BMW M3, un esportiu fidel al seu passat

Us proposo un exercici: penseu en la marca BMW i analitzeu quin és el primer model que us ha vingut al cap. És cert que la marca bavaresa disposa d’un gran nombre de models icònics, però no faig una aposta massa arriscada si pronostico que molts haureu pensat en el BMW M3. I és que no és només un dels models més mítics de la pròpia marca, sinó del món de l’automòbil en general. Pensar en un BMW esportiu és, gairebé sempre, sinònim de pensar en l’M3.

Però aquesta fama no ha sigut fruit de la sort o la casualitat, sinó del treball i la perseverança. L’any 1986 veia la llum la primera unitat d’una tirada limitada per la pròpia marca que tan sols pretenia complir l’homologació necessària en competició, però de seguida va enamorar al públic en general i al llarg dels anys s’han anat succeint les generacions, cadascuna amb unes característiques úniques però totes elles amb un mateix esperit esportiu en comú. I així arribem fins avui mateix, moment en què l’M3 comparteix protagonisme amb l’M4, que en essència és el mateix cotxe però amb la carrosseria de tres portes original del model de 1986.

Amb un motor potenciat fins als 450 cavalls gràcies al paquet “M Competition”, un canvi automàtic Drivelogic de set velocitats i tracció a les rodes posteriors, aquesta berlina esportiva promet un torrent de sensacions cada cop que ens hi posem al volant. Tot seguit descobrirem els secrets del BMW M3, t’apuntes?

ESTÈTICA EXTERIOR

La Sèrie 3 de BMW és una berlina de tall clàssic que no perd la seva elegància ni tan sols en la versió més esportiva, però que disposa de suficients elements diferenciadors com per adonar-se que ens trobem davant d’una berlina molt potent.

En primera instància ja sorprenen elements com la carrosseria eixamplada, les grans llandes d’aliatge o els para-xocs específics que disposen de grans entrades d’aire, però quan el mirem en detall els retrovisors “M”, el petit aleró, les quatre sortides d’escapament, el sostre en fibra de carboni o les inscripcions “M3” en els ronyons davanters, el lateral i el maleter acaben de configurar l’aspecte agressiu i poderós de la berlina alemanya.

Si a més equipem -com en el cas de la versió de proves- els frens ceràmics (9.721 euros), el paquet “M Competition” (8.983 euros) -que hi suma les llandes de vint polzades o l’acabat negre brillant tant pels tubs d’escapament com per diversos detalls de la carrosseria- o l’interessant color Yas Marina Blau (1.107 euros) l’aspecte general és tan imponent com el de la unitat que il·lustra l’article i que va atreure unes quantes mirades per allà on passava.

ESTÈTICA INTERIOR

En línies generals l’habitacle d’un BMW Sèrie 3 “normal” és funcional però alhora elegant i el de l’M3 compleix de sobres amb aquests atributs perquè només en canvia alguns detalls. Ara bé, els que hi canvia són exactament els més importants en una berlina esportiva.

En primer lloc el volant té un disseny i un tacte magnífics i incorpora, a més dels comandaments de la ràdio i el control de velocitat, dos botons (anomenats M1 i M2) que permeten configurar el cotxe segons els diferents reglatges esportius que ofereix, i dels que en parlarem més endavant.

D’altra banda les lleves -en el cas de la versió automàtica- les llums que il·luminen la instrumentació per avisar-nos que ens estem apropant al límit de revolucions o les insercions en fibra de carboni (566 euros) i les costures en els colors “M” pels cinturons configuren un interior que combina la sobrietat i l’esportivitat a la perfecció.

Aquest fet encara es fa més evident si equipem l’entapissat en cuir blanc “Merino Silverstone” (4.245 euros) que revesteix, entre d’altres elements, uns seients amb disseny a cavall entre un seient normal i un “backet” que recullen el cos a la perfecció i disposen del logotip “M3” retroil·luminat a la zona de l’esquena.

Posar-se al volant d’una berlina “M” és sinònim de gaudir de materials de primeríssima qualitat, ajustaments perfectes i una correcta disposició del tots els elements, com es pot comprovar en el sistema d’infoentreteniment amb pantalla de 6,5 polzades que disposa de navegador “Professional”. A diferència d’altres esportius, la relació eficàcia/confort de l’M3 és molt destacable, i és que l’accés a l’habitacle resulta fàcil i quatre ocupants viatjaran còmodament.

En general els seients ofereixen un bon grau de comoditat, però la plaça central es veu perjudicada pel gran túnel de transmissió i per un tacte més dur que la resta. Finalment, el maleter de 480 litres no és dels més grans de la seva categoria, però té unes formes aprofitables i fa de l’M3 un esportiu força polivalent.

MOTOR

Reconec que sempre m’han agradat els equips de so que ofereixen marques com BMW, doncs la seva qualitat a l’hora d’escoltar música millora moltíssim respecte la del sistema de sèrie. En el cas de l’M3 és possible equipar-ne un signat per Harman Kardon (1.341 euros), però per primer cop en molt temps, considero que és un extra innecessari. El motiu? L’equip de so de veritat es troba sota el capó, en forma de motor de sis cilindres en línia en posició longitudinal amb 3 litres i dos turbos. En combinació amb l’escapament esportiu signat per BMW Motorsport, el so de l’M3 és captivador des del ralentí fins a la zona més elevada del comptavoltes i convida a portar l’equip de so, per més qualitat que tingui, contínuament apagat.

En el cas d’equipar el paquet “M Competition” la potència passa dels 431 cavalls fins als 450 a 7.000 revolucions, amb un parell de 550 Nm disponibles des de tan sols 1.850 Nm i una acceleració de 0 a 100 km/h en uns impressionants quatre segons.

El fet de disposar d’un parell tan elevat des d’un rang de revolucions tan baix –típic en els motors turboalimentats- fa que la resposta de l’M3 sigui immediata en gairebé totes les circumstàncies, tot i que la màxima entrega de potència es dóna des de la part central del comptavoltes fins el límit de revolucions, un fet no tan habitual en motors amb turbo i que els més puristes agrairan.

I abans de passar a l’apartat dinàmic, un detall irrellevant en aquest model però alhora interessant: el consum es pot situar en xifres properes als 13-14 litres en conducció esportiva, però practicant una conducció més eficient es pot situar el consum mixt en tan sols 9,5, una dada molt propera als 8,3 litres que homologa.

DINAMISME

Amb l’M3 és possible experimentar de primera mà el que vol dir “conduir” amb totes les lletres. És un cotxe que es pot mostrar dòcil en autopista però explosiu en carretera o circuit. I és que ajuntar la tracció posterior amb un canvi automàtic esportiu i una potència de 450 cavalls entregada mitjançant dos turbos pot fer suar qualsevol conductor, per més experimentat que estigui.

Val a dir, però, que l’altre berlina esportiva de la marca -l’M5- ja disposa de tracció integral i sembla que la propera generació de l’M3 també perdrà la tracció posterior tan característica al llarg de totes les generacions anteriors, per la qual cosa aquest M3 podria ser el darrer que es mantingui fidel al 100% respecte al seu llinatge.

BMW ofereix tres nivells de regulació sobre tres aspectes dinàmics diferents: per regular la resposta del motor disposem dels modes 'Efficiency', 'Sport' i 'Sport+', mentre que per regular la duresa de la suspensió i el tacte de la direcció disposem dels modes 'Confort', 'Sport' i 'Sport+'.

Si volem gaudir de l’M3 dòcil que hem comentat, el millor que podem fer és seleccionar els programes de conducció més confortables, però si volem gaudir del millor so del motor, la major entrega de potència i el millor comportament, 'Sport' i 'Sport+' són les opcions més adients. Amb aquests modes seleccionats i malgrat disposar d’uns neumàtics Michelin Pilot Super Sport, desconnectar les ajudes electròniques és un risc que només els més valents poden assumir, doncs resulta molt fàcil perdre adherència degut a l’entrega sobtada de potència. Aquest hàndicap pot ser vist com un gran avantatge si volem jugar amb la part posterior del cotxe fent-lo derrapar, un fet realment senzill gràcies a l’enorme parell que ha d’assumir les rodes posteriors.

L’efectivitat de la berlina bavaresa està lliure de qualsevol sospita, amb un pas per revolt realment ràpid i una sortida fulgurant del mateix gràcies a la gran capacitat d’acceleració, que haurem de dosificar si no volem realitzar una gran derrapada. A aquest fet també hi contribueix una direcció molt directa i una suspensió que en el mode 'Sport+' és mostra rígida i molt efectiva.

Mentre conduïm per aquests revolts activarem, mitjançant les lleves, la caixa de canvis de doble embragatge i set velocitats, que també disposa d’una regulació pròpia. En aquest cas, el mode més confortable realitza unes transicions còmodes però si seleccionem una major velocitat el canvi entre marxes es realitza amb gran contundència i celeritat. I per aturar tot aquest conjunt podem equipar el sistema de frens fabricats en ceràmica i carboni que garanteixen una frenada contundent i efectiva.