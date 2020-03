Giulia GTA, un regal d’aniversari molt especial

Ho hem dit en diverses ocasions, tant quan hem provat la Giulia bàsica amb motors dièsel i gasolina com la variant aspiracional i esportiva Veloce: la Giulia ens sembla la millor berlina esportiva del mercat, molt igualada amb el BMW M3 i una mica per davant de l’Audi RS5.

Per celebrar el 110è aniversari de la seva fundació, Alfa Romeo ha presentat la versió GTA (Gran Turismo Alleggerita), inspirada en la Giulia Sprint GTA, preparada pel departament Autodelta i que va acumular victòries a tot el món.

La Giulia GTA fa honor a aquest nom gràcies a una reducció de pes de més de 100 quilos respecte la Giulia QV original gràcies a l’ús massiu de materials lleugers com l’alumini i la fibra de carboni en diversos elements com el capó, l’eix de transmissió, el para-xocs davanter, els passos de roda i els seients esportius específics, vestits amb cinturons de seguretat Sabelt, entre altres, que permeten homologar el pes total del conjunt en només 1.520 quilos.

Però si la Giulia GTA us sembla una mica conservadora, Alfa Romeo també ha presentat per sorpresa la versió GTAm, una preparació específica pensada per a ús en circuit o carretera revirada per obtenir màxim rendiment possible. Sense anar més lluny, la Giulia GTAm prescindeix de les places posteriors i equipa una barra de seguretat, obertura de les portes mitjançant corretja i no manetes, i absència de panells a les portes per obtenir un cotxe més lleuger.

Per si us semblava poc, la Giulia GTAm presenta un exclusiu aleró de fibra de carboni posat a punt pel departament aerodinàmic de l’equip Alfa Romeo de Fórmula 1 que en millora l’eficiència aerodinàmica i el rendiment en circuit.

Potser l’apartat mecànic és el menys espectacular dels nous GTA i GTAm, i és que només fan evolucionar el magnífic motor V6 de 2,9 litres fins als 540 CV (uns trenta CV més que la versió QV de la Giulia i Stelvio). Amb tot, gràcies a la lleugeresa d’aquestes berlines, la relació entre pes i potència queda en un nivell de 2,82 kg/CV i una xifra d’acceleració fulminant, ja que signa el 0 a 100 en només 3,6 segons.

Amb tot, les Giulia GTA i GTAm seran models molt exclusius, ja que Alfa Romeo només fabricarà unes 500 unitats de cadascuna, a un preu que tot i no estar confirmat podem preveure que superarà de llarg els 100.000 euros. Una quantitat de diners importants que –això sí– inclou un tutorial i diversos cursets de conducció a les instal·lacions d’Alfa Romeo a Balocco, al nord d’Itàlia.