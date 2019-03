el-Born: el nou cotxe elèctric de Seat inspirat en Barcelona

Els del Baix Llobregat presentaran l’el-Born a Ginebra, un cotxe elèctric amb 420 quilòmetres d’autonomia, un sistema de càrrega ràpida i nivell 2 de conducció autònoma que vol marcar un abans i un després en la història de la mobilitat elèctrica de la marca catalana.

El nou el-Born és un prototip que mostra el disseny gairebé definitiu del model que Seat fabricarà a partir de 2020 i que serà el primer model basat en la nova plataforma modular 100% elèctrica i de zero emissions MEB del Grup Volkswagen.

L’el-Born ha estat dissenyat íntegrament al Centre Tècnic de Martorell, i presenta solucions estètiques i de disseny molt interessants. D’entrada el nou el-Born no és ben bé un turisme convencional ni un SUV: és una mena de ‘crossover’ o vehicle elevat, pensat per entrar i sortir de l’habitacle o carregar el maleter amb facilitat i oferir un espai interior prou diàfan per cobrir les necessitats de la major part dels conductors. A alguns també ens ha semblat reconèixer algun detall estètic que ens recorda a l’Altea, el monovolum compacte ja desaparegut dels del Baix Llobregat.

Els dissenyadors del nou el-Born han posat especial èmfasi en el treball aerodinàmic del cotxe, i en aquest sentit han creat un frontal pensat per obtenir el millor coeficient aerodinàmic possible. El frontal de l’el-Born no necessita cap calandra amb reixa, ja que no ha de refrigerar cap motor de combustió, i gràcies a aquesta realitat pot aprofitar millor l’espai de l’habitacle, ja que el capó no necessita gaire espai i pot avançar l’habitacle i millorar el repartiment de pesos del cotxe.

Amb 204 CV, 420 quilòmetres d’autonomia, un sistema de càrrega ràpida en 47 minuts i nivell 2 de conducció autònoma el nou el-Born serà la nova estrella de la marca

El treball aerodinàmic també ha estat molt present en l’execució dels laterals del cotxe, que incorporen una cortina d’aire per on facilitar el flux d’aire i unes llandes de 20 polzades pensades per mantenir refrigerat el sistema de frenada i seguir ajudant en el treball aerodinàmic.

La part posterior incorpora un difusor de doble capa que acaba d’arrodonir el treball del seu coeficient aerodinàmic i permetre que l’el-Born presenti la menor resistència al aire de la que és capaç per millorar els índexs de consum d’electricitat i les prestacions dinàmiques. A banda del treball aerodinàmic també destaca el fet que Seat hagi tornat a optar per unir els dos fars posteriors amb una línia lumínica que els de Martorell anomenen ‘coast to coast’ que ja va estrenar el Tarraco, i que mantenen els Cupra Formentor i Seat el-Born.

Els interiors del nou cotxe elèctric de Seat també presenten nous camins estètics i de disseny, orientats a oferir un nou equilibri entre funcionalitat i innovació, però mantenint el llibre d’estil de la marca. Destaca el quadre de comandaments absolutament digital, la nova pantalla tàctil de 10 polzades i el disseny de tots els elements de la consola central, que semblen confluir cap el conductor.

La versió definitiva d’aquest model elèctric es començarà a fabricar a Zwickau, Alemanya, el 2020 i oferirà un paquet de bateries d’alta capacitat de 62 kW que ofereixen 420 quilòmetres d’autonomia i que es poden carregar en només 47 minuts. A més a més el seu nou motor elèctric de 150 kW (uns 204 CV) permetrà que l’el-Born acceleri de 0 a 100 en només 4,7 segons i utilitzarà un autèntic arsenal tecnològic i de seguretat que permetran que el cotxe arribi al nivell 2 en l’escala de conducció autònoma.