Stelvio Q4 280 CV: desemmascarant ‘fake news’

Alfa Romeo és una d’aquelles marques que més mites urbans i ‘fake news’ generen al seu voltant. Alguns diuen que els seus cotxes són poc fiables, un mantra que arrossega la marca des de l’època dels 75 i 33 i que a força de repetir-se a cada barra de bar i dinar amb el cunyat s’ha acabat convertint en una llegenda urbana. D’altres, en canvi, diuen que Alfa Romeo fabrica els cotxes més bonics de la història, una afirmació que no deixa de ser subjectiva, però que mostra el grau de passió que la marca centenària aixeca entre la gent.

Però el que realment m’ha fet anar de corcoll al llarg de tota la prova ha estat intentar desxifrar l’autèntica naturalesa d’aquest Stelvio Executive, un cotxe catalogat com un SUV però que -com a mínim en aquesta configuració amb motor gasolina de 280 CV- m’ha semblat un aspirant a compacte esportiu. Aquí no acaba la confusió que em provoca aquesta unitat, ja que promet una plataforma de tracció integral anomenada Q4 però a l’hora de la veritat aquest totcamí italià es comporta com un pura sang de propulsió o tracció posterior. Alfa Romeo, ens intentes enganyar?

Un esportiu disfressat de familiar

Anem a pams, però. El nou Stelvio Veloce utilitza la nova plataforma mecànica Giorgio que va estrenar la Giulia i que és un dels bastidors amb més qualitats esportives del mercat, amb una rigidesa torsional espectacular, molt lleugera, amb una arquitectura de suspensions molt treballada i repartiment de pes gairebé prefecte.

A més a més el nou sistema de tracció integral d’Alfa Romeo, que manté la nomenclatura històrica de Q4, manté per defecte l’enviament del parell prioritari a les rodes posteriors, i només modifica l’entrega de potència prioritzant les rodes davanteres quan el diferencial electrònic i la resta de controls electrònics del cotxe detecten una manca d’adherència i de tracció, repartint el parell de forma efectiva i intel·ligent, i permetent que el cotxe es senti com un model de propulsió, fet diferencial amb tota la resta de SUV del mercat.

Però l’element que dóna vida al nou Stelvio Executive és el seu motor gasolina 2.0 turbo de quatre cilindres que ofereix uns magnífics 280 CV i 400 Nm de parell associats a un canvi automàtic ZF de vuit relacions. Aquest motor es comporta com un bon motor atmosfèric italià, pujant de voltes amb facilitat i oferint un so realment deliciós que ens convida a explorar la zona mitja-alta del compta-revolucions.

Tots aquests elements mecànics i electrònics fan que aquest Stelvio sigui un cotxe pensat per gaudir al volant gràcies a un comportament digne d’un autèntic esportiu. I no exagero gens, ja que l’Stelvio no presenta oscil·lacions o inèrcies de la carrosseria a l’hora de negociar revolts gràcies a una posada a punt signada per un equip d’enginyers liderat per Roberto Fedeli, responsable del dinamisme i estil de conducció dels Ferrari dels darrers 20 anys.

Un cop al volant aquest Stelvio es converteix en un autèntic Alfa Romeo, gràcies a una direcció extremadament àgil, precisa i molt comunivcativa que no ens filtra gaire i ens permet saber què està passat en cada moment a l’asfalt, un motor molt alegre que marida a la perfecció amb el canvi de marxes i que puja de voltes amb una facilitat insultant i un so realment espectacular que ens convida a apagar el sistema d’àudio i deixar-nos seduir pel so de l’Stelvio.

Ja fa alguns anys que els Alfa Romeo disposen del selector de mode de conducció ADN (o DNA, en anglès) que permet escollir un perfil que modifica la direcció, la suspensió, la gestió del motor i la caixa de canvis entre tres modes anomenats ‘All Wather’, ‘Normal’ i ‘Dynamic’. El primer està pensat per circular en entorns de baixa adherència, mentre que el darrer emfatitza les qualitats esportives d’aquest italià.

L'Stelvio ha estat posat a punt per experts provinents de Ferrari, i el seu comportament dinàmic és senzillament espectacular, digne d'un esportiu

Però el que més m’ha impactat d’aquest Stelvio, i que no he sabut trobar en cap altre dels seus rivals, és el seu compotament dinàmic. La gestió de l’electrònica és poc intrusiva, i el sistema de tracció integral Q4 ens permet jugar una mica amb el cotxe. És realment fantàstic notar com s’inscriu a la perfecció en els revolts i com insinua la tendència al sobreviratge (derrapada) quan pitgem amb ganes l’accelerador.

Però aquest cotxe és tan noble que en cap moment ens obliga a contravolantejar o haver de combatre’l per circular amb alegria: és extraordinàriament fàcil conduir-lo tot i les seves mides i pes. Tot i pesar 1.735 quilos en buit (ple de gasolina i amb dos ocupants voreja les dues tones) aquesta unitat no mostra cap mena d’inèrcia o raresa al volant, dissimulant a la perfecció el seu pes i les seves dimensions.

Hi ha un darrer aspecte dinàmic que em va sorprendre molt positivament: el motor de l’italià promet 280 CV, però el seu parell de 400 Nm fa que esdevingui molt contundent en qualsevol rang de revolucions. Aquest parell és superior al que presenta el motor 2.0 TSI de Volkswagen i Seat, que supera els 300 CV en diverses configuracions mecàniques, però que ‘només’ ofereix 380 o 390 Nm de parell. Mentre que l’alemany és un motor molt eficaç i que va per feina, el propulsor italià es mostra més viu i alegre, i ens transmet molt més a l’hora de conduir.

Evidentment un cotxe d’aquest pes, dimensions i potència conduit de forma alegre i dinàmica no podrà ser mai un encenedor. El seu consum real mixt s’enfila fins els 11 litres, però al seu favor cal dir que circulant amb normalitat per autopista o autovia i una orografia més o menys favorable pot registrar mitjanes de consum d’uns 7 o 8 litres (no he arribat als 6’6 que promet la seva fitxa tècnica. Entenc, però, que aquesta dada és fins a cert punt irrellevant pel comprador d’un autèntic esportiu amb capacitat per transportar tota la família.

Un disseny espectacular

Val a dir que l’Alfa Romeo Stelvio és un cotxe realment bonic. El seu disseny, que fuig de barroquismes o línies exagerades, és suggerent i atractiu, i no necessita mostra angles marcats o formes geomètriques agressives per mostrar la seva potència visual.

La nostra unitat de prova disposava d’unes boniques llandes ‘Sport’ de 19 polzades, que responen a les típiques llandes d’Alfa Romeo amb la flor dibuixada pels seus radis, i un color de carrosseria ‘Rosso Alfa’ que culminaven una autèntica obra d’art sobre quatre rodes.

Els interiors del nou Stelvio (i de la Giulia) són elegants, ergonòmics i funcionals, però mantenen viva l’essència del disseny purament italià. A més a més els materials utilitzats són agradables al tacte i presenten uns bons ajustaments, que fan que la qualitat percebuda dins del cotxe sigui realment elevada.

Polivalència en estat pur

Amb tot, el primer SUV de la història d’Alfa Romeo (la marca afirma que és un totcamí tot i que jo no ho tinc tant clar) és un vehicle versàtil i polivalent en la definició més àmplia del concepte. Aquest Stelvio ens serveix per portar els nens a l’escola, per atacar una carretera de revolts i després anar a fer la compra al mercat més proper.

Gràcies a les seves mides i l’obertura de les seves portes és realment fàcil accedir al seu interior, i diria que és ideal per pujar i baixar sense patir, facilitant molt les coses a la gent gran, a les persones amb problemes de mobilitat o als pares i mares que han de carregar les nens i nenes als sistemes de retenció corresponents. A més a més l'Stelvio no resulta incòmode tot i ser un cotxe de tarannà dinàmic i esportiu, i l'arquitectura de les suspensions 'Alfa link' permeten que aquest italià sigui un cotxe fantàstic per realitzar llargs desplaçaments per carreteres i autopistes amb tota la família.

El maleter de l’Stelvio, per la seva banda, arriba als 525 litres de capacitat, i la obertura automàtica de la porta ens permet que sigui senzill encabir-hi els objectes o equipatges que volem transportar sense haver de castigar l’esquena.

No tot són flors i violes, però. Hi ha dos elements que presenta aquest Stelvio i que no m’acaben d’agradar. En primer lloc aquest Stelvio no disposa de lleves integrades al volant ni com a opció, un detall que em sembla imperdonable en un cotxe de tall esportiu. L’altre detall, que considero menys rellevant, és que l’apartat tecnològic d’aquest italià està una passa per darrere dels actuals Audi Q5 o BMW X3, dos rivals als que derrota en l’apartat dinàmic però que encara estan per davant en matèria tecnològica.

Encara que no tinc clar que sigui un SUV, Alfa Romeo afirma que el seu cotxe és un totcamí. No l’he provat a fons fora de l’asfalt, ja que m’he limitat a circular per pistes en molt bon estat. Si busqueu un SUV amb moltes capacitats ‘off-road’ aquest Stelvio no és el vostre cotxe. Les suspensions i la direcció han estat pensades per gaudir de la conducció, i no per fer el que faries amb un Grand Cherokee, per exemple. En canvi l’italià es defensa amb noblesa en ferms irregulars o superfícies amb escassa adherència (aigua, neu) gràcies al seu sistema de tracció integral Q4.

Per acabar, i sense que això hagi de suposar un defecte, cal explicar que aquest Stelvio té dues característiques que convé no passar per alt. Per una banda, la seva direcció àgil i comunicativa és menys dòcil a l’hora de maniobrar per aparcar, com tradicionalment ha passat amb tots els Alfa Romeo. En segon lloc, i això afecta a la nostra unitat, el canvi automàtic no és tan suau en entorns urbans com altres de la competència, sobretot amb el mode de conducció ‘Dynamic’ engegat –probablement tampoc no hauríem de seleccionar aquest mode de conducció per la ciutat- i presenta alguna transició menys domèstica.

Conclusió Aquest Alfa Romeo Stelvio Executive Q4 280 CV és amb diferència el millor totcamí de tall dinàmic del mercat i amb la millor relació qualitat-preu que podreu trobar si busqueu un cotxe realment polivalent, capaç de complir en condicions meteorològiques de tot tipus i amb un disseny únic que fa girar colls al seu pas.

Preus

El preu final d'aquesta versió prestacional de l'Stelvio arriba als 57.679 euros, descomptes promocionals al marge. El seu preu és bastant similar al de la resta de totcamins de la competència com els BMW X3 i X4 xDrive 30i, el Volvo XC60 T5 AWD o l’Audi Q5 TFSI quattro, tots ells amb potències de 250 CV (menys que l’Stelvio) i tracció integral. En la meva opinió cap d’aquests totcamins es pot comparar dinàmicament amb l’italià, tot i que el seu sistema multimèdia pugui estar per davant del que utilitza Alfa Romeo.

De fet, per trobar un totcamí amb un comportament dinàmic similar al d’un Stelvio caldria anar a buscar un Porsche Cayenne, un cotxe sensiblement més car (87.579 euros) tot i que més potent (340 CV) i 300 quilos més pesant.