Tiguan Allspace, aventures XXL

Poques vegades un totcamí és capaç de sorprendre’m tant com en el cas del Tiguan Allspace. Aquesta versió XXL del SUV més popular dels de Wolfsburg -el Tiguan Allspace és 21 centímetres més llarg que un Tiguan convencional- és l’opció ideal per aquells compradors que necessiten una dosi extra d’espai (tots els Allspace disposen de set places i un maleter que arriba als 1.760 de capacitat) sense comprometre el dinamisme i les capacitats dinàmiques d’un Tiguan convencional.

De fet aquest Tiguan Allspace es consolida com un dels millors SUV de set places del mercat. Utilitza la mateixa plataforma i elements mecànics que l'Skoda Kodiaq, però és més tecnològic i els materials utilitzats aporten un sensació de més qualitat, i sota el meu parer queda un esglaó per sobre de la resta de SUV del segment en termes de comoditat, qualitat percebuda i conducció.

El Tiguan Allspace té dos nivells d'acabats diferents (Advance i Sport) i un total de 6 motors (3 dièsel i 3 de gasolina) amb potències compreses entre els 150 i els 240 CV. Els motors es podran associar a canvis manuals o automàtics (DSG) de 6 o 7 velocitats i a una plataforma de tracció davantera o integral 4Motion que funciona amb un sistema Haldex de cinquena generació (és a dir, que regula electrònicament el repartiment del parell a les rodes, prioritzant el tren davanter). Els models de tracció integral disposen també d'assistent de descens i arrencada en desnivells.

Nosaltres hem pogut provar una unitat amb el motor dièsel de 190 CV, tracció 4Motion, canvi DSG de set relacions i sistema d’assistent de descens. Aquesta disposa de diversos modes de conducció que es seleccionen mitjançant un botó rotatiu que ens permet seleccionar el ferm sobre el qual circulem i que ens permet escollir entre l’asfalt, neu , muntanya i ajustament personalitzat, que ens permet configurar el mode de circulació a les nostres preferències i necessitats i ajusta el xassís, la direcció, el sistema de frenada, la gestió del motor i fins i tot el sistema de control de descens automàtic a les nostres necessitats.

Un cotxe versàtil i polivalent

Un cop en marxa, el Tiguan Allspace m’ha sorprès molt pel seu comportament neutre i noble, ja que pot ser un vehicle excel·lent per realitzar recorreguts llargs ja que és capaç de moure’s amb molta suavitat i comoditat sense renunciar a certa agilitat i caràcter per autopistes i autovies, i gràcies a les moltes ajudes a la conducció (assistent de manteniment en carril, avisador d’objectes amb funció de frenada adaptativa...) el cotxe és realment segur i còmode per realitzar trajectes mitjans o llargs.

El mode ‘road’ o asfalt del Tiguan Allspace té quatre subapartats o possibilitats de conducció, anomenats ‘Eco’, ‘Normal’, ‘Sport’ i ‘Individual’. El mode ecològic permet desacoblar motor i transmissió quan les circumstàncies de circulació ho permeten, mentre que el mode ‘Sport’ extreu la ràbia dels 190 CV del seu motor i la trasllada sobre l’asfalt endurint suspensions i direcció. El mode esportiu permet més sensacions dinàmiques en una carretera sinuosa que no pas la resta de SUV de set places del segment, destacant positivament en aquest aspecte dinàmic.

Però on aquest Tiguan Allspace 4Motion més m’ha agradat ha estat fora de l’asfalt. Gràcies a la gestió del seu sistema de tracció integral 4Motion, al mode de conducció ‘off-road’ personalitzable i a l’assistent de descens, el Tiguan Allspace es consolida com un dels cotxes amb més capacitats sobre fang, sorra i pedres.

Vaig fer alguns trams de pista trencada i amb un desnivell important, i en tots ells el Tiguan Allspace va saber gestionar la situació superant els obstacles i problemes que trobava al seu pas sense arribar a comprometre la tracció o la seguretat del vehicle.

Evidentment aquest no és un 4x4 de l’antiga escola amb reductora i bloqueig de diferencial, però és més que suficient per superar per satisfer el 95% dels conductors en les seves escapades a la muntanya, i mantenint un comportament dinàmic espectacular quan tornem a l’asfalt. També cal dir que la possibilitat de configurar els paràmetres del vehicle i la gestió del canvi DSG en mode manual permet que la gestió de la primera i segona marxa supleixin a la perfecció el treball d’una reductora convencional gràcies als generosos 400 Nm de parell disponibles a la zona baixa del compta-revolucions.

Pel que fa als consums vaig obtenir una mitjana de 6’8 L cada 100 quilòmetres, una dada raonablement bona si tenim en compte que vaig efectuar pràcticament la meitat del recorregut per camins i pistes amb forts desnivells. Amb el mode ecològic activat i una orografia favorable és possible obtenir mitjanes de consum una mica inferiors als sis litres, però difícilment arribarem a apropar-nos als 5’9 L que promet la seva fitxa tècnica en condicions de circulació reals.

No tot són flors i violes, però. En primer lloc el seu motor dièsel 2.0 TDI (que sempre estarà sota sospita per una part important dels compradors) m'ha semblat una mica més sorollós del que caldria en un cotxe d'aquest preu -tot i que el seu tacte no era aspre. I és que el Tiguan Allspace no és un cotxe barat: els seus preus oscil·len entre els 35.000 i els 50.000 euros.

L'altre punt que no m'ha acabat d'agradar és l'accés i la capcitat de la tercera filera de seients, que no la fan gaire apte per ocupants voluminosos, ja que una persona que faci més de 150 centímetres no podrà viatjar en la tercera filera de seients. D'acord, aquest Tiguan Allspace té set places, però dues d'elles molt limitades.