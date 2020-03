Toyota Rav4, aposta segura

A aquestes altures tothom té més o menys clar que els SUV o totcamins són els cotxes de moda gràcies a la seva versatilitat, polivalència i sensació de poder i seguretat. Si a aquesta realitat hi afegim una estètica moderna i acurada, una bona capacitat de maleter i habitacle i una mecànica ecològica consolidada i fiable, el resultat és un model que esdevé una aposta segura i que apunta a supervendes en tots els mercats.

El segment dels SUV híbrids és un nínxol de mercat amb una demanda creixent, que cada cop sedueix més compradors i que deixa un marge econòmic molt interessant per als grans fabricants, especialment per als japonesos, autèntics mestres en aquest tipus de vehicles.

De fet, el nou Toyota Rav4 s'ha d'enfrontar en aquest segment a pesos pesants del mercat com el nou Honda CR-V o el Subaru Forester Eco Hybrid que vam poder provar fa unes setmanes, o amb el Mitsubishi Outlander PHEV, per bé que aquest últim model utilitza un sistema híbrid endollable o PHEV, una possibilitat tècnica que Toyota inclourà en la gamma del Rav4 al llarg d'aquest 2020.

Un SUV amb personalitat

Aquesta tercera generació del Rav4 no disposa de variants amb motor de combustió dièsel o gasolina, i ho aposta tot al sistema híbrid amb (això sí) versions de tracció davantera o bé integral. El nou Rav4 utilitza la mateixa plataforma modular TNGA que va estrenar el Prius i que fan servir el CH-R i el Corolla (i que tan bon gust de boca ens va deixar), amb més rigidesa torsional que el fa més àgil i fins i tot un punt dur –sense arribar a ser incòmode– si practiquem una conducció més animada, tot i que aquest no és l'objectiu principal del producte.

Val a dir que, des d'un punt de vista estètic, el nou Rav4 és un cotxe molt ben treballat, amb un disseny global que el fa atractiu i competitiu en qualsevol país del món. De fet, la carrosseria repeteix disseny, amb predomini de les línies rectes i formes geomètriques que altres fabricants ja apliquen amb èxit en el segment (fórmula utilitzada des del Volkswagen Tiguan fins al Seat Ateca, passant pel Kodiaq de Skoda o el nou Q3 d'Audi).

La vista frontal i de tres quarts es veu dominada per una gran calandra hexagonal i uns grups òptics estilitzats que s'obren a un gran capó de formes rectes i elevades, i uns embellidors de baixos de plàstic amb detalls cromats que emfatitzen la seva personalitat.

El Rav4 és un cotxe amb múscul, i la seva vista lateral i posterior emfatitza aquesta sensació de poder i força gràcies a una línia de cintura elevada, una nervadura lateral ascendent i molt marcada que dialoga amb uns passos de roda amb forma quadrada o rectangular i uns baixos protegits amb plàstics de color negre que li aporten una imatge una mica més aventurera.

Potser la vista posterior és un dels punts que han evolucionat més amb el nou Rav4. Els fars posteriors estan units per una línia cromada que divideix el portó en dues meitats, i el disseny geomètric de la carrosseria fa que el cotxe mantingui un aspecte elegant, modern i un punt esportiu, especialment gràcies al difusor posterior cromat i la doble sortida dels tubs d'escapament, que aporten una dosi extra d'esportivitat al conjunt.

Pel que fa als interiors, el nou Rav4 també fa un important pas endavant en disseny, ajustos i qualitat dels materials utilitzats respecte a la generació precedent. El nou Rav4 utilitza una nova pantalla tàctil central col·locada en una posició prou elevada per no obligar a desviar massa la mirada de la carretera i poder gestionar les seves funcionalitats, i pot anar associada opcionalment a un navegador (850€).

Amb tot, els compradors més exigents i tecnòfils poden arribar a trobar que el funcionament del seu aparell d'infoentreteniment és una mica lent i que el disseny dels gràfics i la seva resolució i nitidesa no arriba a ser de les millors del mercat. A més a més, aquest sistema de Toyota no és compatible amb Android Auto ni Apple Car Play, cosa que en limita la funcionalitat.

L'espai pels ocupants en aquest Rav4 és més que correcte, amb un molt bon maleter (580 L) i unes places posteriors prou amples per encabir-hi dos adults o infants amb els corresponents sistemes de retenció. La plaça central, però, és una mica estreta i no és gaire funcional per a un tercer adult, i de fet no es podrà fer servir més enllà d'algun trajecte curt.

Els seients davanters són amples i recullen bé el cos, però el fet que el volant no es pugui regular en alçada (només en profunditat) fa que sigui una mica més complicat trobar la posició de conducció ideal.

Val la pena destacar que el Rav4 manté botons físics per controlar la climatització i el volum de la ràdio, una opció de disposició ergonòmica dels comandaments cada cop menys habitual en els cotxes moderns i que personalment em sembla més pràctica que els sistemes i controls totalment digitalitzats.

Una mecànica eficient

Mecànicament el nou Rav4 utilitza un motor gasolina de cicle Atkinson 2,5 de 170 CV de potència associat a un motor elèctric de 120 CV que ofereix una potència total combinada de 218 CV. No cal ser un geni de les matemàtiques per veure que el totcamí de Toyota no suma tota la capacitat dels dos motors alhora sinó que busca un equilibri dels dos propulsors entre prestacions, consum i emissions.

Les versions dotades de sistema de tracció integral disposen d'un segon motor elèctric que actua sobre les rodes posteriors i que de fet pot funcionar com un diferencial per millorar la tracció sobre ferms en mal estat o en conducció fora de l'asfalt, i que suma una potència total combinada de 222 CV.

L'actual generació del Toyota Rav4 prescindeix de motors dièsel o gasolina i només es pot adquirir en versió híbrida i híbrida endollable o PHEV

En tots dos casos (tracció davantera o total) el Rav4 utilitza un canvi automàtic de tipus CVT i una bateria de níquel que arriba als 1,6 kWh de capacitat i que aprofita la pròpia energia cinètica del cotxe (generada en les frenades o desacceleracions) per carregar les bateries. Val a dir que el Rav4 pràcticament mai funciona en mode totalment elèctric, per bé que algunes maniobres com l'estacionament o l'arrencada del sistema es fan sempre en mode elèctric, cosa que permet un estalvi important de carburant i emissions.

Un cotxe tranquil

Fa deu anys un cotxe amb més de 200 CV de potència ens hauria semblat una petita bomba esportiva, nerviosa i difícil de governar. Res més lluny de la realitat: el nou Rav4 és un cotxe tranquil, que ens convida a una conducció relaxada i eficient, sobretot gràcies al marcador ecològic que puntua el nostre estil de conducció i que ens convida a millorar els registres de consum i emissions dia a dia.

Aquest totcamí és suau i de reaccions ràpides i nobles, i absorbeix molt bé les irregularitats de l'asfalt. De fet, és fàcil de fer anar amb certa agilitat tant per espais urbans com per trams revirats gràcies a la bona feina en la direcció i els amortidors del cotxe, tot i que en cap cas arriba a ser dur o esportiu. Potser la direcció del cotxe no és del tot comunicativa ni directa, però en un model de tipus més o menys familiar i amb una vocació ecològica tan marcada com aquest Rav4 de tercera generació, aquest és un punt molt secundari.

El nou Toyota Rav4 es nota especialment còmode a l'hora de circular per autovies, autopistes i carreteres ràpides, gràcies a un bon compromís entre prestacions i confort. De fet, el japonès té tres modes de conducció, anomenats Normal, Eco i Sport, que modifiquen la resposta del cotxe i fins i tot la rigidesa de la direcció i els amortidors, tot i que val a dir que fins i tot amb el mode esportiu activat el Rav4 no arriba a ser un cotxe gens radical en els seus plantejaments.

Un dels teòrics punts forts d'aquest SUV híbrid és el del consum: la fitxa tècnica de Toyota promet un consum teòric de 5,5 litres cada 100 quilòmetres, una xifra un punt optimista. Si bé és cert que el Rav4 es mostra sorprenentment frugal en entorns urbans (on els consums poden ser de poc més de cinc litres), a un ritme constant de 120 km/h per autopistes i autovies és difícil baixar dels 7,5 o 8 litres, sobretot si anem acompanyats o amb equipatge. I és que no hem d'oblidar que, tot i el seu caràcter ecològic, el Rav4 és un SUV de 1.665 quilos i amb un coeficient aerodinàmic de 0,32 –uns valors allunyats del Prius o el Corolla, per exemple, que milloren força les xifres de consum i emissions d'aquest totcamí.

Conclusió El nou Rav4 és el millor SUV híbrid no recarregable del mercat. Equilibrat, tecnològic i funcional, és la millor opció actualment per a aquells compradors que busquen un totcamí de tipus familiar, de caràcter tranquil i estalviador, amb molt d'espai per als ocupants i l'equipatge i que pugui aprofitar els avantatges que suposa tenir una etiqueta ecològica. L'únic però el podran trobar els compradors més tecnòfils (el seu equipament tecnològic no és el millor del mercat) o els que trobin molest el so del motor tèrmic quan entra en funcionament.

Preus

El Rav4 no és precisament un cotxe barat. Els preu oscil·la entre els 33.650 euros de la versió amb el nivell d'acabat Advance i tracció davantera fins als 43.450 que costa la versió 4x4 amb el nivell d'equipament Luxury.

La nostra unitat de prova, amb el nivell d'equipament intermedi Advance Plus i el sistema de tracció davantera 4x2, té un preu base de 36.100 euros, als quals cal sumar la pintura blanca de la carrosseria (825 €) i el navegador GO (850€), que eleven la factura final fins als 37.775 euros. Encara podrien ser 1.300 euros més en cas d'equipar un sostre solar panoràmic que la nostra unitat de prova no tenia.