Nou Kia Ceed: evolució constant

Ja fa temps que Kia s'ha pres seriosament l'assalt del Vell Continent. La marca coreana se sap forta en el mercat europeu, i els seus productes cada vegada són de més qualitat i estan més ben valorats en el mercat. En aquest sentit, la nova generació del Ceed és un gran salt endavant en l'evolució tecnològica i mecànica del compacte coreà, que ja és capaç de lluitar de tu a tu amb els pesos pesants del segment C, on s'enfronta a autèntics mites com el Volkswagen Golf, el Ford Focus (cotxe amb el qual manté una semblança sorprenent) o el Peugeot 308, entre d'altres.

Aquest nou Ceed comparteix la plataforma K2 i elements tecnològics amb el seu cosí de grup Hyundai i30, que ja hem pogut provar tant en format 'hatchback' o compacte i 'fastback' o cupè de tres volums. Si l'i30 de Hyundai ha pogut significar un autèntic cop de puny sobre la taula que ha fet trontollar l'equilibri del segment, aquest nou Kia Ceed vol fer el mateix amb un plantejament comercial lleugerament diferent al del seu company de grup industrial.

El nou Kia Ceed és més baix i ample que mai, cosa que li ha permès rebaixar el centre de gravetat i dotar-se d'uns passos de roda més amples, dos principis fonamentals per millorar el rendiment dinàmic del cotxe i fer-lo més homologable al gust dels compradors europeus.

Estèticament hi ha qui considera que el nou Ceed s'assembla molt a la nova generació de Ford Focus, i amb raó: són dos models molt semblants. El prototip que Kia va presentar, mesos abans de la presentació oficial del Ceed, era realment espectacular, però el resultat final –tot i que personalment em sembla molt atractiu– no ha estat tan agosarat com el prototip conceptual.

Els interiors del nou Ceed sí que marquen un gran salt endavant en qualitat percebuda, amb un disseny més racional, intuïtiu i elegant i amb materials que generen una sensació de qualitat molt més elevada. A més a més, el Ceed és té molts més atractius tecnològics: un sistema de so JBL d'alta qualitat, una nova pantalla tàctil de 8 polzades amb funcions de navegador i sistema d'infoentreteniment, i uns nous seients més ergonòmics.

Però no tot són flors i violes. Un dels aspectes que no m'acaben de convèncer del nou Ceed és el poc espai que deixa a les places posteriors. Tot i que ha guanyat un centímetre respecte al model anterior, el nou Ceed fa 136 centímetres d'ample i 68 de llarg, i encabir-hi tres adults o un adult entre dues cadiretes infantils no és cosa fàcil.

El maleter sí que ofereix uns més que correctes 395 L de capacitat, per sobre de la mitjana del segment.

Més dinàmic que mai

El model que vam provar portava el motor gasolina turbo 1.4 T-GDI de 140 CV que ja coneixem d'altres proves de vehicles del grup, com els i30 compacte o 'hatchback' i Fastback que ja hem provat en aquesta secció. Kia ofereix també dues variants més de gasolina amb 100 i 120 CV, dues dièsel amb 115 i 136 CV, sempre associat a un esquema de tracció davantera (no n'hi ha versions de tracció integral), i segons sembla Kia no té previst comercialitzar encara versions híbrides o semihíbrides.

Gràcies a la nova plataforma K2, el Ceed es nota més lleuger, àgil i dinàmic que mai. Kia ha revisat els amortidors del seu compacte per fer-lo més dur i incisiu que mai: un cop en marxa el coreà es nota més rígid i apamat que mai, però no arriba a ser molest o incòmode.

Associat a un magnífic canvi manual de sis relacions amb recorreguts curts i precisos, el nou Ceed millora molt les sensacions dinàmiques del seu predecessor i es consolida com un dels millors compactes del segment. M'atreveixo a dir que aquest Ceed està al nivell dels actuals Volkswagen Golf i Seat León, fins ara referències del segment C europeu.

El nou Ceed dinàmicament està al nivell dels millors compactes europeus, com el Golf o el León

El nou Ceed és un bon aliat en carreteres ràpides i autopistes, on ofereix sensació de seguretat gràcies al seu ventall tecnològic, que inclou un sistema de manteniment de carril, detector d'angles morts, sistema d'assistència en la frenada i un control de creuer amb velocitat adaptativa que li permet homologar un nivell 2 sobre 5 en l'escala de conducció autònoma. El coreà no havia estat mai tan segur i tecnològic.

Tot i no ser un compacte esportiu, el nou Kia Ceed és prou àgil en trams revirats i carreteres de muntanya, tot i que no és el cotxe ideal si el que pretenem és atacar el nostre port de muntanya favorit cada cap de setmana. En aquest sentit, vull esmentar que el tacte del fre no m'ha acabat d'agradar perquè em sembla poc progressiu i difícil de modular: si no el trepitgem amb força frena poc, i a partir de cert punt de pressió sobre el pedal frena massa, cosa que fa que no es pugui jugar amb les inèrcies o la frenada tant com amb altres cotxes del segment.

Kia promet un consum de carburant de només 5,9 L cada 100 quilòmetres, però al llarg de la nostra prova vaig obtenir una mitjana de 7,2 litres –una xifra prou acceptable per a un compacte de 140 CV i 1.300 quilos de pes.