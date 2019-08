Seat Tarraco 2.0 TDI: Martorell apuja l’aposta amb espai, qualitat i tecnologia

Quan ara fa una mica més d'una dècada Europa va viure l'inici del fenomen SUV, era habitual preguntar-se quan i com s'adaptaria Seat a aquesta nova moda. En aquell moment la gamma Seat, a banda dels habituals Ibiza i León, registrava unes vendes excel·lents del seu monovolum Altea. Però per veure fins a quin punt poden canviar els gustos i preferències dels clients només cal comentar que aquell mateix any 2008 la marca de Martorell posava a la venda l'Exeo, una excel·lent berlina basada en l'Audi A4 d'anterior generació. Avui en dia la marca que s'aventura a llançar al mercat una berlina ho fa sabent que el segment està en clara decadència, però és que la irrupció dels totcamins al mercat ha fet que fins i tot els monovolums hagin registrat un descens espectacular de vendes.

Amb el pas dels anys, la gamma Seat no acabava d'adaptar-se a les noves preferències dels consumidors, i era necessari incorporar algun SUV al catàleg. Al Saló de Ginebra de l'any 2011 es va presentar el prototip IBX, que anticipava el disseny del futur totcamí de la marca. Però vam haver d'esperar cinc anys i un altre prototip SUV, el 20V20, perquè l'Ateca es convertís en una realitat. Vist en perspectiva, el llançament d'aquest model va arribar tard, però va ser tot un encert. Tant és així que al nostre mercat l'Ateca s'ha posicionat sempre al 'top 10' de totcamins més venuts, i davant d'unes xifres tan bones la marca ha volgut recuperar el temps perdut amb el llançament de l'Arona l'any 2017 i, ara fa menys d'un any, el que actualment és el seu totcamí més gran, el Tarraco.

Precisament és aquest model el que ens ocupa en la prova d'avui. Un totcamí molt gran (4,74 metres de llarg) que no només és el vaixell insígnia de la marca, sinó que anticipa el llenguatge de disseny dels futurs models de la marca, incloent-hi el de la nova generació del León, que com ja us vam anunciar podria arribar als 400 CV en la seva versió fabricada per Cupra. Per dimensions i per preu (a partir de 29.730 euros), no està cridat a ser un supervendes com ho són l'Arona i l'Ateca, però de ben segur que posarà les coses difícils als seus rivals més directes, com poden ser el Nissan X-Trail, l'Skoda Kodiaq, el Hyundai Santa Fe o el Volkswagen Tiguan Allspace, entre d'altres.

SEAT TARRACO: DISSENY EXTERIOR

Com a bona marca del Grup VAG, Seat no destaca especialment per arriscar en els dissenys, que acostumen a ser de caire esportiu però sense grans estridències. Amb tot, i malgrat que comparat amb la resta de la gamma Seat el Tarraco manté una línia estètica relativament continuista, el cert és que en termes de disseny s'ha produït una autèntica revolució.

Vist en perspectiva un dels elements estètics més significatius és la presència de línies rectes i formes geomètriques molt pronunciades per tota la carrosseria. Tal vegada la part del cotxe on això es fa més visible és el frontal, presidit per una nova graella en forma hexagonal amb elements triangulars a l'interior però amb uns fars de LED a banda i banda que estrenen nova signatura lumínica, formada per tres línies rectes amb formes molt anguloses. A la part inferior l'entrada d'aire principal també és un hexàgon molt marcat, i els fars antiboira laterals estan formats per un pentàgon i uns llum rodons, que són l'únic element circular de tota la part davantera.

A la part lateral, de nou costa trobar elements arrodonits i, més enllà de les rodes i els passos de roda, tant el marc de les finestres com els nervis que travessen la carrosseria entre els pilots posteriors i l'aleta davantera tenen unes línies rectes que aporten fortalesa al conjunt. En general, la presència d'angles tan marcats per tota la carrosseria ajuda a percebre que els 4,73 metres de llarg, els 1,83 d'ample i 1,65 d'alt són completament reals, ja que des de fora el cotxe es veu molt gros, una percepció a la qual contribueixen també les enormes llandes, que com en el cas de la unitat de proves poden ser de fins a 20 polzades.

Però si a la part davantera els canvis respecte la resta de models són notables i la part lateral l'acosta més als seus germans, novament a la part posterior les diferències són molt significatives, i la presència de línies rectes amb angles molt marcats és protagonista.

En primer lloc destaquen especialment els nous pilots posteriors, que no només disposen de tecnologia LED amb intermitents dinàmics –element disponible per primer cop a la marca– sinó que són més grossos que els del seu germà petit, l'Ateca, estrenen una nova signatura lumínica quadrangular i disposen d'un embellidor vermell que els connecta entre si horitzontalment, i que contribueix a remarcar la sensació d'amplitud que esmentava.

En general l'aspecte del nou Tarraco és imponent, i es nota que la marca no només ha volgut separar aquest model de la resta de la gamma SUV, sinó que ha volgut donar un cop de puny a la taula per posar les coses complicades als seus rivals de segment. Un dels pocs elements criticables de l'exterior és la presència d'embellidors al para-xocs posterior que imiten dues sortides d'escapament. Un element sense cap utilitat però que, vist el que fan un bon grapat de fabricants, sembla que suposa un èxit comercial.

SEAT TARRACO: DISSENY INTERIOR I TECNOLOGIA

L'interior del Seat Tarraco manté el mateix nivell de revolució que l'exterior, i estrena un nou disseny, una càrrega tecnològica espectacular i un espai digne dels millors monovolums. En el camp estètic es pot percebre que som davant d'un Seat, però el nivell de qualitat percebuda està més a prop d'un Volkswagen o fins i tot un Audi que no del que acostumem a trobar ens els models més generalistes de la marca de Martorell.

Les formes anguloses de l'exterior tenen un disseny inspirat en les línies de la part exterior del Tarraco, cosa que es pot comprovar en les sortides d'aire, la zona de la maneta de les portes o la part inferior del quadre de comandaments. Un element que ja en la versió Xcellence disposa d'insercions en fusta que augmenten la sensació de qualitat, i que està presidit per una nova pantalla central tàctil de 8 polzades amb compatibilitat amb Android Auto, Apple CarPlay i Mirror Link en tota la gamma. A més d'estrenar un nou disseny i oferir-se de sèrie en aquesta mida des de l'acabat bàsic –conjuntament amb la interessant instrumentació Digital Cockpit de 10,25 polzades–, pot disposar opcionalment de l'assistent de veu Amazon Alexa i del sistema de control gestual, unes tecnologies fins ara reservades a models de Volkswagen o Audi.

Però la càrrega tecnològica del Tarraco no es redueix a una nova pantalla central i un complet sistema d'infoentreteniment, sinó que equipa les últimes tecnologies en matèria de seguretat o connectivitat. En funció de la versió que escollim i l'equipament opcional que seleccionem, el Tarraco pot disposar de sistemes com l'assistent de canvi de carril, el sistema de reconeixement de senyals de trànsit, l'assistent de frenada automàtica d'emergència amb detecció de vianants i ciclistes, el detector d'angle mort, el control de creuer adaptatiu o els assistents d'aparcament amb càmera de 360 graus i sistema Park Assist, que estaciona el vehicle automàticament.

El Tarraco és el cotxe amb més dotació tecnològica que ha fabricat Seat

A la pràctica aquests elements fan del Tarraco un dels totcamins més equipats del segment, i si sumem la bona qualitat dels materials a la gran dotació tecnològica de què disposa, realment costa d'imaginar que es tracti d'un Seat. Potser l'element que ens ho recorda més és el volant, que, tot i oferir un bon tacte i integrar els botons del control per veu, el Digital Cockpit o l'ordinador de bord, té el mateix disseny que el d'un Ibiza o un León. Tot i ser un fet anecdòtic, el cert és que en aquesta revolució estètica la marca podria haver renovat el disseny de l'element que té més protagonisme a l'habitacle de qualsevol vehicle.

SEAT TARRACO: ESPAI INTERIOR I HABITABILITAT

El Seat Tarraco està disponible amb dues configuracions de seients, i pot equipar cinc o set places. Si escollim la primera opció, el maleter ofereix uns impressionants 760 litres de capacitat, mentre que si optem per desplegar la tercera filera de seients la capacitat varia entre els 230 litres de la configuració de set seients i els 700 litres de la configuració de cinc seients. Si bé és cert que equipant les set places (opcional de 850 euros) l'espai del maleter es veu reduït en 60 litres, la roda de recanvi d'emergència pot continuar formant part de l'equipament i, a més, guanyarem dues places que, tot i ser les menys còmodes i espaioses del cotxe, poden encabir dos adults sense gaires complicacions.

Els entapissats de sèrie són de tela, però també es pot escollir una combinació de tela i Alcantara o una tapisseria 100% de cuir, com en el cas de la unitat que ens ocupa. Més enllà del material dels seients, el cert és que la posició de conducció és molt còmoda i l'espai a les places posteriors és molt bo en totes les cotes gràcies a una distància entre eixos de 2,79 metres. A més, ni els genolls ni el cap pateixen per falta d'espai, ja que el Tarraco no disposa de la típica caiguda posterior d'estil cupè de molts totcamins; aquí no es tracta d'oferir una estètica espectacular, sinó una habitabilitat només comparable amb la del monovolum Alhambra.

La segona filera de seients no només és completament abatible sinó que també es pot desplaçar longitudinalment en proporció 40:60 per afavorir l'espai de les dues places extres. Unes places que, tot i que tenen un accés poc còmode –a aquesta incomoditat hi contribueix que l'altura lliure al terra és de 20 cm– poden oferir un espai per a les cames acceptable si avancem completament la banqueta central, i que només acusen una superfície per als peus força elevada i un espai per al cap una mica just.

En qualsevol cas, amb la configuració de set seients el Tarraco maximitza l'espai disponible fins a uns nivells espectaculars. Si bé és cert que fer un viatge llarg amb les set places ocupades pot resultar un pèl incòmode per als ocupants dels últims seients, l'ús d'aquestes places no ha de ser necessàriament esporàdic, ja que l'espai que ofereixen és correcte. Finalment, i tot i que ja hem esmentat les capacitats del maleter, val la pena destacar que si el nostre Tarraco equipa les set places l'espai amb tots els seients abatuts arriba als 1.775 litres, però si la nostra unitat disposa de cinc places aquesta xifra es pot elevar fins als 1.920 litres.

SEAT TARRACO: MOTOR

La gamma de motors del Seat Tarraco està formada per dos motors de gasolina i un motor dièsel. En el primer cas les opcions són el propulsor 1.5 EcoTSI de 150 CV i el 2.0 TSI de 190, mentre que en el segon només existeix un propulsor –el 2.0 TDI– però també amb potències de 150 i 190 CV. En el nostre cas, el motor escollit ha sigut el dièsel més potent, que amb 190 CV, canvi automàtic DSG de 7 velocitats i tracció total, es posiciona com la versió més potent de la gamma. Amb un parell de 400 Nm entre 1.750 i 3.250 revolucions, trobar a faltar un extra de potència és senzillament impossible, ja que el conjunt propulsor-transmissió mou amb solvència el Tarraco en tot tipus de circumstàncies.

Les prestacions són molt bones, ja que l'acceleració es mostra contundent i la resposta del motor i del canvi automàtic DSG a l'hora de fer avançaments és immediata. Però aquesta rapidesa es transforma en unes xifres de consum que no només queden lluny dels 5,6 litres homologats sinó que costen de fer baixar de 8 o 9 litres, i poden superar amb facilitat els 10 litres en conducció urbana o si trepitgem l'accelerador més del compte. En qualsevol cas, tot i que els registres siguin una mica elevats, el Tarraco és molt sensible al nostre estil de conducció, de manera que si practiquem una conducció eficient el motor ens ho agrairà amb un consum més contingut. I és que convé recordar que el canvi automàtic i la tracció total incrementen el pes d'un cotxe que ja de per si és gran: aquesta versió supera els 1.800 quilos.

SEAT TARRACO: DINAMISME

A l'inici de la prova comentàvem que els totcamins han condemnat un segment tan exitós fa pocs anys com el dels monovolums, però això no ha passat perquè la gent hagi deixat de necessitar vehicles espaiosos, sinó perquè els SUV els han substituït amb una habitabilitat destacable.

Però si els monovolums ja pecaven de grossos i pesants a l'hora d'oferir una resposta dinàmica efectiva, en el cas d'alguns totcamins aquest fet s'agreuja a causa de la seva estètica totterreny, que eleva notablement la carrosseria i el centre de gravetat. Malgrat que el Tarraco es pot considerar un cotxe gran i alt, els enginyers han sabut mantenir la resposta dinàmica al nivell que s'espera d'un Seat; no es tracta de cap esportiu, però permet afrontar una carretera secundària sense gaires problemes i sense fer balancejar gaire la carrosseria.

En qualsevol cas, l'autopista és el terreny favorit del Tarraco, on l'ús de la coneguda plataforma modular MQB, la seva amplada i la distància entre eixos afavoreixen un comportament general a l'altura de les millors berlines. A la ciutat és un dels espais on pateix més, però no perquè costi de maniobrar o perquè no disposi d'una gran quantitat d'assistents d'aparcament o de seguretat, sinó perquè els seus gairebé 4,74 metres de longitud no li posen les coses fàcils en entorns urbans.

Per contra, el Tarraco es mostra més que capacitat per afrontar amb solvència una conducció 'off-road', sempre que no li exigim impossibles. A més de poder circular per pistes en bon estat i superar tolls i bassals d'aigua sense gaires dificultats, la gestió de la tracció que aconsegueix el selector de modes de conducció –si seleccionem els modes 'off-road' i neu que incorporen de sèrie les versions amb tracció total– en combinació amb el sistema de control de descensos fan del Tarraco un bon aprenent de totterreny, que amplia notablement la seva gran polivalència i es mostra com una de les opcions més interessants del segment SUV.