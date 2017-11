Seat Ateca FR, dinamisme polivalent

Fa anys les carreteres es van començar a omplir de vehicles que, amb un aspecte de totterreny però amb comportament més propi d’un turisme, van causar autèntica sensació entre la població. Es tracta dels totcamins o SUV, un segment al qual totes les marques es van apuntar ràpidament. En el cas de Seat, després de prototips com el Seat IBX o el 20v20, el primer model d’aquestes característiques va ser l’Ateca, que iniciava la seva aventura comercial l’any 2016 i que ja vam provar en la seva versió Xcellence. Certament arribava tard per un segment que ja feia anys que s’havia consolidat, però com se sol dir, més val tard que mai.

A la darrera edició de l’Automobile Barcelona Seat va presentar la versió esportiva de l’Ateca anomenat Ateca FR i que hem provat amb el motor 1.4 EcoTSI de 150 cavalls associat a un canvi manual de 6 relacions.

ASPECTE EXTERIOR I INTERIOR

Si es fa una comparativa visual entre un Seat León i un Seat Ateca el primer que salta a la vista són les similituds entre tots dos models. La principal diferència rau en l’alçada, doncs l’Ateca està pensat per poder afrontar amb garanties camins de terra en bon estat i sortir de l’asfalt esporàdicament.

En el cas de la versió FR els dissenyadors de Seat han volgut dotar el totcamí d’un aspecte més musculós i atractiu amb unes llandes de 18 o de 19 polzades (segons versió i equipament), així com d’uns para-xocs pintats totalment en el mateix color que la carrosseria, eliminant els plàstics negres de les altres versions del model. Això, juntament amb les grans llandes, aporta un aspecte voluminós i esportiu que fa que l’Ateca, malgrat tenir un disseny ja veterà a la marca, cridi l’atenció de la gent.

Detalls com les entrades d’aire amb disseny de rusc d’abella o l’aleró posterior accentuen el seu caràcter esportiu i el diferencien la resta de la gamma

Pel que fa a l’interior de nou són tota una sèrie de detalls els que denoten el caràcter d’aquesta versió, tals com les costures en color vermell, els seients entapissats en tela i alcàntara (opcionalment poden ser de cuir) o els pedals d’alumini. Però la principal novetat d’aquesta versió respecte de les altres és el seu equipament de sèrie, ja que disposa d’una completa dotació en la que hi trobem els fars full LED, el Seat Full Link (amb funció MirrorLink i connectivitat amb Apple Car Play i Android Auto), el sistema de navegació amb pantalla de vuit polzades, el sistema d’assistència a l’aparcament amb càmera panoràmica de 360º, la porta del maleter accionable mitjançant el peu, el control de creuer adaptatiu o el sistema d’alerta de canvi involuntari de carril, entre molts altres elements.

Pel que fa a l’habitabilitat, els seients davanters ofereixen una bona subjecció gràcies al seu disseny i a l’ús de la mencionada alcàntara, i a més la posició de conducció es fàcilment regulable. Pel que fa a les places posteriors hi ha espai més que suficient per dos adults sense por a que el cap toqui el sostre o els genolls la part posterior dels seients.

Amb tot, la plaça central és apte pel que fa a espai però no tant pel que fa a comoditat, ja que l’esquena descansa sobre una superfície que fa les funcions de recolzabraços, més dura que els seients normals.

Finalment, la capacitat del maleter és més que suficient i compta amb formes molt aprofitables, tot i que la versió amb tracció total resta un total de 25 litres (de 510 litres passa a 485) i la superfície de càrrega es troba força elevada.

MECÀNICA

Les motoritzacions disponibles disposen de 150 i 190 cavalls tant en gasolina com en dièsel, i poden anar combinades tant amb el canvi automàtic DSG de sis o set velocitats com amb la tracció total 4Drive. La nostra unitat disposa del motor 1.4 EcoTSI de 150 cavalls i 250 Nm de parell, amb els que assoleix el 0-100 km/h en 9 segons.

Combinat amb el canvi manual de sis relacions i la tracció total, es tracta d’un motor que té un funcionament correcte però en segons quines circumstàncies –com poden ser a plena càrrega o en fortes pendents- es pot apreciar certa falta de potència. Si heu de viatjar carregats o efectuar avançaments i incorporacions de forma habitual es fa força més recomanable el motor de 190 cavalls.

Els consums de l’Ateca FR ofereixen les dues cares d’una moneda: mentre que si practiquem una conducció esportiva la xifra pot pujar més enllà dels dotze litres, en carretera i autopista és fàcil apropar-se als sis litres, una molt bona xifra per un motor de gasolina que s’aconsegueix gràcies a la possibilitat de funcionar només amb dos cilindres quan la demanda de potència no és elevada. Homologa un consum mixt de 6,1 litres però realment és fàcil apropar-se als 7,5 o 8 litres als 100 quilòmetres, sobretot si habitualment practiquem una conducció urbana. Aquest increment respecte a la versió Xcellence amb el mateix motor que vam provar es deu a la tracció total 4Drive, que augmenta el consum en aproximadament un litre cada 100 quilòmetres.

DINAMISME

Una de les principals virtuts de la versió FR la trobem en el seu comportament dinàmic, i és que ofereix de sèrie el Seat Drive Profile amb botó Driving Experience, que permet escollir entre diversos modes de conducció entre els quals hi trobem el mode ECO, l’esportiu, el de conducció 'off-road' i el de conducció sobre neu.

Aquest element associat a la tracció total -que incorpora la suspensió posterior multibraç amb barra estabilitzadora- aconsegueix que l’Ateca vagi sobre rails en qualsevol circumstància, i és que és un cotxe amb el que es pot anar a un ritme força elevat per una carretera revirada amb un aplom sorprenent per un cotxe que fa 1,61 metres d’alt i que té el centre de gravetat més alt que un model compacte.

Seleccionant el mode Sport la direcció es torna molt directa, la suspensió s’endureix i la resposta de l’accelerador és més immediata, i només si entrem als revolts realment ràpid notarem un cert subviratge, d’altra banda fet normal si pensem en el tipus de cotxe que ens ocupa.

Però no ens trobem només davant d’un SUV al que li agraden els trams revirats, sinó que fora de l’asfalt també es troba força còmode. Amb tot, la gran mesura de les llandes i el disseny esportiu dels para-xocs (la versió FR és deu mil·límetres més baixa que la resta de versions) no conviden a aventurar-se per camins que no estiguin en bon estat, tot i que el conjunt de la tracció integral amb tota la tecnologia que s’encarrega de gestionar el comportament permeten afrontar situacions que presentin certes dificultats amb molta més solvència que no pas la versió 4x2.

Conclusió El client habitual d’un tot camí acostuma a preferir un vehicle que tingui un bon comportament en carretera però amb el que pugui sortir esporàdicament de l’asfalt amb garanties. L’Ateca FR associat a la tracció total 4Drive busca aquest dinamisme polivalent i ho aconsegueix, de manera que es postula com un rival realment dur per la competència, que veu amb nerviosisme com les vendes del model de Martorell augmenten constantment.