Toyota Corolla Touring Sports: sorpresa majúscula

Hi ha cotxes que semblen una cosa i acaben defraudant per un o diversos motius. Ben poques vegades passa el contrari, i per això aquest Corolla Touring Sports m’ha sorprès tant en tan poc temps. Un cotxe que suposa un pas endavant espectacular respecte al model que substitueix i que ja vam poder provar en el seu dia, el Toyota Auris Hybrid Advance.

La primera diferència interessant és que el nou Toyota Corolla (en qualsevol de les tres carrosseries que ofereix) només disposa de dues opcions mecàniques, totes dues híbrides amb un motor de gasolina, i prescindeix de mecàniques dièsel. Els clients poden escollir entre una primera versió associada a un motor de gasolina 1.8 que ofereix 122 CV i una segona opció amb un motor de gasolina 2.0 que arriba als 180 CV de potència, sempre associats a un esquema de tracció davantera i canvi automàtic de tipus CVT.

Els canvis no s'acaben aquí: els nous Corolla utilitzen la nova plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA) amb un centre de gravetat molt rebaixat respecte a l’Auris i també estrenen un nou sistema de suspensions (MacPherson a l’eix davanter i multibraç al posterior) que milloren el tacte de conducció i l’agilitat del vehicle en tots els entorns.

Si l’Auris ens va semblar un cotxe un pèl just en conducció dinàmica i en trams revirats, el nou Corolla corregeix aquest defecte i es consolida com un dels grans referents dinàmics del sempre complicat segment C, en què posarà les coses molt difícils als nous Volkswagen Golf i Seat León, que caldrà veure si poden superar el japonès.

Un asiàtic europeïtzat

Un dels aspectes més criticats dels Toyota híbrids era que el seu aspecte resultava poc atractiu al mercat europeu. I és que els Prius o els C-HR eren cotxes molt adequats i amb coeficients aerodinàmics fantàstics, però amb una fisonomia un punt exòtica –estrambòtica, si voleu– que els feia brillar poc enfront dels rivals europeus.

A Toyota van prendre nota d’aquesta realitat i van decidir apostar per una línia diferent amb el nou Corolla. El japonès conserva l’essència japonesa (grups òptics davanters, calandra i para-xocs inferiors en són exemples), però integra unes línies en la seva carrosseria que el fan més europeu o occidentalitzat. La nostra unitat de proves, que disposa de la carrosseria familiar, probablement sigui la versió més orientada al Vell Continent de totes les que ven Toyota.

Estèticament el nou Corolla Touring Sports resulta atractiu gràcies a una línia molt estilitzada i una cintura elevada que desemboca en un pilar C –o muntant posterior– molt potent que aporta un aire cupè a la part posterior del cotxe. Vist de costat o per la part posterior el nou Corolla Touring Sports mostra una personalitat juvenil i desenfadada, i aporta un aire nou amb un disseny fresc i atrevit.

A més a més, la versió Touring Sports disposa d’una batalla –o distància entre eixos– millorada i allargada, que permet oferir més espai per a les cames dels ocupants de les places posteriors i que el maleter arribi als 581 litres de capacitat, una xifra que el consolida com una de les opcions més interessants i competitives del segment C.

Els interiors del Corolla Touring Sports són elegants, pràctics i funcionals, amb un disseny ergonòmic i racional que permet tenir tots els comandaments a mà. El nou Corolla estrena també un nou quadre d’instruments digitalitzat i la qualitat del seu interior és molt alta.

Els seients són prou amples i còmodes, i fins i tot a les places posteriors hi ha prou espai per estirar les cames, sempre que l’ocupant no sigui massa alt. En aquest sentit el sostre solar de la nostra unitat de prova resta alguns centímetres als ocupants més alts i compromet la comoditat a les places posteriors. De la mateixa manera, la plaça central posterior tampoc és la més indicada per encabir-hi un adult.

Un dels pocs aspectes que no m’ha acabat d’agradar d’aquest Corolla Touring Sports és la seva pantalla tàctil central. El navegador no és tan modern com el dels seus competidors principals, i demana una actualització urgent.

A més a més, el seu sistema d’infoentreteniment no ofereix la possibilitat de connectar el nostre telèfon, ja que no és compatible amb Android Auto ni amb Apple CarPlay, i les seves reaccions són més lentes i imprecises del que caldria esperar d’un cotxe japonès tan tecnològic com el nou Toyota Corolla.

Un híbrid amb caràcter

El Corolla Touring Sports és el cotxe encarregat d’inaugurar la nova plataforma modular TNGA, i si hem de jutjar-la per aquesta primera experiència, crec que Toyota l’ha encertada de ple. El cotxe sembla més segur i eficaç, amb un pas molt apamat tant en entorns urbans com en carreteres ràpides i autopistes, i es mostra sorprenentment àgil en carreteres revirades i de muntanya.

La nostra unitat de prova utilitzava la mecànica de 180 CV, associada sempre a un canvi automàtic CVT amb lleves al volant i control seqüencial amb la palanca i un esquema de tracció davantera. El cotxe disposa de tres modes de conducció anomenats Eco, Normal i Sport que modifiquen l’entrega de potència del cotxe i la rigidesa de la suspensió.

Si bé és cert que ja en mode ecològic o normal el Corolla Touring Sports es mostra com un cotxe que es mou amb certa alegria, el mode esportiu allibera tota la potència dels dos propulsors per oferir una acceleració contundent, capaç de deixar enrere més d’un rival amb cert historial esportiu.

Aquest Corolla Touring Sports s’inscriu amb facilitat en els revolts a l’hora de practicar una conducció més àgil i viva en un tram de muntanya, i respon a la primera quan demanem potència per efectuar un avançament o una incorporació amb facilitat. Amb tot, convé recordar que aquest no és un cotxe de tall esportiu, malgrat que les llandes de divuit polzades i els neumàtics Michelin Pilot Sport Cup de la nostra unitat de prova permetin explorar el seu potencial dinàmic amb facilitat.

La direcció del Corolla Touring Sports és suau i progressiva, però amb el mode esportiu activat sap comunicar prou bé què passa entre les rodes i l’asfalt, i la suspensió permet enllaçar revolts amb seguretat i alegria amb un bon canvi de pes, sense mostrar inèrcies laterals ni rareses a l’hora de girar.

Fins i tot amb el mode de conducció ecològic activat, aquest Corolla Touring Sports es mostra com un cotxe àgil i ràpid en entorns urbans, amb una qualitat elevada a l’hora de circular, ja que té un trepitjar ferm i decidit que ens permet moure’ns sense problemes sobre l’asfalt i sumar quilòmetres amb facilitat.

Segurament a Toyota podrien haver fet un Corolla Touring Sports que encara fos més ràpid i decidit, més passional i divertit (tot i que personalment em sembla que no li fa falta), però aleshores no podria oferir el seu compromís amb els consums i les emissions.

I és que el nou Corolla Touring Sports 180H homologa consums d’uns 5 litres de gasolina cada cent quilòmetres en entorns urbans, i de poc més de 6 litres per autopista i autovia. Fins i tot atacant un port de muntanya a un ritme més alegre costarà fer que el Corolla Touring Sports superi els 7,5 litres de consum.

Conclusió El nou Toyota Corolla Touring Sports és una opció fantàstica per a famílies ecològiques. Una combinació molt aconseguida entre consum, prestacions, espai i confort que consolida aquest híbrid familiar com a un dels nous referents del segment. Cal sumar-hi una aposta estètica atrevida, fresca i juvenil que el fa brillar amb llum pròpia en el seu segment.

Preus

El Toyota Corolla Touring Sports 125H Active Tech de 122 CV –sempre híbrid i amb canvi automàtic– d’accés té un preu base de 23.400 euros, un preu més que raonable per a aquest compacte ecològic de tall familiar. Això sí, la nostra unitat de prova, un Corolla Touring Sports 180H Advance amb sostre solar i color metàl·lic té un preu base de 29.850 euros, tot i que amb els extres esmentats la factura final supera de llarg els 30.000 euros.