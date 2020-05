Kia XCeed: els 'crossovers' sempre han sigut la resposta

La prova del Kia XCeed m’ha deixat molt clar que tot sovint hi ha una alternativa per no haver d’escollir entre A o B o entre blanc o negre. M’explico. Aquests últims anys els vehicles de tipus SUV han registrat unes xifres de vendes espectaculars i en moltes ocasions els models més venuts al nostre mercat pertanyen a aquest segment. D’altra banda, el segment dels compactes és un dels que resisteix com pot el temporal i encara té prou forces per ser un segment estratègic en la gamma de molts fabricants.

Ja fa un temps que algunes marques es van atrevir a experimentar una mena de fusió entre els dos segments, fet que va donar com a resultat un vehicle que agrupa la practicitat d’un SUV i la mida i l’agilitat d’un compacte. Aquesta fusió té un nom propi: crossover. Com deia, no es tracta d’una creació recent, ja que fa temps que existeixen, però no va ser fins fa uns anys que les marques van començar a apostar per aquest tipus de vehicles. Em venen al cap models com els Seat León X-Perience, el Volkswagen Golf Alltrack, el Ford Focus Active... però alguns d’aquests models només poden disposar de carrosseria familiar i tots parteixen del mateix disseny del model del qual deriven.

Davant d’aquest panorama, Kia ha volgut revolucionar el segment dels crossovers amb l’XCeed. Sí, ja sé que el seu nom delata el model del qual prové i que, en essència, no deixa de ser un Kia Ceed. Però si l’analitzem detalladament veurem que no es tracta del mateix cotxe amb una carrosseria elevada i quatre plàstics decoratius, sinó que la marca coreana ha volgut diferenciar aquest model de la resta de la seva gamma compacta. I això és un valor afegit per a totes les persones que no s’acaben de decidir entre un SUV i un compacte. Així doncs, vegem com és aquest nou model i donem pas a la prova del Kia Xceed.

DISSENY EXTERIOR

Sobre un mateix xassís, Kia ha desenvolupat quatre versions diferents del seu model compacte estrella. La versió normal de cinc portes s’anomena Ceed, però també està disponible en la versió familiar (anomenada Ceed Tourer), una de molt atractiva de tipus Shooting Brake (anomenada ProCeed) i la que ens ocupa en aquesta prova, de tipus crossover compacte.

Un dels aspectes principals que diferencia el Kia XCeed de la resta de la gamma és que és l’únic en el qual el disseny del frontal canvia. És a dir, que la part davantera és igual en els models Ceed, Ceed Tourer i ProCeed i l’únic apartat on es registren canvis és a la part posterior. En canvi, al Kia Xceed les mides exteriors són una mica superiors a les del compacte normal i l’estètica es veu sensiblement modificada, ja que només comparteix amb la resta de models els panells de les portes.

A la part del davant l’XCeed disposa d’una graella frontal més prominent i amb petits canvis en l’habitual disseny tipus tiger nose de la marca coreana, amb unes motllures en color platejat mat. Per la seva banda, les òptiques tenen un disseny lleugerament modificat i es troben més separades de la graella frontal que en el model compacte. Finalment, el para-xocs té unes línies horitzontals cromades que conflueixen en una entrada d’aire molt prominent a la part central, que com acostuma a passar en aquest tipus de vehicles té una motllura decorativa platejada a la part inferior.

Si ens traslladem al lateral del Kia Xceed, podrem percebre amb major facilitat que es tracta d’un model a mig camí entre compacte i SUV. Compacte perquè el tipus de carrosseria és igual que la de qualsevol model del segment C i SUV perquè els elements que més destaquen són les barres del sostre i els passos de roda acabats en plàstic negre, que, a més, tenen continuïtat en els faldons laterals.

Els elements cromats i platejats combinen a la perfecció amb els retrovisors en color negre i el color exterior Quantum Yellow de la nostra unitat de proves, que, juntament amb una alçada lliure al terra de 18,4 cm (17,2 a les versions d’accés), fan del Kia XCeed un model atractiu i amb presència.

Finalment, la part posterior també registra canvis importants respecte al Kia Ceed normal. La caiguda del sostre és força pronunciada –vol imitar un estil cupè- i es vol desmarcar de la forma habitual dels compactes i aportar una sensació de cotxe més gran i ample gràcies a la presència de fins a tres línies de tensió horitzontals: una per sobre dels pilots posteriors, una per sota i una a l’inici del para-xocs.

Per la seva banda, les òptiques de tipus LED són molt primes i estilitzades, i el citat para-xocs té l’estil típic d’un SUV amb una mida força gran, una part central acabada en color platejat mat i dues sortides d’escapament. I ho marco en cursiva perquè, com és habitual, realment són dos embellidors que les imiten, ja que la real es troba per sota. No entendré mai aquesta moda, però suposo que si les marques aposten per aquest detall estètic és perquè a la gent li deu agradar.

DISSENY INTERIOR

A l’interior del Kia XCeed un dels aspectes que més crida l’atenció és que alguns elements, com les costures dels entapissats o les motllures del quadre de comandaments, són del mateix color que la carrosseria. Aquest detall estètic és realment atractiu, però forma part d’un paquet opcional que suma a l’equipament de l’XCeed la frenada d’emergència amb reconeixement de senyals, la tapisseria esportiva, el volant calefactable, el seient del conductor regulable amb memòria, els seients davanters i posteriors calefactables, el sistema d’àudio premium signat per JBL i l’apertura automàtica de la porta del maleter. Tot plegat per un sobrecost de 1.900 euros, un preu que em sembla molt ajustat per a tot l’equipament que suma a la dotació de sèrie del crossover coreà.

Més enllà de l’equipament, l’habitacle de l’XCeed destaca pel mateix que la resta de models de la gamma Kia: per oferir uns materials de bona qualitat, una molt bona ergonomia i una distribució dels comandaments molt lògica. La pantalla central pot ser de fins a 10,25” i té un disseny molt similar al dels models de BMW. A més, disposa de compatibilitat amb Android Auto i Apple CarPlay, així com de navegador i serveis connectats en línia.

Per la seva banda, la instrumentació pot ser completament digital i es mostra en una pantalla encara més gran, de 12,3”. Tot plegat, elements tecnològics que fan de l’XCeed un model completament actualitzat i on tot és on toca. Els aspectes que menys m’han agradat de l’habitacle són la qualitat d’alguns plàstics que es troben a la part inferior i l’ús del famós piano Black en diverses zones, com ara la consola central o les portes. Això sí, cap d’aquests aspectes arriba a desmerèixer un conjunt molt ben treballat per part de la marca coreana.

HABITABILITAT

La posició de conducció del Kia XCeed és aproximadament quatre centímetres més elevada que la d’un Ceed normal, cosa que es deu a la major distància lliure al terra de la carrosseria. A la pràctica no es nota en excés, però la posició és una mica més propera a la d’un SUV. Això sí, el tacte del volant és fantàstic, la postura a l’hora de conduir es troba molt fàcilment i a més a més gaudim d’una gran quantitat d’espais per desar objectes repartits per tot l’habitacle.

Si ens traslladem a les places posteriors notarem que, per més que intenti assemblar-s'hi, el Kia XCeed no és un SUV. Això es tradueix en el fet que l’accés no és tan còmode com el d'un Kia Niro o Sportage –per posar exemples de la mateixa marca–, però un cop a dins l’espai per a les cames és molt bo. Pel que fa a l’espai per al cap, no destaca especialment per ser dels millors del segment, però qualsevol persona de menys d’1,85 m viatjarà amb comoditat, sense arribar a tocar el sostre.

¿I la plaça central? Doncs, com és habitual, no és la millor per fer viatges llargs. No oblidem que aquest cotxe no deixa de ser un compacte, i el més habitual en aquest tipus de models és que el cinquè passatger es trobi amb un respatller una mica dur i un túnel central prominent que treu espai per a les cames.

Si passem al maleter, ens trobem que té una capacitat realment bona, de 426 litres. Això suposa un increment de 31 litres respecte al Ceed normal, i gràcies a les seves formes interiors, l’espai és molt aprofitable. És cert que la boca de càrrega és una mica més elevada que la d’un Ceed normal, però en línies generals l’XCeed destaca positivament en aquest apartat perquè registra una capacitat més pròxima a la d’un SUV que no pas a la d’un compacte.

MOTOR

En la prova del Kia Xceed, el motor que vam poder gaudir és el de gasolina 1.4 T-GDi de 140 CV. Es tracta d’un motor de quatre cilindres amb turbo i una potència força adequada per al tipus de cotxe que és, ja que no destaca per oferir unes prestacions espectaculars però difícilment trobarem a faltar més potència. A més, el seu parell és de 242 Nm però estan disponibles a partir de tan sols 1.500 revolucions.

Si no ens acaba de convèncer aquest motor, sempre podrem escollir el tricilíndric 1.0 T-GDi de 120 CV, però amb aquest possiblement ens quedarem un pèl curts de potència, especialment quan viatgem amb 3 o més ocupants i el cotxe carregat. I si el que volem són més prestacions, la resposta ens la dona Kia en forma de motor 1.6 T-GDi de 204 CV, el propulsor més prestacional de tota la gamma XCeed.

Tot i que cada cop és menys habitual que les marques els ofereixin i que els clients els escullin, Kia també ofereix un motor dièsel per a l’XCeed, d’1,6 litres i dos nivells de potència: 116 i 136 CV. Això sí, la marca també ha volgut adaptar-se al futur i ha estrenat recentment una versió híbrida endollable que combina un motor de gasolina i un elèctric que ofereixen una potència combinada de 141 CV.

La nostra unitat de proves anava associada a un canvi manual de sis velocitats, però també es pot lligar a un canvi automàtic de doble embragatge i set relacions. Mostra un bon equilibri entre tacte de conducció i prestacions i, a més, registra uns consums força continguts. Durant la prova vam registrar consums pròxims als 6,5 litres, tot i que en funció del nostre tipus de conducció aquesta xifra pot superar els 7 l / 100 km. Sigui com sigui, es tracta d’una xifra molt bona, especialment en comparació amb alguns dels seus rivals amb carrosseria SUV.

DINAMISME

Aquest és un dels millors apartats del Kia XCeed, i sens dubte el que millor demostra que un crossover no és ben bé un SUV. Com que es tracta d’un compacte que només té la carrosseria elevada en quatre centímetres respecte al model de base, el cert és que el comportament dinàmic és gairebé igual que el del Ceed.

Com cada cop és més habitual en els models compactes, el seu terreny predilecte és l’autopista. En aquest àmbit es beneficia dels esforços que els enginyers de la marca han fet en l’apartat de la insonorització interior i la posada a punt de la suspensió, i realment en la pràctica conduint l’XCeed la sensació que ens arriba és la de conduir un vehicle més gran, molt apamat, estable i confortable.

Però com deia, al tractar-se en essència d’un model compacte, si sortim de l’autopista i encarem una carretera secundària no percebrem les típiques inèrcies habituals en un SUV, de manera que amb l’XCeed podrem circular més ràpid i, sobretot, amb una major sensació de seguretat. Sigui com sigui, l’XCeed transmet seguretat i confort en tot moment, gràcies en part a una direcció força directa, a una suspensió posterior multibraç i a uns amortidors davanters amb topalls hidràulics.

Ara bé, si no volem evitar cap problema, el millor és que no ens aventurem a sortir de l’asfalt. Aquest cotxe només té de SUV l’aspecte exterior, ja que no pot disposar de tracció total, les seves llandes són molt grans (de fins a 18”) i no té cap funció específica en el control de tracció per fer conducció off-road. Vaja, que més enllà d’una pista en bon estat en què ens puguem beneficiar de la seva distància lliure al terra una mica més gran, millor no aventurar-se en excés.