyols tenia vehicle, i gairebé sempre associat al carnet del Movimiento.

El règim va estimar oportú crear un gran fabricant espanyol per motoritzar els alts càrrecs franquistes, així com els principals empresaris i prohoms de l'Estat. El primer intent havia sigut Enasa, la successora estatal de l'extingida Hispano-Suiza, però les necessitats internes del règim van fer que Enasa i la seva filial Pegaso (amb seu al barri barceloní de Sant Andreu de Palomar) es dediquessin a fabricar camions i autobusos.

Després de l'èxit inicial d'Enasa va ser l'Instituto Nacional de Industria (INI) el que va buscar un soci tecnològic per crear les bases d'una planta de muntatge de turismes. L'entitat escollida per aportar el capital tecnològic i humà va ser Fiat, aleshores ja un fabricant molt potent a Itàlia i amb un gran potencial de creixement a Europa. A més, els privilegis que el règim va atorgar als Agnelli, la família propietària de Fiat, van facilitar l'acord en unes condicions prou avantatjoses per a les dues parts.

L'Estat volia portar Seat a Madrid, però Fiat no va voler escoltar les propostes de l'INI i dels jerarques franquistes i va condicionar el seu desembarcament tecnològic a la condició que la fàbrica fos a Barcelona, a poques hores de distància en vaixell del port de Gènova (Itàlia) i amb una mà d'obra especialitzada en el sector. Finalment, l’any 1953 Seat va inaugurar la planta de la Zona Franca de Barcelona, on es va iniciar la producció del 1400, el primer model de la història de la marca.

Models que han fet història

Des d’aleshores Seat ha fabricat molts altres models que han marcat la vida de la gent del país, com el mític Seat 600, el cotxe que va permetre motoritzar tot el país, o els Seat 124 o Seat 1500, els primers intents de modernitzar Espanya i crear uns models a l’altura del mercat internacional.

Però Seat també ha creat cotxes de tall més o menys esportiu o si més no passionals, com els 850 o el 1200 Sport Bocanegra, un dels cotxes més estimats pels aficionats catalans. Però si una característica defineix els Seat és la del compromís i equilibri entre practicitat i dinamisme amb un caràcter llatí. En aquest sentit, el Seat Panda o Marbella destaca com un dels cotxes més pràctics mai fabricats pels del Baix Llobregat.

Pel camí també han quedat cotxes curiosos i avançats al seu temps, com ara el Seat Toledo Eléctrico utilitzat als Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, el fantàstic Ibiza Cabrio, que malauradament mai es va arribar a fabricar, o la història d'amor entre Seat i Porsche, que desgraciadament va acabar fracassant.

Info El primer elèctric de Seat compleix 25 anys

Afortunadament les coses han canviat força en aquests 70 anys i Seat s’ha convertit en un dels fabricants de cotxes més importants del sud d’Europa, que representa un 1% del PIB espanyol i que exporta el 80% dels seus vehicles. Els actuals Seat León, Ibiza, Tarraco, Arona o Ateca projecten la marca cap a un futur ple d'esperança on pren especial importància el futur el-Born (el primer elèctric de Seat) i les versions esportives de Cupra, una marca amb models propis i ja independent d'una Seat que arriba als 70 anys en bona forma.