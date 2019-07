Seat Porsche 984: l’esportiu secret que mai es va arribar a fabricar

L’any 1981 Seat necessitava ajuda tècnica i mecànica per superar la crisi de la segona meitat dels anys 70 i imposar-se a la dependència tecnològica de Fiat. La direcció dels del Baix Llobregat van apostar per una col·laboració tecnològica amb Porsche, que encara no formava part del grup Volkswagen, per millorar els seus motors gasolina.

Dit i fet: Seat va utilitzar motors de quatre cilindres d’origen Porsche (els famosos System Porsche) pels Ronda, Málaga o Ibiza, entre altres. Però més enllà d’aquesta col·laboració, Seat també va proposar una idea que avui podria semblar esbojarrada, però que a mitjans dels anys 80 del segle passat podia tenir sentit. Seat va proposar a Porsche desenvolupar i fabricar conjuntament un esportiu biplaça descapotable (és a dir, un 'roadster’) amb un preu assequible.

Aquest esportiu assequible, que Porsche va anomenar Seat Porsche 984, havia de ser un cotxe lleuger i àgil de només 880 quilos de pes, enfocat a un públic jove, i que utilitzés un motor bòxer de quatre cilindres amb una potència d’uns 130 o 140 CV associat a un canvi manual.

El Seat Porsche 984 utilitzava moltes peces dels Seat Ibiza de primera generació i altres elements dels Porsche del seu temps, però el projecte es va cancel·lar a causa dels elevats costos de desenvolupament i la poca demanda que existia en el seu segment. A més a més, Seat es va plantejar aleshores una versió descapotable o Cabrio del seu Ibiza, una idea que tampoc va acabar fructificant.

Amb tot, Porsche no va oblidar el seu 984, i anys després va recuperar la idea de fabricar un cotxe assequible, lleuger i menys potent que els ‘nouonze’ tradicionals, cosa que va evolucionar en l’aparició dels Porsche Boxster durant la dècada dels noranta, i que han arribat fins ara.