Seat Ibiza Cabrio, el descapotable que els alemanys no van voler

A mitjans dels anys 80 del segle passat Seat trontollava. Tot just havia sortit de l’aixopluc del grup Fiat i encara no estava sota el control de Volkswagen, i la marca catalana buscava diversos models per millorar les seves vendes. Així doncs, l’any 1984 Seat va començar a comercialitzar l’Ibiza, un cotxe que ràpidament es va convertir en l’estrella de la seva gamma i en el model més venut fins a l’eclosió del León de tercera generació.

Seat somniava en convertir-se en una marca més esportiva i passional, i va engegar el projecte de desenvolupar una versió descapotable del seu flamant Ibiza. Els primers encarregats en desenvolupar el prototip de l’Ibiza descapotable o Ibiza Cabrio van ser els grecs de Proto Design, que van presentar un prototip amb un arc de seguretat l’any 1986.

Però el disseny dels preparadors grecs no va prosperar, i l’any següent els preparadors d’AMC van presentar un segon prototip al Saló de l’Automòbil de Barcelona del 1987 que va rebre una bona acollida entre el gran públic.

Però el model descapotable que realment va convèncer a la cúpula de Seat va ser el que va presentar Giorgietto Giugiaro l’any 1989. Aquell Ibiza Cabrio no tenia cap arc de seguretat central i utilitzava la base estètica i mecànica de l’Ibiza SXI, amb els para-xocs específics i el motor gasolina de 90 CV de potència.

Els costos de producció de la versió descapotable eren assumibles (o com a mínim no eren un disbarat), però, tot i comptar amb el vistiplau de la cúpula de Seat, l’Ibiza Cabrio va topar amb l’oposició de Volkswagen, que feia poc temps que havia obtingut el control de la marca i en volia reestructurar la producció, fent-la més eficient i viable econòmicament.

L'Ibiza Cabrio va estarà punt de ser una realitat, però la construcció de la nova planta de Martorell i l'arribada del Toledo van impossibilitar-ne l'entrada en producció

De fet, en aquell moment Seat estava immersa en la construcció de la nova planta de Martorell i en el llançament del Toledo, una nova berlina basada en el Volkswagen Golf i altres elements provinents del Passat i que hauria de ser molt més rendible comercialment per a la marca que no pas una versió descapotable de l’Ibiza.

Seat conserva l’únic Seat Ibiza Cabrio mai fabricat a la seva col·lecció de la nau A122, a l’antiga fàbrica de Seat a la Zona Franca de Barcelona. Tot i així, Seat mai va abandonar del tot la seva vella aspiració de veure una versió descapotable de l’Ibiza, i l’any 2014, coincidint amb el 30è aniversari del model, el departament Seat Sport va decidir presentar un prototip descapotable de l’Ibiza anomenat Cupster amb 180 CV de potència i un canvi automàtic DSG, tot i que tampoc es va arribar a fabricar en sèrie. Qui sap si, en un futur, la nova Cupra independent recuperarà el vell somni de Seat, encara que de moment la filial d’alt rendiment dels del Baix Llobregat està centrada en el desenvolupament de totcamins i CUV més que no pas en roadsters o esportius descapotables biplaça.