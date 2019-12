Mercedes actualitza el GLA

El GLA és el totcamí urbà de Mercedes-Benz, un SUV compacte derivat i que aprofita la plataforma modular del Classe A, el model més petit i d'accés a la gamma de la marca de l'estrella. L'arribada de la nova generació del Classe A ha provocat també que Mercedes-Benz hagi actualitzat el GLA aprofitant la nova plataforma MFA2 II, que aglutina tots el models de Mercedes-Benz que utilitzen una estructura de tracció davantera.

El nou GLA és més escultural que el model anterior i que vam poder provar ara fa poc més d'un any. El nou GLA és molt més voluminós que no pas el Classe A actual i es veu molt més gran i potent que el model predecessor. De fet, el nou GLA sí que sembla un SUV i no pas una versió elevada del Classe A, un dels aspectes més criticats de la generació anterior d'aquest model.

El nou GLA arriba als 4,41 metres de llarg, 1,83 d'ample i 1,61 d'alt. La seva distància lliure respecte a terra creix fins als 14,3 centímetres. Aquesta segona generació del GLA sembla un petit GLB o una versió campera dels nous Classe A i Classe B, amb línies arrodonides, una cintura elevada, uns grups òptics estilitzats i una calandra que segueix la línia d'estil dels últims models de la marca alemanya.

Pel que fa als interiors, el GLA incorpora el mateixos esquemes, disposició i elements tecnològics de la marca alemanya. De fet, disposa del sistema d'infoentreteniment MBXU de la marca, amb connectivitat total amb els dispositius electrònics i el comandament de veu mitjançant l'assistent Hey Mercedes.

A banda del seu arsenal tecnològic, el nou GLA és més gran: ofereix més espai als passatgers de les places posteriors i un maleter amb millor capacitat gràcies a una segona filera de seients que es pot desplaçar longitudinalment per permetre jugar amb l'espai de les places posteriors i ampliar la capacitat del maleter fins als 435 litres.

Mercedes-Benz preveu tenir una versió híbrida endollable del nou GLA de cara a l'any 2021, però de moment és tan sols un projecte en l'electrificació de la seva gamma

Mecànicament el nou GLA disposa de motors dièsel i gasolina turbo de quatre cilindres amb potències que oscil·len entre els 150 i els 306 CV de potència de la versió AMG GLA 35. Més endavant, Mercedes-Benz introduirà un nou GLA impulsat per un sistema híbrid que maridarà un motor de gasolina 1.33 i un propulsor elèctric per obtenir una potència combinada de 218 CV.

El GLA de segona generació arribarà al nostre mercat durant la primavera del 2020 a un preu base que se situarà al voltant dels 40.000 euros. Les versions més potents i equipades podrien arribar a costar uns 60.000 euros.