Peugeot 508 GT, 'savoir-faire' francès

Fa uns anys el segment de les berlines era un dels que més èxits comercials aconseguia al nostre mercat. És cert que el dels compactes i els utilitaris tenien un pes enorme en el total de vendes, però models com el Ford Mondeo, l’Opel Vectra, el Renault Laguna, el Citroën C5, els Peugeot 406 i 407 o el Seat Toledo -entre molts altres- ocupaven una posició destacada als rànquings anuals de matriculacions. L’eclosió del fenomen SUV l’any 2007 amb l’arribada del Nissan Qashqai va començar a revertir aquesta tendència, i mica en mica els tot camins han anat augmentant la seva presència al mercat en detriment de les berlines, mentre que els compactes i els utilitaris lluitaven per mantenir-se en una posició destacada.

El resultat actual es pot comprovar fàcilment si fem una ullada a les matriculacions dels darrers anys. Els SUV ocupen posicions molt elevades als rànquings i les berlines no només han caigut en picat, sinó que alguns fabricants fins i tot han optat per eliminar-les progressivament del seu catàleg. És evident que el mercat evoluciona, i les marques han de triar entre mantenir la seva estratègia comercial o adaptar-la als nous temps. Això és precisament el que ha fet Peugeot amb la seva berlina, el 508.

El nou Peugeot 508 és un acte de resistència en un mercat cada cop més uniformitzat i dominat pels SUV

Quan l’any 2011 Peugeot va presentar la primera generació del 508 (model amb què substituïa el 407) va optar per canviar el disseny exterior adaptant-lo a la resta de la gamma i per dotar-lo d’un habitacle menys recarregat i elegant. Però, en essència, el 508 continuava sent una berlina amb tots els ets i uts, d’estil dinàmic però eminentment clàssic. Res a veure amb el que la marca del lleó va fer l’any passat amb la segona generació del 508, que ens ocupa en aquesta prova. Una generació que arriba amb la intenció de capgirar el segment de les berlines per tal que torni a ser atractiu per aquells clients que l’han anat deixant de banda els darrers anys.

DISSENY EXTERIOR

Per donar aquest cop sobre la taula, Peugeot ha canviat radicalment la concepció del 508. Ara ja no és la berlina que deixava de banda les línies clàssiques del 407 i adoptava un estil més dinàmic, sinó que ha passat a ser un autèntic cupè que vol ser una berlina d’estil 'fastback'. I en aquest sentit, el resultat dels dissenyadors francesos és excel·lent. El nou 508 s’adapta a la línia de disseny de la marca, però incorpora una sèrie de detalls que el fan únic i molt, molt esportiu.

La part davantera disposa d’una graella de disseny “típicament Peugeot”, amb detalls cromats d’estil tridimensional que augmenten el seu atractiu. Però un dels elements que el diferencia de la resta de la gamma és la il·luminació diürna LED, que no ressegueix la part superior dels fars davanters com als altres models sinó que se situa a la part lateral i descendeix de forma vertical per fusionar-se amb l’entrada d’aire inferior, simulant la forma de dos grans ullals.

La resta de la part davantera combina les línies rectes amb les formes arrodonides, donant una sensació de disseny molt ben treballat sense arribar a estar recarregat en excés. No podem deixar passar un detall que ens ha encantat: no només la graella frontal torna a disposar del logotip de Peugeot al seu interior, sinó que a la part superior es mostra la denominació “508”, en clara referència al popular model 504. Un gran exemple de com reaprofitar allò que va triomfar al passat amb elegància i estil.

A la part lateral és on trobem un dels principals elements diferenciadors amb l’anterior model. En primer lloc, l’actual 508 actual és vuit centímetres més curt que l’anterior (de 4,83 a 4,75 metres) i cinc centímetres més baix (de 1,45 a 1,40m.). A més, la cintura del model és molt elevada i la superfície de vidre de les portes és força reduïda. Precisament en aquest sentit destaquen les finestres, que no disposen de marc i aporten un toc d’evident estil cupè.

Si a tot això hi sumem el color Vermell Ultimate (que té un sobrecost de 821 euros), les carcasses dels retrovisors en color negre brillant i les grans llandes de 19 polzades de la versió GT, l’aparença general és la d’un vehicle de caire esportiu en format sedan, que sap combinar la practicitat amb l’esportivitat.

I finalment, si ens traslladem a la part posterior hi trobem una signatura lumínica LED que disposa de les característiques tres urpes a cadascun dels pilots, però que ara estan molt més estilitzades que a l’anterior model. De fet, gaudeixen d’un disseny que les connecta entre sí mitjançant una franja de color negre brillant que recorda la forma d’un antifaç. A més, en aquesta versió la doble sortida d’escapament cromada és real i aporta un toc esportiu, juntament amb el petit aleró posterior.

DISSENY INTERIOR

Accedir a l’habitacle del 508 és gairebé com posar-se als comandaments d’una nau espacial. Com ja és tradició a la marca, disposa del lloc de conducció i-Cockpit Amplify, format per un volant molt aplatat de disseny espectacular però de funcionalitat un pèl incòmoda, principalment a l’hora de circular per trams revirats on cal moure la direcció amb rapidesa. Per contra, les lleves ubicades darrere del volant són fixes, i tot i ser de plàstic es veuen de bona qualitat.

Posar-se al volant del nou 508 és com posar-se als comandaments d'una nau espacial futurista

La resta de l’espectacular i-Cockpit no deixa ningú indiferent, i és que amb una instrumentació digital amb pantalla de 12,3 polzades i una pantalla central molt apaïsada de 10 polzades (8 en els acabats inicials) en cap moment es troba a faltar la informació. Precisament a la zona del quadre de comandaments destaca molt positivament el tacte dels botons en forma de tecla de piano i la possibilitat d’accionar el sistema multimèdia mitjançant un botó clàssic.

Això sí, en aquest afany per digitalitzar-ho tot resulta menys pràctic que els comandaments de la ventilació i la temperatura només siguin accessibles a través de la pantalla. És evident que és la tendència habitual de la majoria de fabricants, però haver de modificar aquests paràmetres en marxa obliga a desviar l’atenció de la carretera.

En general la qualitat dels materials és molt bona, el rendiment del sistema de so signat per Focal és excel·lent i la guantera central pot encabir grans objectes, tot i que la seva disposició impedeix que es pugui regular el reposabraços.

Un aspecte que, sense ser excessivament problemàtic, desllueix una mica el conjunt, és l’ajustament de la petita guantera ubicada al costat de la palanca selectora del canvi, que no està al mateix nivell que la resta del quadre i fa que visualment es pugui observar una rebava que dona la sensació de detall poc cuidat, justament el contrari del que es pot percebre a la resta de l’habitacle.

Els seients posteriors recullen molt bé el cos, poden disposar de calefacció i massatge i tenen un disseny i uns materials on s’evidencia l’aposta per la qualitat que ha volgut fer Peugeot amb la seva gran berlina. Quant als seients posteriors, els passatgers de les dues places laterals gaudeixen d’un bon espai pels genolls però no van sobrats en l’espai per al cap, ja que l’espectacular sostre solar de la nostra unitat de proves i la pronunciada caiguda del sostre del disseny cupè del 508 penalitzen en aquest aspecte.

La bona notícia és que el passatger de la plaça central té els mateixos “problemes” que els de les places laterals; un espai reduït per al cap però un espai acceptable per als peus i els genolls. A més, tot i que resulta el seient més incòmode del cotxe, millora en aquest aspecte a molts dels seus rivals i permet que el 508 sigui un veritable cotxe de cinc places, no un de quatre amb un cinquè seient d’emergència.

L’últim aspecte destacable del seu interior el trobem al maleter. Una gran boca de càrrega que dona accés a uns més que acceptables 487 litres de capacitat. I a més, sota el seu fons s’ubica una roda de recanvi d’emergència, element cada cop menys habitual i pel qual cal aplaudir a Peugeot.

MOTOR

Tot i que la versió GT que ens ocupa en aquesta prova pot disposar del motor BlueHDi de 180 CV i 400 Nm de parell, la nostra unitat de proves disposava de l’interessant propulsor gasolina PureTech de 225 CV. Un motor d’1,6 litres i 300 Nm de parell que anuncia una velocitat màxima de 248 km/h i una acceleració de 0 a 100 km/h en tan sols 7,3 segons, la qual cosa suposa una xifra força bona per un vehicle d’aquestes característiques.

Si bé és cert que el so d’aquest motor no arriba a enamorar, la seva empenta és molt progressiva i es pot mostrar contundent si seleccionem la marxa adequada del seu canvi EAT8 de vuit velocitats. En línies generals aquesta caixa automàtica té un funcionament correcte, més enfocat al confort que no pas a l’esportivitat. L’únic detall que no ens va acabar de convèncer és que algunes transicions entre marxes són un pèl brusques i els desenvolupaments són força llargs. Amb tot, la gestió del canvi va permetre que durant la prova registréssim un consum mixt de vuit litres, i tot i que en conducció urbana la xifra pot superar els 10 litres, per autopista es pot conformar amb tan sols 6,5 litres, una gran xifra en un vehicle de més de 200 CV i 1.420 quilos de pes.

Fora dels dos motors de la versió GT, els propulsors disponibles per a la resta de la gamma 508 tenen potències menys espectaculars però també xifres de consum inferiors. Si volem escollir un motor de gasolina tenim disponible el mateix bloc d’1,6 litres PureTech de la versió GT però amb una potència de 180 CV i 250 Nm de parell. Si, per contra, preferim escollir un motor dièsel, l’oferta s’amplia al bloc d’1,5 litres BlueHDi de 130 CV i 300 Nm de parell (disponible amb canvi automàtic o manual), o al bloc de dos litres amb 160 CV i 400 Nm de parell (només associat a la caixa de canvis automàtica).

DINAMISME

En marxa, el 508 deixa clares des del primer moment les seves pretensions de berlina esportiva. Seleccionant el mode de conducció Normal o Confort es mostra com un sedan confortable, perfecte per afrontar llargues distàncies sense problema. En aquest sentit penalitzen una mica les grans llandes de 19 polzades, que fan que el cotxe sigui més rígid del que seria òptim a l’hora de viatjar per autopista.

En qualsevol cas, no es mostra incòmode, i fins i tot la versió més esportiva de la gamma resulta molt vàlida per viatjar sense cap problema. Això sí, si sortim de l’autopista per afrontar un tram revirat i seleccionem el mode de conducció Sport, la concepció del 508 canvia notablement i es converteix en un vehicle molt més esportiu. La seva suspensió es torna més dura, la direcció més directa i la resposta de l’accelerador més immediata. Això, sumat a que el 508 ara és més curt i més baix, el converteixen en una berlina de caire força dinàmic, amb el qual es pot gaudir circulant per carreteres secundàries.

Si entrem en terrenys urbans la berlina francesa no pateix en absolut, al contrari del que es podria arribar a pensar. No només la reducció de la longitud el permeten moure’s millor per la ciutat, sinó que el pràctic sistema d’assistència a l’aparcament pot arribar a fer tota la maniobra d’estacionament de forma completament automàtica. Sens dubte, un tastet del que representa la conducció autònoma, i que resulta molt pràctic a l’hora d’encabir a la jungla urbana els 4,7 metres que mesura.

Finalment, no voldríem acabar la prova sense mencionar un detall destacable del 508. L’equipament disponible és extraordinari: assistent de canvi de carril, càmeres d’aparcament, control de creuer adaptatiu, llums amb tecnologia LED, lector de senyals de trànsit, llums llargues automàtiques, sistema de so FOCAL amb 10 altaveus... però d’entre tots els elements disponibles, en destaca especialment el sistema de visió nocturna.

Un element de seguretat espectacular que permet mostrar, a la pantalla d’instruments de l’i-Cockpit, una imatge en temps real de la carretera aconseguida gràcies a una càmera d’infrarojos, i que permet detectar la presència de vianants o animals. Sens dubte, una mostra de la gran aposta per la seguretat i la tecnologia que ha fet Peugeot amb la seva berlina.

Conclusió Amb el nou 508, Peugeot torna a tenir una berlina que marca la referència. L’aspecte exterior és espectacular i combina elements estètics propis i moderns amb detalls de disseny dels models més rellevants de la història de la marca. L’interior és modern i acollidor, amb materials de gran qualitat i un equipament espectacular. El rendiment dinàmic s’adapta a la perfecció al seu aspecte, i es mostra confortable en línies generals però esportiu quan així ho volem. I la dotació en matèria de tecnologia està a l’altura de models de segments superior. En definitiva, el 508 és la gran aposta de la marca del lleó per tornar a seduir a aquells als qui els agraden les berlines. Una aposta necessària per salvar un segment que viu temps difícils, però que encara no ha dit la seva última paraula.

PREUS

El 508 més barat disponible al mercat actualment té un preu de 27.250 euros. Per aquesta tarifa podem accedir a la versió Active amb el motor BlueHDi de 130 CV i la caixa de canvis manual de sis velocitats. En el cas de la versió GT que il·lustra l’article, l’opció més econòmica té un preu de 41.300 euros i correspon al motor PureTech de 225 CV. Si preferim el motor BlueHDi de 180 CV haurem d’abonar 41.900 euros. En aquests dos casos la caixa de canvis disponible és l’automàtica EAT8 de vuit velocitats.