Volkswagen Golf Variant R: adrenalina en família

Cada dia és més habitual fusionar dos conceptes aparentment antagònics però que, un cop portats al mercat, funcionen prou bé: el dels vehicles familiars esportius. Nosaltres ja hem pogut provar alguns models que representen aquest segment, com l’Audi RS6 o el Seat León Cupra ST.

Fa molts anys que Volkswagen ofereix la carrosseria familiar pel Golf, però fins ara no havia tingut una versió de caire esportiu, tot i que resulta interessant veure com els de Wolfsburg no han volgut desenvolupar-la sota les sigles GTI -respectant la denominació més mítica de la marca- sinó que han preferit fer-ho aprofitant la versió encara més radical anomenada “R”.

La trajectòria dels models “R” va començar amb la tercera generació del Golf en la seva versió VR6. Posteriorment van arribar les versions R32 en la quarta i cinquena generació i des de la sisena i fins la setena actual l’opció més radical es denomina simplement “R”. Com és habitual cada generació ha superat en potència a l’anterior i actualment el Golf R disposa de 310 cavalls, la potència més elevada que ha ofert mai un Golf de sèrie.

No contents amb això els enginyers de Volkswagen han decidit anar una mica més enllà i adaptar aquest impressionant desplegament de potència –motor 2.0 TFSI amb 310 cavalls i 400 Nm.- a la carrosseria familiar anomenada Variant, que s’erigeix com la versió familiar del Golf més ràpida de la història.

ESTÈTICA EXTERIOR

L’any passat tota la gamma va rebre un 'restyling' que va actualitzar el disseny general, de manera que elements com els fars davanters i posteriors o els para-xocs tenen un aspecte lleugerament diferenciat respecte la versió anterior.

En general entre la versió més esportiva del Golf i qualsevol unitat que equipi el paquet R-Line les diferències estètiques són poc notables, pel que queda palès que el Golf R prefereix passar desapercebut malgrat comptar amb elements de caire força esportiu com una graella davantera en color negre brillant, insercions amb el logotip “R”, retrovisors amb acabament d’alumini mat, llandes específiques de divuit polzades o un difusor posterior amb quatre sortides d’escapament que no només són cridaneres a la vista, sinó també a la oïda.

La diferència entre un Golf R normal i la versió familiar la trobem bàsicament en la longitud total -4,26 metres contra 4,586- però més enllà d’aquests més de trenta centímetres addicionals el disseny roman invariable, pel que es tracta d’un cotxe discret, que no vol cridar excessivament l’atenció.

ESTÈTICA INTERIOR

Un cop a l’habitacle del Golf Variant R ens trobem amb la mateixa situació que a l’exterior: a simple vista pot semblar que no hi ha canvis respecte una versió normal, però de ser-hi hi són, i marquen la diferència. El canvi més important el trobem als seients, que gaudeixen d’un disseny específic per aquesta versió. A mig camí entre un 'backet' i un seient normal, resulten còmodes però ofereixen una subjecció excel·lent a l’hora de practicar una conducció esportiva, teòricament molt habitual en un model com aquest.

El volant de cuir i tres radis té un disseny esportiu, accentuat per la inscripció del logotip “R” i la presència de les lleves que, en ser de plàstic i d’una mida força reduïda, no estan a l’alçada del que s’espera de la versió més potent de la gamma.

Més enllà d’aquest detall a l’interior del vehicle hi trobem una sèrie de detalls identificatius: la il·luminació ambiental de color blau és específica d’aquesta versió, així com l’acabat de la palanca de canvis que imita la fibra de carboni o la informació del 'Volkswagen Digital Cockpit', que arriba a les 8000 revolucions en el cas del tacòmetre i als 320 km/h en el cas del velocímetre.

De fet el 'Digital Cockpit' de la marca és una de les novetats del restyling del Golf, i com hem vist habitualment en els models d’Audi disposa d’una pantalla de 12,3 polzades on el conductor pot navegar entre una quantitat gairebé infinita d’informació. A més, la versió “R” incorpora de sèrie els fars amb tecnologia LED i el navegador amb pantalla de vuit polzades.

HABITABILITAT

Si abans fèiem referència a que els seients davanters, amb un disseny específic i brodats amb el logotip “R”, ofereixen una subjecció i comoditat molt bona, ara és el torn de les places posteriors i el maleter, element més que rellevant tenint en compte que ens trobem davant d’una versió familiar.

L’espai a les places posteriors és, en línies generals, correcte. Hi poden viatjar cinc ocupants, però l’ocupant de la plaça central es toparà amb un túnel central força gran. Així, per afrontar llargs viatges millor que com a màxim ubiquem quatre ocupants que, això sí, comptaran amb la garantia que tot el seu equipatge hi cabrà al generós maleter de 605 litres de capacitat.

Si abatem els seients posteriors la capacitat del maleter augmenta fins als 1620 litres i la superfície de càrrega, malgrat no ser del tot plana, és molt aprofitable.

MOTOR

El propulsor 2.0 TFSI és compartit per diversos models del Grup VAG, i de fet amb aquesta potència específica ja el vam provar en l’Audi TT-S. Amb un total de 310 cavalls entre 5500 i 6500 revolucions i 400 Nm de parell entre 2000 i 5400 revolucions, el rendiment és senzillament espectacular. Per a mostra, un botó: la combinació entre la caixa de canvis automàtica DSG de set velocitats juntament amb la tracció total 4Motion garanteixen que el Golf Variant R assoleixi els 100 km/h des de parat en tan sols 4,8 segons, accelerant fins els 250 km/h de limitació electrònica -tot i que aquest topall es pot eliminar opcionalment-.

Sempre resulta divertit alhora que interessant comprovar el rendiment d’aquests motors en acceleració pura fent servir el programa “launch control” o control de sortida, que mitjançant la gestió electrònica cerca la major acceleració possible. Després de seleccionar el mode de conducció més esportiu, ajustar el canvi de marxes a la posició “Sport” i desconnectar el control d’estabilitat, el cotxe ja està llest per oferir la sortida més ràpida possible des de parat.

En el cas del Golf Variant R el motor s’accelera fins passades les 4000 revolucions per sortir disparat com un míssil, més ràpid que el TT-S tot i muntar el mateix propulsor gràcies als 20 Nm extres de parell que ofereix el Golf, que marquen la diferència.

Es podria pensar que els consums d’un vehicle de 310 cavalls no haurien d’amoïnar en excés al seu propietari, però quan analitzem davant de quin tipus de vehicle ens trobem potser sí que val la pena reparar en les xifres que obté el Golf més potent del mercat. Si bé és cert que circulant per autopista i carretera, amb el mode ECO seleccionat i evitant la forta temptació de prémer en excés el pedal de l’accelerador es poden obtenir consums d’uns 7-8 litres, circulant en entorns urbans o per carreteres secundàries exprimint el potent propulsor el consum fàcilment se’n va als 13 o 14 litres. Això sí, el consum mitjà que vam obtenir durant la prova es va situar al voltant dels deu litres, una xifra prou raonable si reparem en el motor que tenim entre mans.

DINAMISME

El Golf Variant R mesura més de 4,5 metres i pesa 1583 quilos, fets que a priori suposen un hàndicap pel que a la conducció esportiva respecta. Res més lluny de la realitat, a l’hora de la veritat el comportament del cotxe és realment bo i de seguida t’oblides que estàs conduint un vehicle compacte en la seva variant familiar. El mode de conducció més esportiu no es diu “Sport” sinó que respon a la denominació “Race”, fet que demostra les seves intencions.

Amb aquest mode seleccionat el so del motor guanya presència a l’habitacle, elements com la direcció o la suspensió s’endureixen i la resposta de l’accelerador és més immediata. Enllaçar revolts amb aquest Golf és molt senzill, i és que la resposta del xassís –no oblidem que està construït sobre la exitosa plataforma MQB del Grup VAG- és molt neutre i s’ha d’anar molt al límit per notar inèrcies. En general és un cotxe molt apamat amb el que es pot sortir pràcticament a fons dels revolts ja que la tracció total s’encarrega de gestionar la potència entre les quatre rodes per evitar qualsevol tipus de pèrdua de tracció, pel que la paraula que millor defineix el comportament dinàmic d’aquest compacte esportiu és efectivitat.

El Golf Variant R és molt efectiu i eficaç: pot anar realment ràpid mostrant un comportament molt neutre i segur en tot moment

Però no oblidem que aquest cotxe té les característiques necessàries per representar l’espai que ocuparia un cotxe de família, pel que no només cal provar les seves aptituds esportives sinó que és necessari comprovar com es comporta per autopista a l’hora d’afrontar un viatge llarg. La resposta? Gràcies a que la gestió d’elements com la suspensió o la direcció és electrònica la regulació permet escollir un tarat més tou que en cap moment resulta incòmode, així que resulta fàcil oblidar-se, si volem, que conduïm la versió més esportiva de la gamma.

El fet que ens trobem davant d’un cotxe tan estable i tan apamat resta el component “picant” que podem trobar en un cotxe amb tracció posterior, però malgrat això resulta un vehicle divertit i tremendament ràpid. El nivell de seguretat que aporta el Golf R, fins i tot circulant de forma esportiva per carreteres secundàries, no té rival. Bé, de fet sí que en té un, el que segurament sigui el seu pitjor malson: el Seat León Cupra ST, que ofereix unes prestacions molt similars i és uns 10.000 euros més barat.

Conclusió El Golf Variant R no és un cotxe que cridi excessivament l’atenció: es diferencia relativament poc a nivell estètic d’una versió més civilitzada i generalment una carrosseria familiar no acostuma a aixecar passions. Però en marxa el seu rendiment és extraordinari, amb una entrega de potència espectacular i un comportament dinàmic molt estable. L’aparença familiar i aparentment inofensiva del Golf Variant R pot portar a engany, doncs a l’hora de la veritat és un cotxe molt, molt ràpid.