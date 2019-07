El nou León podria arribar als 400 CV

Seat ens va deixar bocabadats amb el Seat León ST Cupra R, el model que acomiadava els Cupra com a divisió interna de Seat, ja que a partir d’ara els Cupra són models independents i diferenciats de la resta de la gamma. El model que acomiada la tercera generació del León, la més popular de la història, arriba als 300 CV i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 4,9 segons i arribar a una velocitat màxima limitada electrònicament de 250 km/h, cosa que el convertia en el cotxe més ràpid i potent fabricat mai a Martorell, i que vam poder provar en format ‘hatchback’ o de cinc portes.

Però ara els rumors al voltant dels de Martorell apunten que Cupra prepara una versió espectacular de la nova generació del León, que estrenarà aquesta tardor, i que podria utilitzar un motor gasolina de cinc cilindres que Audi utilitza en alguns models RS i oferir uns espectaculars 400 CV de potència, cosa que convertiria la quarta generació del León en un dels reis del segment.

A banda d’aquesta versió Cupra R o més radical també existirà una versió híbrida endollable o PHEV tant pels models de Seat com els de Cupra, però que en les versions Cupra podria superar els 310 CV de potència i tenir una autonomia totalment elèctrica superior als 50 quilòmetres, amb un paquet tecnològic i mecànic heretat del Cupra Formentor presentat ara fa uns mesos.

Les especificacions dels Cupra León o Cupra León R no acabarien aquí, ja que el departament de competició dels del Baix Llobregat també modificarà alguns elements clau del nou León com ara un nou xassís adaptatiu DCC d'última generació i diversos modes de conducció que permeten modificar el comportament del vehicle, nous ajustaments en el sistema de suspensions, nous frens perforats i ventilats signats per Brembo, modificacions en l’amplada dels eixos o en l’angle de convergència de les rodes per millorar les seves capacitats dinàmiques.

El departament de comunicació de la marca catalana ha confirmat a aquest diari que Cupra tindrà les dues versions del nou León apuntades (la versió híbrida endollable i la més potent) tot i que no ha pogut confirmar les potències o les autonomies finals de les dues versions. El que sí que ens han avançat els del Baix Llobregat és que el nou Cupra León, que es presentarà a finals d'any o fins i tot durant el primer trimestre del 2020, compartirà plataforma i motors amb el Golf R, la versió d'alt rendiment del mític cotxe alemany. També sabem que el nou Cupra León tindrà variants de cinc portes o 'hatchback' i una versió familiar que ara anomenen León Sportourer ST que seguirà utilitzant un esquema de tracció integral 4Drive, i que en l'actual generació ha tingut una gran acollida al mercat alemany i britànic.

I el Golf, què? Qualsevol persona que conegui la política comercial del grup Volkswagen sap que mai hi haurà un Seat o un Skoda més potents que el Volkswagen equivalent. La nova Cupra independent pot igualar, però mai superar, les versions R de Volkswagen, i el nou Golf R –model amb què el León compartirà plataforma, tecnologia i motors– serà com a mínim igual de potent que el Cupra León, i amb un preu de compra similar.

Tot i que pràcticament ningú necessita 400 CV de potència en el seu vehicle d’ús diari –o més de 300 de les versions híbrides endollables–, bona part del prestigi dels fabricants europeus es mesura per la potència dels seus models, la seva capacitat d’acceleració i sobretot els seus temps al vell traçat de Nürburgring, autèntica catedral de l’automobilisme mundial.

Però del que podem estar segurs és que els nous León preparats per Cupra no seran cotxes barats, i que superaran els 53.495 euros que Seat demanava per l'últim Seat León ST Cupra R, per molt que aquell model fos una edició limitada de pocs centenars d’unitats, cosa que n'encaria el preu final.