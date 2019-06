Kia ProCeed GT, polivalència i estil

L’any 2018 Kia va renovar del tot el seu compacte d’èxit, el Ceed. En una estratègia de mercat, per la qual opten la majoria de marques, va desaparèixer la versió de cupè de tres portes (anomenada Pro_Ceed, amb un guió baix entre els dos mots). Per tant, la gamma del nou Ceed consta únicament de les carrosseries de cinc portes i de la versió familiar, anomenada Ceed Tourer. Però Kia no pensava deixar caure en l’oblit la nomenclatura i es reservava un últim as a la màniga.

Una estètica única

Basat en el ProCeed Concept –ara escrit tot junt– presentat al Saló de Frankfurt del 2017 i prenent com a base la carrosseria familiar Tourer, Kia ens sorprèn amb el que podríem anomenar el primer ‘crossover’ de tall familiar i cupè del mercat.

Fins al pilar B no hi trobem diferències respecte a la resta de la gamma Ceed, però d’allà cap enrere observem una caiguda del sostre molt més marcada, on la finestra del pilar C és d'unes dimensions molt més contingudes i amb una forma molt més estilitzada, que li fa guanyar una presència més dinàmica.

A la part posterior, un espòiler de grans dimensions amb una curiosa tercera llum de fre de forma triangular donen la imatge que la lluneta de la porta posterior sigui encara més petita del que és, jugant visualment amb els volums del maleter.

Uns pilots led nous de trinca, units fins al centre de la porta, marquen la personalitat del ProCeed. El conjunt del cotxe és molt equilibrat, modern i esportiu, però la part posterior és la que marca les diferències amb el disseny, i el que més crida l'atenció. Kia ha apostat fortament pel nou ProCeed, i fruit d'això només disposa dels acabats més equipats del model, els GT-Line i el model GT que ens ocupa.

A la part davantera del nou ProCeed destaca el nou para-xocs davanter específic, però compartit amb la versió de cinc portes, amb una graella davantera amb la ja típica fisonomia Kia (que ells anomenen TigerNoise) acabada en negre brillant i amb un curiós toc de color vermell al seu interior, discret però atractiu. Als baixos ho remata un llavi de color vermell. Color que continua amb el seu protagonisme a les taloneres laterals aerodinàmiques, també exclusives de l'acabat GT.

A la part posterior, de la mateixa manera, un para-xocs específic, aquest cop sí que només per al ProCeed, on el negre brillant domina i dibuixa unes motllures laterals i un difusor central, rematat amb dues cues d'escapament de generoses dimensions, que tot i ser simulades (com gairebé en totes les marques) com a mínim dins seu hi trobem els tubs d'escapament, que disposen de vàlvula activa.

Les llandes de 18 polzades (46 cm) són exclusives de l'acabat GT, i porten Michelin Pilot Sport 4, tota una garantia per gaudir de la conducció esportiva.

Interiors

En accedir als interiors del nou ProCeed GT podem constatar que el salt generacional en termes de disseny i de qualitat ha sigut molt elevat. El disseny s’ha racionalitzat, seguint uns gustos més europeus, i la pantalla de tipus flotant de 8 polzades del sistema d’infoentreteniment cobra tot el protagonisme al taulell. Aquest presenta multitud de detalls en color negre brillant, i el més curiós: simula estar entapissat per un símil cuir amb unes puntades de fil vermell que el travessen. El negre brillant segueix per la totalitat de la consola central, on al costat del canvi de marxes hi podem trobar diversos controls relacionats amb la conducció (mode Sport, Start-Stop, ajuda en l'aparcament…).

El que no hi trobarem, en aquest interior tan ergonòmic i racional, és una palanca de fre de mà convencional, perquè s’ha optat per un de tipus elèctric així com un engranatge Auto Hold, un útil sistema que ens permet que el cotxe es mantingui frenat sense que hàgim de trepitjar el pedal de fre.

Tornant al taulell, sota el climatitzador bizona podem trobar un estant per carregar el nostre telèfon sense fils, i sota una tapa, la presa de l'encenedor, un USB de càrrega, i l'USB connectat amb l'equip d'àudio signat per JVC, que sense exagerar és un dels de millor qualitat que he pogut escoltar en un cotxe de tall generalista com el ProCeed, i és totalment de sèrie.

També de sèrie hi trobem un ampli sostre de vidre panoràmic que podem obrir al nostre gust i molts espais per deixar-hi objectes repartits per tot l’habitacle.

El volant, que està retallat per sota de forma exclusiva per aquest acabat GT, dialoga amb un tradicional quadre d’instruments analògic, elegant i de fàcil lectura. Entre els rellotges del tacòmetre i velocímetre, una petita pantalla en color ens permet canviar al nostre gust la informació del ordinador, velocitat digital acompanyada per gràfics de parell i pressió de turbo o fins i tot temperatura de la caixa de canvis, entre d’altres opcions.

Els seients, entapissats en cuir i Alcantara, es mostren còmodes alhora que permeten una correcta subjecció de l’esquena, una combinació que es demostrarà ideal per devorar quilòmetres sense miraments i per no haver de fer esforços per agafar-nos als revolts. La posició de conducció és perfecta i fàcil de trobar, amb l'únic però que a causa de la forma de la porta del maleter i la mida del vidre, la visió pel retrovisor central no és gaire bona.

Les places posteriors, tot i no ser de les més grans del segment ni arribar a ser iguals que les de la competència quant a amplada per a les cames, compleixen sobradament per a dos adults, i no se sent en cap moment sensació d’estar estrets. Els seients posteriors es poden dividir en format 40:20:40.

El maleter compta amb 594 litres de capacitat, 31 litres menys que la carrosseria Tourer, però que es perden en alçada i no resulta tan preocupant. Són unes xifres molt bones per a un compacte. Tanmateix, compta amb xarxa per subjectar els petits objectes, i una curiosa i útil barra amb cinturons per assegurar que les bosses i maletes no es moguin gens ni mica.

Motor i dinamisme, polivalència en estat pur

El Kia ProCeed GT només disposa d’un únic motor de 4 cilindres i 1,6 litres de gasolina turbo alimentat que ofereix una potència de 204 CV transmesa a les rodes davanteres. Compta amb 265 Nm de parell constant des de només les 1.500 revolucions fins a les 4.500, i fa que sigui un motor molt senzill de fer anar tranquil sense revolucionar, però amb personalitat per sortir de pressa sense miraments.

Un dels pocs opcionals de què disposa el ProCeed GT és la caixa de canvis automàtica de doble embragatge i 7 relacions. S’ha mostrat com un opcional imprescindible per al meu gust. Tenint una relació de canvis ideal, sumades a una rapidesa tant per pujar com per baixar relacions dignes d’elogi. Gràcies a la informació de la temperatura de la caixa al petit ‘display’ al quadre d’instruments, i sent sotmesa a un ús molt intensiu de forma intencionada, ha resultat infatigable. Com a únic punt negatiu, a l’hora de practicar una conducció esportiva, en mode manual quan arriba al límit de revolucions canvia automàticament a una marxa superior sense que ho sol·licitem.

Pot ser un familiar, esportiu a l’hora? Kia ens vol demostrar que sí. Amb una posada al punt del bastidor exclusiva per al GT, més baix, molles i amortidors més durs i estabilitzadores de menys gruix sembla que ho pot aconseguir, tot i no perdre comoditat per al dia a dia.

En ciutat i excursions de centenars de quilòmetres d’autovia i carretera, el ProCeed GT s’ha mostrat confortable en tots els aspectes, suau de funcionament, silenciós i molt còmode. L’únic que cridava l’atenció era el seu aspecte, fent girar algun cap pel carrer, fins i tot rebent signes d’aprovació d’altres conductors i acompanyants quan ens avançaven a l’autovia.

Però tot això canvia pitjant el botó Sport situat just al costat de la palanca de canvis. Com he comentat al principi de l'article, el ProCeed compta amb un tub d’escapament de vàlvula activa que s’obre quan es prem aquest botó, entre d’altres opcions com una nova gestió del pedal de l'accelerador, funcionament del canvi automàtic i la direcció que es torna més dura. Quan s'obre la vàlvula el tub d’escapament fa sonar de forma més gutural el motor d'1,6 litres, sobretot a baixes voltes. Fins a les 3.500 voltes i aplicant poc gas, en els canvis de marxes aconseguim fer petardejar el tub. La cosa canvia a plena càrrega i a altes revolucions, on potser la gent més cremada troba a faltar una mica de so, però no sona gens malament.

A l’hora d’afrontar els revolts sorprèn l’extraordinària agilitat del Kia ProCeed. La carrosseria no bascula gaire entre revolt i revolt i permet entrar molt de pressa en els revolts. La direcció és molt precisa i la motricitat excel·lent, fins i tot en ferm en mal estat.. De segur que hi ajuden les quatre rodes Michelin Pilot Sport 4, i el simulador de diferencial elèctric, que funciona mitjançant l'ESP frenant la roda interior del revolt. Tot i això el sistema de frenada no va defallir en cap moment en ús intensiu.

No deixa de ser un compacte familiar, però es comporta pràcticament com un utilitari esportiu en carreteres comarcals de segona i tercera velocitat: realment sorprenent l’efectivitat del coreà tot i no comptar amb un autoblocant mecànic.

Quant a consums, la marca homologa un consum combinat de 7,2 l, tot i que la meva mitjana –no necessàriament estalviadora però tampoc dinàmica en excés– ha sigut de 9,5 l, una xifra més realista que la que promet la fitxa tècnica del model.