Mercedes-Benz Classe A Sedan: trencant esquemes

Quan jo era adolescent –ja fa més de vint anys– la marca de cotxes alemanya de referència dels més joves era BMW i, en menor mesura, també ho era Audi. Durant els anys 90 i els primers anys del segle XXI els Mercedes-Benz no eren els cotxes favorits del jovent: sovint els veien com cotxes senyorials, burgesos i un pèl avorrits. Cotxes de senyor gran que tothom identificava amb un estatus social determinat, una fiabilitat mecànica i un perfil de conductor molt determinat.

Si quan era adolescent m’haguessin arribat a dir que Mercedes-Benz faria un cotxe compacte més dinàmic que un Golf, no m'ho hauria cregut. De fet, molts propietaris de Mercedes i aficionats de la marca sovint deien allò de que “Per sota de la Classe C, no és un Mercedes”, per menysprear tots els models petits i compactes que la marca alemanya ha tingut i encara té al mercat.

De la mateixa manera, si ara pregunto a un adolescent quina de les tres marques prèmium alemanyes li sembla més juvenil, esportiva i atractiva, la resposta segurament serà Mercedes. Què ha passat, doncs, en aquests vint anys?

Una aposta rejovenidora

Mercedes-Benz vol seguir creixent i consolidar-se com el primer fabricant de vehicles prèmium del planeta, una condició que va assolir per primer cop el 2016. Per fer-ho, Mercedes ha hagut de reorientar els seus productes per fer-se atractiu per als compradors més joves sense perdre cap dels valors tradicionals de la marca, com ara la fiabilitat i la robustesa. I en aquest punt s’entén la importància del nou Classe A Sedan, la versió allargada i de tres volums que aprofita la plataforma del Classe A, el compacte del segment C de la marca alemanya.

El nou Classe A Sedan és un més dels productes que Mercedes-Benz acumula en la seva Classe A, i que inclou els models CLA, CLA Shooting Brake, el SUV GLA i els compactes Classe A i Classe B. Aquest Classe A Sedan és un més dels productes que utilitzen la plataforma de tracció davantera i motor transversal que Mercedes fa servir en els seus cotxes més petits i que tan poc semblen agradar als puristes de la marca.

Prejudicis a part, la plataforma MFA II, que utilitzen tots els Classe A nous, i que, per tant, també fa servir el nou Classe A Sedan, és un producte excel·lent, que permet avançar en l’electrificació dels models i incorporar tot un arsenal tecnològic sense renunciar al toc de distinció al volant que se li suposa a un cotxe de Mercedes.

Aquest Classe A Sedan és en realitat un seductor que vol conquerir el cor dels compradors més passionals i disposats a pagar un extra per un cotxe que realment entra pels ulls. I és que el Classe A Sedan és un cotxe realment bonic, d’aquells que fan goig a primer cop d’ull. La nostra unitat de prova utilitzava, a més, el paquet estètic AMG Line, que emfatitzava les línies esportives del cotxe.

El frontal del nou Classe A Sedan és pràcticament igual que el del Classe A estàndard del qual deriva. Només és en la vista de tres quarts i lateral que aquest alemany mostra les diferències estilístiques i de volums respecte al model estàndard.

Una línia de cintura que cau progressivament sobre l’eix posterior, unes formes sinuoses que fugen de les formes rectes i anguloses (no hi ha pràcticament cap línia recta o forma geomètrica en tota la carrosseria) i la integració del pilar C o muntant posterior sobre el maleter fan que aquesta berlina de tres volums i quatre portes sigui un producte realment treballat des del punt de vista estètic.

Les seves formes esculturals tenen una raó de ser: el seu coeficient aerodinàmic és de només 0,22, cosa que li permet una menor resistència i fricció a l’aire i això, entre altres coses, repercuteix positivament en el consum de carburant i les xifres d’emissions del cotxe.

Un interior sorprenent

Però si hi ha un aspecte en què Mercedes-Benz ha evolucionat més els últims temps ha sigut en el disseny dels seus interiors i en l’aposta tecnològica dels seus cotxes gràcies a la integració del sistema d’infoentreteniment MBXU de la marca, amb connectivitat total amb els dispositius electrònics i el comandament de veu mitjançant l'assistent Hey Mercedes.

Una de les raons de ser d’aquest cotxe és la funcionalitat i practicitat que ofereix una berlina de tres volums respecte a un compacte convencional. Tot i que no són gaire populars a Europa, les berlines derivades dels compactes tenen un nínxol de mercat molt important al mercat asiàtic i al mercat nord-americà, i tant Audi com BMW hi són presents. Tot i que Mercedes-Benz podria considerar que els CLA i CLA Shooting Brake són suficients per omplir aquest buit de mercat, el nou Classe A Sedan és la resposta a aquells clients que necessiten més espai a les places posteriors i al maleter.

Gràcies als seus 4.549 mil·límetres de llarg i a una batalla o distància entre eixos de 2.729 mil·límetres, el Classe A Sedan ofereix més espai per a les places posteriors i permet que un adult hi pugui viatjar amb prou espai per als genolls. Ara bé, també és cert que si aquest adult és relativament alt toqui el sostre amb facilitat a les places posteriors i que limiti la visió posterior pel retrovisor interior.

Convé no perdre de vista que el Classe A Sedan és un cotxe de quatre places, i que la plaça central posterior és poc menys que anecdòtica, ja que ni té punt d’ancoratge Isofix ni un adult hi podria viatjar amb normalitat.

En el que el Classe A Sedan sí que mostra una important millora respecte al model estàndard és en la capacitat del maleter, que arriba als 420 litres. Ara bé, aquí també hi ha un però, comú a les berlines de quatre portes: l’espai o boca de càrrega és un pèl estret i encabir-hi objectes voluminosos o pesants és més difícil del que és fer-ho en un cotxe amb carrosseria familiar o un totcamí, per exemple.

Una de les coses que més m’han sorprès del Classe A Sedan és la disposició general dels comandaments del vehicle. D’entrada el selector de marxa està situat darrere del volant i no pas en la posició on habitualment hi hauria la palanca del canvi, seguint el patró dels cotxes americans. Un altre element que trobo fora de lloc és el botó elèctric del fre de mà, situat a l’esquerra del volant, o els comandaments per ajustar electrònicament els seients de la nostra unitat de prova. Una disposició menys ergonòmica, al meu parer, que en la majoria de cotxes de la competència.

M’explico. Imaginem que volem passar a controlar el cotxe de manera manual seqüencial: mentre la majoria de cotxes del segment ens permet escollir entre el control mitjançant la palanca del canvi en mode seqüencial (pujar-baixar marxa) o les lleves integrades al volant, la disposició general dels Mercedes-Benz fa que només puguem controlar el canvi mitjançant les lleves integrades al volant. Res gaire important per a la gran majoria de conductors, però que potser en versions prestacionals signades pel departament AMG convindria repensar.

A part d’aquesta impressió una mica personal, el nostre Classe A Sedan de prova disposava d’uns interiors exquisits, executats a la perfecció amb materials de primera com ara cuir, pell, fil vermell i detalls en alumini polit que elevaven l’experiència a bord a uns nivells de perfecció realment destacables.

Destaquen el quadre d’instruments totalment digital, la forma de les sortides de ventilació, el volant de tall esportiu i les possibilitats de personalització del sistema MBUX amb intel·ligència artificial i que permet configurar el color dels instruments o la llum ambient dins el cotxe en funció del nostre estat d’ànim o moure’ns per les diferents aplicacions mitjançant ordres de veu. Però la cosa no acaba aquí, ja que aquest sistema d’intel·ligència artificial és capaç de proposar rutes alternatives per arribar a un destí en funció de l’estat del trànsit en temps real, recordar la nostra música favorita o memoritzar les nostres rutes més habituals.

Una mecànica eficient

El Classe A Sedan utilitza la mateixa gamma de motors que el Classe A estàndard, amb opcions dièsel o gasolina amb una forquilla de potències que oscil·la entre els 116 i els 306 CV, i una futura variant híbrida endollable (PHEV) de 218 CV que encara no ha arribat al mercat.

La nostra unitat de prova, anomenada Classe A Sedan A 200, utilitza un motor gasolina 1.3 turbo de quatre cilindres que ofereix 163 CV i 250 Nm de parell associat a un canvi automàtic de set relacions i de doble embragatge anomenat 7G-DCT.

Una de les coses que més sorprenen del propulsor d’aquest Classe A Sedan A 200 és la seva suavitat de funcionament, l’entrega de potència (puja de revolucions amb moltíssima facilitat quan enfonsem el peu en l’accelerador), el so dels seus quatre cilindres i els consums de carburant, més continguts del que es podria imaginar. I és que en un tram d’autopista a una velocitat constant i una orografia favorable vaig obtenir un consum de 6,4 litres, i en trams revirats de muntanya a un ritme més àgil el consum se situa al voltant dels 9,5 litres.

Gràcies als seus quatre modes de conducció anomenats Eco, Sport, Individual i Comfort podem escollir quin caràcter volem imprimir al cotxe, seleccionant el perfil que més ens agradi. L’electrònica modifica la gestió de la caixa de canvis, la rigidesa de la direcció i la resposta del motor, i permet que el cotxe mostri diversos registres que el fan encara més polivalent.

Ara bé, l’A 200 no és un cotxe especialment esportiu ni ràpid. Tot i que el cotxe és àgil i es nota ben assentat, el seu tarannà no és tan radical en termes de duresa i comportament com una versió esportiva (tot i el paquet estètic AMG Line), i tampoc arriba a oferir tota la comoditat o el confort d’una berlina tradicional del segment D. Un cop seleccionat el mode esportiu i negociant revolts en un tram de muntanya, ràpidament ens adonem que el cotxe mostra un comportament netament subvirador, i que no acaba de sentir-se del tot còmode en aquest registre.

Potser una posada a punt una mica més específica del xassís ajudaria a definir millor el caràcter d’aquest Classe A Sedan, que no acaba de ser un cotxe orientat a la comoditat o a l’esportivitat, i es queda a mig camí dels dos conceptes sense acabar de decantar-se del tot.