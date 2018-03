Mazda CX-5, el camí contracultural

Els principals fabricants automobilístics mundials han realitzat diverses propostes per millorar les xifres de consum i emissions dels seus motors de combustió amb diferents alternatives que van des de les mecàniques híbrides (cas dels Toyota Auris o Hyundai Ioniq, per exemple) fins a cotxes totalment elèctrics (com el Volkswagen e-Golf o el Renault Zoe), passant per combustibles alternatius com el GNC o el GLP.

Però Mazda segueix el seu propi camí. Els d’Hiroshima segueixen apostant per motors atmosfèrics de gran cilindrada -deixant de banda els motors turbo ‘downsized’ tan de moda a Europa- sense renunciar a la sensació de potència i el plaer de conducció característics de la marca japonesa.

I és que Mazda estrena un nou sistema de desconnexió de cilindres del seu motor gasolina Skyactiv-G de 2’5 litres de cubicatge i quatre cilindres com a alternativa real als dièsel o els motors turbo utilitzats per la resta de fabricants.

L’aposta de Mazda pels motors de gasolina atmosfèrics és una autèntica raresa i una inversió valenta que sembla donar resultat

Aquest sistema de desconnexió permet que el sistema electrònic que gestiona el propulsor talli injecció de combustible del segon i del tercer cilindre quan les circumstàncies de conducció ho permeten i no es requereixi una gran demanda de potència i d’entrega de parell.

Però funciona?

Vaig poder provar aquesta tecnologia associada al CX-5, el SUV de la marca que vam provar fa uns mesos associat a una mecànica dièsel, i la diferència entre els dos propulsors m’ha semblat abismal. El caràcter i el so del propulsor gasolina amb els seus 194 CV de potència i 258 Nm de parell estirant-se sobre el llindar de les 5.000 rpm és un premi pels amants dels motors de gasolina japonesos, tradicionalment alegres i contundents a la zona alta del tacòmetre.

Mazda només comercialitza aquest motor associat a una caixa de canvis Skyactiv-Drive de 6 relacions i un sistema de tracció integral permanent. El maridatge entre el canvi automàtic i el motor és funcional, permetent-nos jugar amb la palanca del canvi en mode seqüencial per extreure’n tot el seu potencial, si així ho desitgem. El propulsor és suau i progressiu, molt dòcil a l’hora de reduir marxa o fer-lo pujar de voltes, i homologa consums no gaire elevats. Un dels pocs defectes del maridatge entre motor i canvi automàtic és la gestió de les marxes curtes, un pèl brusca sobretot seleccionant el mode de conducció esportiu. En aquest sentit les caixes DSG de Volkswagen o ZF8 de BMW i Alfa Romeo interaccionen millor amb el seus propulsors, tot i que aquests no disposen de grans motors atmosfèrics com els de Mazda. A més, unes lleves al volant millorarien molt l'experiència de conducció.

De fet vaig poder homologar mitjanes de consum de 5’5 litres de carburant tot circulant de forma fluïda a uns 60-70 km/h per les Rondes de Barcelona i de 6 litres a 120 km/h circulant per l’autovia A-2 entre Barcelona i Martorell, rebaixant la xifra oficial de 7 litres en entorns urbans i de 6’2 litres en entorns interurbans.

Ara bé, tot i que les xifres obtingudes són magnífiques (no recordo haver estat capaç de rebaixar les xifres de consum homologat) el propulsor de Mazda no deixa de cubicar 2’5 litres i entregar 194 CV que, si volem alliberar -cosa que us pot passar amb relativa freqüència si heu d’avançar, realitzar incorporacions o superar desnivells positius importants- pot portar a aquest CX-5 i els seus 1560 quilos de pes a mitjanes de consum de 9 litres cada 100 quilòmetres.

Una tecnologia neta Cada any l’Agència de Protecció de Mediambient nord-americana (EPA) publica un informe anomenat ‘Light Duty Fuel Economy Trends’ que Mazda ha liderat durant els darrers 5 anys gràcies a la tecnologia Skyactiv dels seus motors benzina atmosfèrics amb unes emissions de tan sols de 187 grams de CO2 cada quilòmetre, mentre que la mitjana es situa en els 223 g/km. A més els motors atmosfèrics de Mazda no generen NOx o altres partícules nocives com les dels dièsel o gasolina ‘downsized’ i turboalimentats.

Pel que fa a la resta d'aspectes que sempre analitzem (dinàmica, tecnologia...) us convidem a llegir la prova que vam fer fa uns mesos d'aquest mateix cotxe amb el mateix nivell d'acabats, però això sí, equipat amb un motor dièsel que ens sembla molt tosc i poc recomanable després d'haver provat el de gasolina.