Mazda CX-30: no és el que sembla

No és ben bé un SUV ni un turisme convencional, sinó més aviat un crossover, és a dir, un vehicle a mig camí dels cotxes totcamí i els de tall compacte, berlina o sedan tradicionals. El Mazda CX-30 és un model que s’ubica en un segment desconegut fins ara per la marca japonesa, per omplir el buit entre els ja existents CX-3 i CX-5 i aprofitant la base mecànica, tecnològica i estructural del nou Mazda 3.

I és que si definim el nou CX-30 com la versió aixecada del Mazda 3 no estarem pas dient cap mentida. El nou CX-30 és la resposta japonesa a un segment nou del mercat, que correspon al perfil d’un comprador urbà, cosmopolita i jove, que vol un cotxe amb certa aparença de totcamí (tot i que probablement mai abandonarà l’asfalt) però que en valora els avantatges a nivell d’espai i confort que ofereixen els SUV i crossovers.

Aquest nou segment de mercat és cada cop més popular i atreu més marques que fins ara no havien cobert aquesta demanda específica amb cap model, i ha provocat nous llançaments comercials de cotxes que sovint deriven dels turismes estàndard existents. Així doncs, el BMW X2 utilitza la mateixa plataforma que el Sèrie 1, i el Mercedes-Benz GLA aprofita la plataforma del Classe A.

Ja fa algun temps que Mazda s’ha volgut posicionar al mercat en un nivell pràcticament equivalent al de les marques premium alemanyes, i aquest CX-30 és un exemple clar i diàfan de les aspiracions de la casa d’Hiroshima.

Amb 4,4 metres de llarg, 1,8 d’ample i 1,5 d’alt i una distància fins a terra no gaire elevada, el CX-30 declara les seves intencions urbanes i funcionals. Aquest crossover no deixa de ser en realitat un Mazda 3 més alt i amb més espai a les places posteriors i al maleter, cosa que el fa ser més pràctic i funcional per al públic generalista.

I és que el maleter del CX-30 arriba als 430 litres de capacitat, 72 més que en el cas del turisme del qual deriva. A més, l’espai de les places posteriors és una mica millor –sense arribar a ser suficient per encabir-hi tres adults– i l’accés a l’habitacle (sobretot a les places posteriors) és més senzill i còmode per a tots els públics.

A diferència d’algun dels seus rivals en el mercat, les places posteriors del CX-30 no es poden desplaçar longitudinalment, una solució pràctica que hauria millorat l’espai resultant de maleter i habitacle perquè hauria permès jugar amb la seva configuració.

Els interiors del nou CX-30 mantenen l'aposta japonesa per un disseny elegant i funcional, sense descuidar l'aposta tecnològica, amb una gran pantalla central de 8,8 polzades que en realitat manté l’essència de la filosofia del Mazda 3. Un dels aspectes que més m’agraden del CX-30 en particular i de Mazda en general és que aquesta nova generació de models manté un disseny ergonòmic, amb botons funcionals que no ens obliguen a desviar l’atenció de la carretera.

M’explico: a diferència d’altres marques, Mazda manté controls físics per regular la temperatura del climatitzador, gestionar el volum de la ràdio i interactuar amb el sistema d’infoentreteniment amb un comandament circular situat al centre de la consola, amb un funcionament molt intuïtiu que ens permet canviar d’emissora o cançó sense haver de desviar la vista de la carretera. Tot i que alguns amants de la tecnologia poden estar en desacord amb la meva opinió, penso que disposar de comandaments analògics amb criteris ergonòmics i racionals millora la seguretat del cotxe i, sota el meu punt de vista, és un punt a favor en la valoració general del vehicle.

Una mecànica sorprenent

Mazda ha apostat per tres opcions mecàniques diferents en aquest nou CX-30, ja que utilitzarà un motor dièsel Skyactiv-D de 116 CV, un motor gasolina Skyactiv-G de 122 CV i el nou motor de compressió variable anomenat Skyactiv-X, associat a un nou sistema microhíbrid o mild hybrid que ofereix 180 CV de potència i disminueix les xifres d'emissions i consums del crossover japonès.

Tot i que les versions bàsiques del CX-30 són de tracció davantera, també existeixen versions de tracció integral, anomenades i-ACTIV AWD, amb un control vectorial de la distribució del parell entre les quatre rodes motrius.

La nostra unitat de prova utilitzava el nou propulsor gasolina Skyactiv-X amb sistema microhíbrid, associat a un canvi de marxes manual de sis relacions. Aquest propulsor, que funciona amb un sistema de compressió variable que imita el funcionament d’un motor dièsel, és un motor que ens convida a un estil de conducció molt suau si volem obtenir uns consums de carburant ajustats, que en condicions de circulació reals oscil·len al voltant dels 6,2 litres cada 100 quilòmetres per autopistes i carreteres ràpides, i s’enfila per sobre de 7,5 quan circulem de manera intensiva per entorns urbans.

Un cotxe madur

Un cop al volant, el caràcter del Mazda CX-30 és agradable i tranquil. Tot i tenir 180 CV de potència, l’entrega progressiva de la potència i el bon tacte del canvi de marxes fan que sigui innecessari revolucionar molt el motor i ens permeten practicar una conducció tranquil·la i relaxada.

Amb tot, el Mazda CX-30 és un cotxe àgil i dinàmic, amb un comportament noble i impecable quan circulem per trams revirats o carreteres de muntanya. Tot i que no és el seu hàbitat natural, i que el comprador d’aquest tipus de vehicles no prioritza el dinamisme en la seva llista de desitjos a l’hora de triar un cotxe nou, val la pena destacar que el Mazda CX-30 es nota apamat i ben aferrat a l’asfalt. A més, el bon treball de les suspensions i la direcció permet una interacció molt natural amb el vehicle, que respon de manera àgil i directa les ordres del volant o dels pedals, sense arribar a ser dur o incòmode en cap moment.

El Mazda CX-30 es mostra com un cotxe madur, que sap fer bé el que se li demana i que respon amb eficàcia, noblesa i honestedat

A aquestes altures convindrem que ja haurem de donar per descomptat que el Mazda CX-30 no és el millor aliat per sortir de l’asfalt. Evidentment és una mica més alt que un turisme convencional –però només una mica– i té proteccions de plàstic en els baixos i passos de roda, però el Mazda CX-30 no és un cotxe pensat per viure grans aventures fora de l’asfalt. Podrà superar camins i pistes en bon estat, però la seva alçada lliure i els angles d’atac i sortida deixen ben clar que no vol complicar-se gaire la vida entre fang, sorra i pedres.

Conclusió El nou Mazda CX-30 és un cotxe que va més enllà del que sembla: un crossover àgil sota l’aparença d’un totcamí, un ecologista disfressat amb 180 CV i un cotxe dòcil i noble amb una estètica un punt agressiva i musculada. En definitiva, el Mazda CX-30 és un cotxe que t’agrada cada cop més a mesura que el vas coneixent, i això no sempre es pot afirmar amb tanta seguretat.

Preus

El nou Mazda CX-30 més econòmic amb motor gasolina de 122 CV té un preu base d’uns 24.700 euros, i la nostra unitat de prova amb motor Skyactiv-X de 180 CV i nivell d’equipament Zenith (el més alt de la gamma) té un preu base de 30.075 euros.

La nostra unitat també disposava del paquet White, que inclou comandaments electrònics per als seients davanters, entapissats de cuir blanc, memòria en la posició dels seients i dels retrovisors, calefacció en els seients davanters i el paquet de seguretat amb avisador de canvi de carril, alerta de trànsit creuat i control dels punts morts en el retrovisor. Tot això eleva la factura final fins als 33.075 euros per a un cotxe que, cal dir-ho, no té gran cosa a envejar als seus rivals d’Audi, Mercedes i BMW.