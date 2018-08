Mazda CX-3, un japonès amb ànima esportiva

Mazda és una d’aquelles marques que tot aficionat al món del motor s’estima, perquè entén l’automòbil d’una manera molt diferent a la de la resta de fabricants. Quan la majoria aposta per esportius amb motors tradicionals, ells aposten per motors rotatius. Quan la majoria aposta per cotxes racionals, ells mantenen al catàleg models com l’MX-5. Quan la majoria de fabricants aposta pel famós ‘downsizing’ creant motors petits però molt potents gràcies a l’ús del turbo, ells mantenen la filosofia tradicional de motors atmosfèrics. I quan la majoria crea tot camins sense una personalitat excessivament marcada, ells creen models com el CX-3. I és que el SUV més petit de la marca d’Hiroshima sorprèn tant en un primer contacte visual pel seu disseny esportiu com en marxa pel seu comportament àgil i dinàmic. A l’ Ara Motor hem tingut l’oportunitat de provar-lo, i tot seguit us expliquem com va.

ESTÈTICA EXTERIOR

L’any 2012 Mazda va estrenar, en el CX-5, un llenguatge de disseny anomenat ‘KODO’, que sota la definició de ‘l’ànima del moviment’, vol transmetre als seus models l’esperit del moviment d’un animal en el seu hàbitat natural o el d’un arquer a punt de deixar anar una fletxa. Això es tradueix en uns vehicles amb disseny esportiu, dinàmic i afilat, que en el cas del CX-3 el diferencia de la resta de models del segment.

La nostra unitat de proves disposava de l’acabat Senses Edition, disponible en dos colors: un anomenat ‘Ceramic’ i el ‘Machine Grey’ que il·lustra l’article, que juntament amb les llantes de 18 polzades atorguen al CX-3 una imatge molt atractiva i dinàmica.

L’estètica de la part davantera és fluïda i poc recarregada gràcies a una graella de grans dimensions que s’integra en els fars i que té continuïtat en les llums diürnes, mentre que la part lateral gaudeix d’una elevada cintura i la part posterior continua la línia de disseny lateral i disposa de dues sortides d’escapament que reforcen el seu caràcter esportiu, creant així un tot camí força compacte: tan sols mesura 4,27 metres.

ESTÈTICA INTERIOR

La línia de disseny exterior també arriba a un interior que destaca pel seu minimalisme i la qualitat del seus materials. Només entrar a l’habitacle sorprenen molt positivament les diferents tonalitats que Mazda ha escollit en funció de l’equipament que seleccionem, i que en el cas de la nostra unitat de proves disposa d’un entapissat en cuir que combina els colors marró, gris i negre.

Però no només atorga sensació de luxe aquesta varietat cromàtica de l’entapissat, sinó que també ho fa el seu tacte, tou i agradable, o la presència de pocs botons en el quadre de comandaments, on fins i tot una de les sortides d’aire centrals queda camuflada pel propi disseny del conjunt.

A més, el CX-3 gaudeix d’una sèrie d’elements que reafirmen la seva esportivitat i practicitat: el quadre d’instruments disposa d’una gran esfera central que recorda a la instrumentació d’una motocicleta esportiva, i la informació es veu complementada per la presència d’un 'head-up display' a color que, a diferència de la majoria del que observem en la majoria de models la competència, es veu a la perfecció quan fem servir ulleres de sol polaritzades. També equipa de sèrie elements com el sistema de so signat per Bose, els seients davanters calefactables, l’avisador de canvi involuntari de carril o la càmera posterior. I tot per 24.660 euros, un preu força competitiu.

No resulta tan elogiable la pantalla central, que tot i ser de set polzades i oferir un funcionament fàcil i intuïtiu, té uns gràfics un pèl antiquats. A més, els comandaments per desplaçar-se pels seus menús, ubicats a la part dreta del fre de mà, es troben lleugerament allunyats de l’abast del conductor.

Pel que fa a l’habitabilitat, el CX-3 és un cotxe que resulta molt còmode per a quatre passatgers, però a l’hora d’encabir un cinquè, l’ocupant de la plaça central disposa d’un espai molt just. En qualsevol cas, l’espai interior és molt correcte i el maleter de la versió 2WD és de 350 litres (per 287 en el cas de la de tracció total), una xifra realment bona si tenim en compte que el petit tot camí japonès utilitza la mateixa base que el Mazda 2.

MOTORITZACIÓ

A l’inici de l’article ho comentàvem, però en aquest apartat podrem parlar en profunditat de l’arriscada però decidida aposta que Mazda ha fet a l’hora de descartar l’adaptació de la seva gamma de motors al famós downsizing en favor de mantenir al seu catàleg una sèrie de motors de benzina atmosfèrics amb cilindrades força elevades. A la pràctica s’aconsegueix que un motor com el de la nostra unitat de proves, el 2.0 de 120 CV de potència i 204 Nm de parell, ofereixi uns consums reals de 6,7 l/100 km, la qual cosa és una xifra realment bona per un vehicle atmosfèric. La resposta la trobem en la tecnologia Skyactiv, amb què la marca ha augmentat la relació de compressió dels seus propulsors per millorar la seva eficiència energètica.

A més, excepte en el moment immediatament posterior a l’arrencada del motor en fred, quan es deixa sentir notablement a l’habitacle, el seu funcionament és molt silenciós i fins i tot en pujar-lo de revolucions emet un so atractiu. Associat al canvi manual de sis velocitats i recorreguts curts, el motor 2.0 de 120 CV és molt recomanable, ja que ofereix uns consums continguts i una entrega de potència progressiva però contundent.

DINAMISME

El CX-3 és un totcamí, i els vehicles pertanyents a aquest segment acostumen a destacar positivament en aspectes com l’estètica o l’habitabilitat, però sovint troben en l’apartat dinàmic el seu taló d’Aquil·les, ja que en ser més alts que un vehicle compacte equivalent, no ofereixen unes prestacions tot terreny gaire destacables i en trams revirats pateixen inèrcies molt notables. Però en el cas del CX-3 només es compleix parcialment la primera de les dues teories. El rendiment fora de l’asfalt en el cas de la versió de tracció davantera no és el millor del segment, però els d’Hiroshima ofereixen al seu catàleg una versió amb tracció total que soluciona aquest inconvenient.

En canvi, el segon dels supòsits no es compleix de cap manera en el tot camí japonès, i és que no només el seu disseny és esportiu, sinó que també ho és el seu comportament. Resulta destacable l’aplom i la comoditat que ofereix circulant per autopista, tenint en compte que mesura menys de 4,3 metres de llarg.

Precisament aquest aspecte és el que l’atorga una solvència molt notable en conducció urbana, però és circulant per trams revirats on el petit SUV sorprèn, ja que gairebé no pateix les inèrcies típiques d’aquests vehicles i mostra una agilitat envejable. L’explicació la trobem en un pes contingut de tan sols 1.230 quilos i en una direcció directa que s’ajuda de la tecnologia G-Vectoring Control per variar l’entrega del parell del motor en funció de les senyals de la direcció, la qual cosa millora la maniobrabilitat i l’estabilitat.