Nissan X-Trail, arguments de líder

És el líder del segment dels SUV grans (fent un tàndem històric amb el seu germà petit Qasqhai, que lidera el segment dels SUV compactes), i a Nissan han volgut fer bo allò de que si una cosa funciona, és millor no canviar-la gaire.

Hem provat la nova versió de l’X-Trail, una lleugera actualització estètica i mecànica del model sorgit l’any 2014 i que s’ha consolidat com un autèntic ‘hit’, liderant el mercat estatal amb mà de ferro els darrers tres anys.

Estèticament aquest nou X-Trail tan sols estrena una calandra més estilitzada, nous grups òptics davanters amb tecnologia led, la forma dels llums antiboira, la presència de més cromats a la part posterior i les manetes de les portes o el para-xocs davanter són alguns dels petits canvis que presenta aquesta actualització estètica.

Pel que fa als interiors, l'X-Trail estrenarà un nou volant de tres radis, que aporten una dosi d'esportivitat i modernitat a dins l'habitacle. També incorpora un nou sistema de distribució de la càrrega al maleter, i manté les variants de cinc o set places, gràcies a una tercera filera de seients reclinable opcional i a una segona filera de seients que pot desplaçar-se alguns centímetres longitudinalment per oferir més capacitat al maleter o espai a la tercera filera de seients.

Aposta tecnològica

Però la gran novetat del flamant X-Trail estrenat fa pocs mésos és el seu interessant sistema de conducció semiautònoma anomenat ProPilot, que pot avançar i frenar sol a les retencions i és capaç de mantenir velocitat, circular dins les marques vials i mantenir la distància amb els altres vehicles en autopistes o autovies.

Aquest sistema es pot maridar amb un complet paquet tecnològic que totes les variants –de les bàsiques Visia a les luxoses Tekna- incorporen de sèrie, i que inclou càmera zenital de 360 graus, sistema de reconeixement de senyals de trànsit, assistents de frenada i d’arrencada en pendent o assistent de canvi de carril, per exemple.

Opcionalment els clients poden equipar el nou X-Trail amb entapissats de cuir i seients davanters i posteriors amb calefacció, sostre solar panoràmic, porta posterior automàtica, sistema de so BOSE amb 8 altaveus, Driver Assist amb control d’angle mort intel·ligent, detector de fatiga o alerta de sortida en marxa enrere, elements tots ells de sèrie amb el paquet Tekna, que equipava la nostra unitat de prova.

Un totcamí que no vol embrutar-se gaire

A Nissan saben què demana el mercat. La majoria de compradors volen un SUV còmode, amb aparença musculada, molt d’espai i consums continguts. I val a dir que l’X-Trail respon a aquestes exigències amb nota, consolidant-se com el gran referent d’un segment en creixement on les marques aposten fort.

I és que el nou X-Trail recull l’herència dels monovolums d’ara fa deu anys oferint un maleter de 565 litres de capacitat i una segona filera amb tres places utilitzables, ideal per aquelles famílies que busquen espai i confort.

Amb un tarat de les suspensions més aviat suau i una direcció desmultiplicada, aquest X-Trail esdevé un gran aliat pels desplaçaments per carreteres ràpides i autopistes, però penalitza el seu comportament i la seva capacitat fora de l’asfalt.

De fet, aquest X-Trail no és cap successor dels Pathfinder o Terrano, autèntics totterrenys que mai s’arronsaven a l’hora d’embrutar-se. A diferència d’ells, el flamant X-Trail no té cap reductora, ni bloqueig de diferencial, i de fet la major part de les seves versions no incorporen tracció integral: sense anar més lluny, la nostra unitat de prova disposava d’una plataforma de tracció davantera.

L’oferta mecànica es limita a dos motors dièsel i un de gasolina. La nostra unitat disposava del motor 1.6 DCi de 131 CV de potència associat a un canvi automàtic X-Tronic de tipus CVT. Val a dir que aquest propulsor, un dels pocs dièsel que no necessita sistema AdBlue, no acaba de brillar associat al canvi automàtic de Nissan a l'hora de fer moure els gairebé 1.600 quilos del vehicle.

A causa de les seves mides (4'7 metres de llarg i 1'8 d'ample) tampc és el cotxe ideal per maniobrar en espais petits o moure's pels carrerons de les grans ciutats, per bé que tampoc s'acaba de sentir del tot incòmode en entorns urbans.

Conclusió El Nissan X-Trail és un SUV gran amb vocació familiar, adequat per aquells que necessitin una dosis extra d'espai, estan enamorats de l'estètica SUV però no volen fer grans aventures fora de l'asfalt.

Preus

Els models bàsics del Nissan X-Trail, anomenats Visia, es poden adquirir per uns 25.000 euros amb un potent motor gasolina de 163 CV. Les versions més potents, dièsel de 177 CV, amb set places i amb tracció integral es disparen fins els 42.000 euros, que encara és un preu molt competitu -sobretot veient alguns dels preus de la competència-. Curiosament, les variants Tekna -les més luxoses i equipades- són les més venudes a Catalunya, segons ens confirma Nissan.