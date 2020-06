Kia Proceed: el millor ‘shooting brake’ del mercat?

La nostra història amb el Kia Proceed és d’allò més curiosa. A principis de l’any 2019 vam poder assistir a la presentació internacional que la marca coreana va fer del seu nou model a la ciutat de Barcelona, posant-lo a prova al circuit de Castellolí. Fa tot just un any vam poder fer la prova del Kia Proceed per confirmar les sensacions que ens havia transmès pocs mesos abans. I tot just ara, quan ens disposàvem a fer una anàlisi de la seva carrosseria de tipus shooting brake o familiar respecte a la resta de la gamma Ceed i els seus rivals més directes... ens ha agafat la quarantena del covid-19 pel mig.

Això s’ha traduït en el fet que el que havia de ser una comparativa més s’hagi convertit en una autèntica convivència gairebé diària amb el cotxe durant més de dos mesos, la qual cosa ens ha servit per descobrir encara més detalls i característiques d’aquest mode tan peculiar, amb una carrosseria gairebé única al mercat. Així doncs, la pregunta que ens hem volgut fer després d’aquesta experiència tan poc habitual és la següent:el Kia Proceed és el millor familiar shooting brake del mercat?

KIA CEED, UNA GAMMA AMB QUATRE CARROSSERIES

La presència de Kia al segment C (corresponent als vehicles compactes) no és actual, però la seva evolució és digna d’estudi. A principis dels anys 90 la marca coreana va presentar el Kia Sephia, un model molt senzill i amb motors i acabats molt bàsics que tenia una carrosseria de tipus sedan. Abans d'acabar el segle es va presentar el seu substitut, anomenat Shuma, que repetia el mateix tipus de concepte: vehicle de segment C però amb carrosseria berlina.

L’any 2004 va arribar al mercat un model que segur que ens resulta més familiar, el Cerato. En aquest cas també disposava de versió sedan, però la que més èxit va aconseguir al nostre país va ser la de tipus hatchback o compacte amb cinc portes. Si bé aquest model ja havia aconseguit millorar notablement les qualitats dels dos primers, encara no s’havia produït la gran millora de la marca al nostre mercat, que va arribar l’any 2007 amb la primera generació del Kia Ceed.

L’aposta per la qualitat i els gustos europeus era evident i fins i tot el nom ho reflectia: Ceed era l’acrònim de “Community of Europe with European Design”. És a dir, comunitat europea amb disseny europeu. De fet, va ser el primer model de la marca fabricat al Vell Continent, i durant més de 13 anys s’ha anat renovant i posicionant-se com una alternativa real i molt vàlida als compactes més consolidats del mercat.

La gamma actual disposa d'un total de quatre carrosseries, per bé que la de tres portes es va deixar de comercialitzar pel seu reduït nombre de vendes. Ara mateix podem comprar un Kia Ceed normal amb cinc portes com el d’aquesta prova, un Kia Ceed amb carrosseria familiar anomenat Tourer i que té el maleter més gran de la seva categoria amb 625 litres, un Kia XCeed amb carrosseria compacta però de tipus crossover (i que vam poder provar fa pocs mesos) i finalment un concepte totalment innovador en el segment, el Proceed amb carrosseria shooting brake.

QUÈ ÉS EXACTAMENT UN SHOOTING BRAKE?

Només cal mirar les fotografies del Kia Proceed per veure que es tracta d’un concepte gairebé únic al mercat, que fusiona el disseny d’un cupè amb la practicitat d’un familiar. Però ¿fins a quin punt té sentit això en un model que ja disposa d'una versió familiar a la seva gamma? Personalment crec que té tot el sentit del món, i que en la seva versió GT és el Kia compacte més recomanable de tots.

L'origen del concepte shooting brake prové del món eqüestre, ja que al segle XIX els vehicles de cavalls eren anomenats brakes. Quan aquests vehicles es van adaptar per transportar elements de caça van passar a anomenar-se shooting brakes, i amb l'arribada del motor de combustió les classes més benestants van començar a demanar carrosseries específiques amb espai suficient a la part posterior per transportar aquests utensilis de caça. Realment aquest va ser l'origen dels vehicles familiars com a tal, que anys després va estendre’s a la resta d'automòbils.

Amb l'arribada dels familiars tradicionals el mercat va voler recuperar la denominació shooting brake amb un significat molt diferent de l'original, però que al cap i a la fi tractava de distanciar-se de la definició de típica de vehicle familiar. Així doncs, mentre que aquests derivaven de vehicles compactes de tres o cinc portes als quals se'ls afegia un tercer volum més espaiós, els shooting brakes eren en origen models de tipus cupè amb tres volums que augmentaven la mida de la part posterior però mantenien la seva estètica esportiva.

Amb la definició literal del concepte el Kia Proceed no és un shooting brake, perquè no deriva d'un cupè sinó d'un compacte. Però el cert és que avui dia a tots els models d'aquest tipus se'ls denomina igual. I si ens fixem en el mercat actual trobem que gairebé està sol i que el seu únic rival pertany a una categoria superior.

EL KIA PROCEED ÉS UN MODEL GAIREBÉ ÚNIC

En origen els shooting brake eren models reservats a les classes benestants i fins fa ben poc no havia canviat res en aquest sentit. L'oferta era molt reduïda, però se centrava en models tan exclusius com els Ferrari FF o Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Actualment al mercat hi trobem el Ferrari GTC4Lusso (substitut de l’FF), el Mercedes-Benz CLA Shooting Brake... i el Kia Proceed. Això sí, Volkswagen té prevista l'arribada d’un Arteon amb aquest tipus de carrosseria.

Si descartem els Ferrari i Mercedes CLS per motius evidents, el resultat és que ara mateix només hi ha un rival del Kia Proceed: el Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Es tracta d’un model que s'adapta a la perfecció a la definició del concepte –ja que deriva d'un vehicle de tres volums i estil cupè–, però que per posicionament i preu es troba molt per sobre del Kia.

Sigui com sigui, personalment trobo que el Proceed és més interessant que el Mercedes, perquè ha sigut el model amb el qual aquest tipus de carrosseria ha arribat al món dels vehicles generalistes. I, a més, pot resultar una alternativa molt vàlida a la versió familiar Tourer.

KIA PROCEED O CEED TOURER: QUIN ÉS MILLOR?

Sembla evident que la concepció d'aquests dos models és més aviat familiar, ja que el tercer volum està pensat per oferir un plus d'espai a l'hora de viatjar o carregar grans objectes. Però, malgrat compartir alguns aspectes, Kia ha volgut diferenciar-los més del que podria semblar aparentment.

El Ceed Tourer és la definició exacta de com ha de ser un compacte familiar: un model idèntic al de base que només canvia en la seva part posterior i afegeix un maleter més gran i una habitabilitat millorada. A més, en aquest cas els motors disponibles són els mateixos que en el model compacte, amb la versió GT-Line de 140 CV com la més equipada i potent.

Per la seva banda, el Kia Proceed té una concepció molt més esportiva. El disseny del tercer volum és molt més atractiu i disposa d'un detall estètic en forma d'aleta de tauró al pilar C (anomenat “shark blade) i d’uns pilots LED connectats entre sí que aporten una gran sensació d'amplada i contundència al vehicle. A més, malgrat tenir menys altura i una caiguda del sostre molt pronunciada, la capacitat del maleter del Proceed és de 594 litres, relativament a prop dels 625 del Ceed Tourer.

Si a aquest fet hi sumem que les formes del maleter són molt pràctiques i que la marca ha afegit tota una sèrie d'espais per guardar objectes, una xarxa de maleter i una barra amb cinturons per immobilitzar l'equipatge, som davant d’un dels familiars més bonics i alhora pràctics del mercat. Victòria per al shooting brake!

ELS RIVALS DEL PROCEED, MÉS ENLLÀ DEL MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE

Cal tenir en compte que si abans he comentat que el Ceed Tourer més equipat i potent era el GT-Line amb 140 CV és precisament perquè en el cas del Proceed la concepció és completament diferent. En aquest cas l’equipament bàsic és el GT-Line amb 120 CV, i el model de proves –amb la combinació més exclusiva– és l’acabat GT amb el motor 1.6 T-GDI de 204 CV.

Crec sincerament que aquest cotxe representa l'equilibri perfecte entre unes prestacions molt dignes amb un comportament esportiu i un consum ajustat amb confort suficient com a vehicle familiar. El mode de conducció Sport ens permet obrir les vàlvules d'escapament per gaudir d'un so molt addictiu, així com endurir la direcció i canviar la gestió electrònica de la caixa de canvis. Però, si ho preferim, podem circular en mode normal i fer-ho amb molta comoditat.

Arribats a aquest punt és evident que no podrem comparar el Kia Proceed amb models que siguin rivals seus al 100%, perquè com a molt podrem trobar versions familiars que s'hi assemblin. En aquest cas les principals alternatives són el Seat León Sportstourer, el Ford Focus ST Sportbreak, el Renault Mégane Sport Tourer GT-Line, el Toyota Corolla Touring Sports i el citat Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Això sí, cal tenir en compte que de tots els models citats, cap d'ells pot aconseguir exactament el mateix que el Kia. El Seat León Sportstourer només pot igualar la potència del Proceed en la seva versió híbrida endollable, de 204 CV però amb un esperit molt menys esportiu. I si escollim el Cupra León Sportstourer trobarem una esportivitat massa exagerada per poder-la comparar amb el Kia. Una cosa similar passa amb el Ford Focus ST Sportbreak, que amb 280 CV resulta molt més potent que el model coreà.

El Renault Mégane Sport Tourer GT-Line s'assembla molt al Kia Proceed per concepció i esportivitat, però el seu motor més potent té 160 CV i es tracta d'un model força més antic. I el Toyota Corolla Touring Sports (un model que, per cert, vam poder provar fa poc a l’Ara Motor) té una potència similar (184 CV), però al ser un model híbrid té una concepció diferent.

Així doncs, el rival més directe del Kia Proceed és el Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, que té un disseny similar, una capacitat del maleter de 505 litres i una gamma de motors que en gasolina van dels 136 als 421 CV. Evidentment les versions 35 i 45 AMG no competeixen amb el Kia, però sí que ho fan les de 136 CV, 163 i 224 CV. Quin és el principal problema? Doncs que el Kia Proceed GT més potent i equipat té un preu de partida de 30.243 euros, mentre que el CLA més econòmic arrenca en 33.200 euros.