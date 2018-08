Seat 1500: el cotxe de la burgesia i dels ‘grisos’

Després del naixement del 1400 i del 600, el 1500 va ser el tercer vehicle que va sortir de la cadena de muntatge de Seat a la Zona Franca. Obra de Dante Giacosa, l’enginyer creador del 600, pretenia ser un pas endavant, “una altra cosa”, en comparació amb els dos productes anteriors de la marca.

Nascut el 1963 a partir del Fiat 1800, tenia unes pretensions superiors a les dels seus antecedents, i buscava satisfer les demandes de la incipient burgesia espanyola dels seixanta.

Ple d’angles molt agressius per tota la carrosseria -a diferència del 1400, que era de formes més arrodonides-, estava tan farcit de “punxes” que probablement avui no passaria les proves per valorar el seu nivell d’agressivitat contra vianants, ciclistes i altres usuaris de la via en cas de xoc o d’atropellament.

El Milqui s’inspirava en els haiga americans, cotxes grans, ampul·losos i amb una certa voluntat d’ostentació: feia 4,46 metres de llarg, que era una mida inusual per als automòbils d’aquell moment a Espanya; disposava d’un maleter enorme, de 385 litres; i tenia capacitat per a sis passatgers! Com les berlines de l’època, les primeres unitats anaven amb pneumàtics amb una franja lateral de color blanc, considerats aleshores força elegants.

Seat el va fabricar fins al 1972 amb un gran èxit comercial: en van vendre més de 140.000 unitats. L’absència de rivals -molt penalitzats per l’impost d’importació del moment, que era un recurs molt abusiu del govern per protegir la marca espanyola per excel·lència- li va aplanar el camí en la seva categoria.