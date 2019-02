Mitsubishi Outlander PHEV: ecologista amb ànima d’atleta

És el cotxe híbrid més venut a Europa, i amb raó. El Mitsubishi Outlander PHEV és un cotxe molt complet, un totcamí amb etiqueta ecològica de zero emissions que s'escapa de les restriccions mediambientals de les grans ciutats i que ofereix una relació entre prestacions, rendiment i consum de carburant gairebé insuperable.

L’Outlander PHEV que Mitsubishi estrena aquest 2019 presenta algunes millores mecàniques importants, com ara un nou propulsor turbo de gasolina 2.4 de quatre cilindres i cicle Atkinson que substitueix l’anterior 2.0 i que ofereix 135 CV i 211 Nm de parell en comptes dels 120 CV i 190 Nm de parell del motor precedent.

Més important encara és el canvi dels dos motors elèctrics que es combinen amb el propulsor de gasolina, i que actuen independentment sobre cada eix. El motor elèctric davanter manté la potència nominal de 82 CV, mentre que el motor posterior arriba als 95 CV de potència, cosa que permet que el nou Outlander PHEV arribi a una potència total conjunta de 230 CV, tingui una velocitat punta en mode totalment elèctric de 135 km/h i que la seva autonomia en mode elèctric arribi fins als 54 quilòmetres teòrics. Arribats a aquest punt val la pena destacar que tot i que la suma dels tres motors podria donar uns fantàstics 312 CV, els enginyers de Mitsubishi han optat per limitar la potència màxima conjunta a 230 CV i millorar les xifres de consum, emissions i autonomia del vehicle.

A més, aquest Outlander PHEV pot servir de generador elèctric en cas de davallada energètica. Durant la crisi nuclear de Fukushima i els diversos terratrèmols i tsunamis, algunes famílies japoneses van utilitzar els Outlander PHEV per obtenir energia elèctrica a casa seva, i segons afirma la marca el seu SUV pot alimentar les necessitats energètiques d’una família durant deu dies, sempre que els dipòsits de combustible i les bateries del vehicle estiguin carregades al màxim.

Un cotxe imponent

El disseny de l’Outlander PHEV ha evolucionat poc els últims anys. De fet, el totcamí híbrid de la marca dels tres diamants manté el mateix disseny estètic des del llançament l’any 2013, mantenint una estètica que ja s’identifica clarament amb el model estrella de Mitsubishi.

Estèticament l’Outlander híbrid endollable del 2019 es diferencia per uns nous grups òptics amb tecnologia biled, fars antiboira led, un para-xocs redissenyat i una calandra més gran i marcada que emfatitzen el seu caràcter esportiu i agressiu.

A més, aquesta versió redissenyada de l’Outlander estrena un nou para-xocs posterior i unes noves llandes de radis de dinou polzades exclusives per a aquesta versió híbrida endollable, i que de moment no estan disponibles per a la resta de la gamma Outlander.

Pel que fa als interiors, aquesta evolució de l’Outlander híbrid endollable estrena uns interiors més tecnològics amb més comandaments i noves funcionalitats, i les versions més equipades com la Kaiteiki de la nostra unitat de prova destaca per l’ús de materials de més qualitat i uns ajustos pràcticament perfectes.

Ara bé, el fet d’haver d’encabir la seva mecànica híbrida ha perjudicat lleugerament l’habitabilitat i la capacitat d’emmagatzematge del cotxe. La segona filera de seients no es pot desplaçar longitudinalment per aprofitar millor l’espai, i el maleter veu reduïda la seva capacitat a uns acceptables 498 litres de capacitat per deixar espai per les bateries i el motor elèctric del cotxe.

La nostra unitat de prova, associada al nivell d’equipament Kaiteki, disposava d’un ampli assortiment tecnològic en matèria de seguretat (sistema de frenada automàtica, sensor de proximitat, avisador acústic, assistent de canvi de carril…) i diversos detalls de qualitat com ara la calefacció integrada als seients davanters o al volant, però per contra el seu sistema d’infoentreteniment no està al nivell dels millors del segment.

De fet, aquest totcamí ecològic ni tan sols disposa de navegador ni de moltes funcionalitats habituals en aquest segment, perquè Mitsubishi entén que els seus usuaris poden connectar-hi el seu telèfon o dispositiu mòbil amb connexió a internet i replicar-hi el seu navegador o les seves aplicacions preferides.

Múscul sostenible, rendiment espectacular

L’Outlander PHEV utilitza un sistema de tracció integral a les quatre rodes anomenat Super-All Whell Control que, segons afirma Mitsubishi, és una evolució del que utilitzava la marca japonesa en les últimes edicions del Lancer Evolution. Aquest sistema disposa de tres modes de selecció de perfil de conducció anomenats Lock, per afrontar trams difícils en què cal garantir la tracció a les quatre rodes; Snow, enfocat a un ús en terres lliscants amb neu i gel, i Normal, que és el sistema que utilitza per defecte el vehicle.

On Mitsubishi ha fet una feina realment destacable amb aquesta nova versió del seu totcamí ecològic és en la posada al punt de les suspensions i del tacte de la direcció. Ara l’Outlander PHEV és molt més directe, reactiu i amb moltes menys inèrcies que en generacions anteriors. D’acord, aquest Oulander híbrid endollable no és un GTI, però el seu rendiment és senzillament espectacular, i costa trobar un model d’aquestes característiques en el seu segment.

Si seleccionem el botó Sport, aquest Outlander PHEV es converteix en una màquina molt seriosa. Els seus 230 CV empenyen amb ganes, i els tres motors (els dos elèctrics i el de gasolina) es posen a treballar plegats per oferir un rendiment realment notable i que esdevé molt pràctic per realitzar avançaments i incorporacions gràcies a l’entrega de parell immediat dels motors elèctrics) i per circular amb agilitat per carreteres ràpides i autopistes.

Aquest totcamí ecològic utilitza un canvi automàtic de tipus CVT (és a dir, un sistema de transmissió contínua variable) que treballa sense engranatges que connecten motor i rodes, i és diferent dels sistemes de convertidor de parell o de doble embragatge a què els europeus estem acostumats. Aquest sistema, molt popular al Japó, té diversos avantatges i inconvenients, però els que notarà un conductor europeu és que el cotxe fa la sensació de no canviar mai de marxa. Fins i tot si fem servir les lleves integrades darrere del volant aquest Outlander PHEV no ens ofereix una sensació contundent de potència a l’hora de rebaixar la marxa.

Un altre dels punts forts d’aquest Outlander PHEV és la capacitat de les seves bateries per carregar-se aprofitant l'energia cinètica a l’hora de frenar o amb la mateixa inèrcia del vehicle, i que fan que el cotxe pugui recuperar una part de la càrrega de les bateries circulant per autopista a velocitat constant, per exemple. Amb aquest objectiu podem seleccionar el programa Charge al selector de la gestió de les bateries, i el cotxe s’encarregarà d’anar emmagatzemant energia que després podem utilitzar en una conducció totalment elèctrica quan arribem al centre d’una ciutat o al seu casc històric, per exemple. Una solució intel·ligent i que ens permet no haver de dependre en excés dels assortidors elèctrics per carregar les bateries.

Pel que fa als consums, aquest totcamí híbrid endollable homologa un consum de carburant de tan sols 1,8 litres cada 100 quilòmetres. En mode normal i condicions de circulació reals vaig comprovar com el vehicle és capaç de fer mitjanes de consum realment baixes en entorns urbans (al voltant dels 3 litres) i de no superar els 6 litres circulant per autopista a 120 km/h amb el mode Charge i mirant de recuperar energia cinètica per alimentar la bateria del vehicle. A més, podem optar per circular en mode totalment elèctric amb zero emissions i consums amb una autonomia teòrica de 50 quilòmetres (uns 30 quilòmetres en condicions de circulació reals).

L'Outlander PHEV ens ofereix 230 CV de potència amb consums de poc més de 3 litres i sense haver de preocupar-nos per la càrrega de les bateries

Per acabar, aquest Outlander PHEV no és un cotxe excessivament car, tenint en compte els preus generals del segment dels totcamins i totes les possibilitats que ofereix aquest vehicle ecològic. L’Outlander PHEV amb el nivell d’equipament Motion té actualment un preu promocionat de 34.295 euros, mentre que el Kaiteki de la nostra unitat de prova i que incorpora els entapissats de cuir i pell gran qualitat, calefacció als seients i al volant, arriba als 39.120 euros, un preu que el situa a anys llum d’un dels seus gran competidors, que també hem provat a l’Ara Motor, com és el Q7 e-tron, i que costa uns 50.000 euros més pel cap baix.