Ford Focus, aposta guanyadora

Feia temps que un compacte no em sorprenia tant. De fet fins ara el referent del segment dels darrers tant a nivell tecnològic com dinàmic era el Volkswagen Golf i, a tot estirar, el seu cosí català, el Seat León. Però després d’haver pogut provar a fons el nou Ford Focus tinc clar quin és el nou rei del segment dels cotxes compactes o ‘hatchback’, el nínxol de mercat més popular al Vell Continent.

Anem a pams, però. El nou Focus és la tercera generació del popular compacte de la marca de l’oval que ja ha venut més de 16 milions d’unitats des de la seva aparició al mercat, l’any 1998, i que durant els darrers vints s’ha consolidat com un dels vehicles amb millor relació qualitat-preu del mercat.

La tercera generació del Focus, que porta al mercat des d’aquest estiu, estrena una nova plataforma anomenada C2 que manté les mides i dimensions de generacions anteriors però oferint major rigidesa torsional i un pes més contingut, que fan que el nou Focus pesi de mitjana uns 88 quilos menys que el seu predecessor, que ja destacava per ser un dels cotxes més reactius i àgils del segment.

Ras i curt, aquesta nova plataforma C2 -que també utilitzarà el nou Kuga- millora les prestacions i el consum de carburant del vehicle, però per sobre de tot destaca el treball dels enginyers de Ford amb el sistema de suspensions del cotxe, que el fan molt més esportiu i dinàmic que qualsevol del seus rivals.

En aquesta nova generació Ford utilitza una suspensió posterior independent que millora la tracció i l’eficàcia del cotxe en trams revirats, associat al nou sistema electrònic CCD, que monitoritza, tramet i adapta la resposta i la rigidesa dels amortidors en funció de les condicions d’adherència i tracció.

Més enllà de les seves opcions mecàniques aquesta tercera generació del compacte americà incorpora una important càrrega tecnològica en matèria de seguretat que inclou un sistema de col·lisió millorat que detecta vianants i ciclistes fins i tot en condicions d’escassa visibilitat, assistent de direcció evasiva que ajuda a reaccionar en una situació de risc, detector de trànsit creuat i frenada automàtica, assistent d’aparcament, control de creuer adaptatiu (que manté la distància i velocitat amb la resta de vehicles), assistent de manteniment en el carril i un nou sistema d’il·luminació adaptatiu.

Una estètica captivadora

És molt habitual que els grans fabricants apostin per mantenir una línia de disseny similar en tots els seus productes i que mantinguin un estil que podriem anomenar més o menys familiar en tots els cotxes de la marca. En el cas de Ford aquest Focus és el pal de paller sobre el qual s’articularà el llenguatge estètic dels nous models de la marca, tal i com hem pogut veure en la nova generació del Kuga.

Tot i que el disseny del Focus no és transgressor ni rupturista i manté una certa continuïtat amb el model de la generació precedent, val a dir que el treball dels dissenyadors de Ford ha aconseguit fer un cotxe fresc i juvenil que no passa desapercebut pel carrer.

Les línies marcades del Focus i la seva carrosseria més ample i una mica més baixa li aporten un plus d’esportivitat i dinamisme, i la major distància entre els eixos permet que el cotxe sigui més robust, alhora que permet generar un interior més ampli i diàfan, amb més espai per les cames dels ocupants de la fila posterior.

I és precisament l’habitabilitat del cotxe un dels pocs punts on el nou Focus queda enrere respecte els seus principals rivals de segment. El nou Focus presenta un maleter amb una capacitat de 375 litres, i la caiguda d’estil cupè del sostre sobre el maleter limita una mica l’alçada dels ocupants de les places posteriors. A més, la fisonomía de les portes posteriors dificulta l’acció de col·locar les nenes i nens en els seus sistemes de retenció corresponents, i tampoc és el cotxe més accessible per persones grans o amb alguna mena de dificultat o problema de mobilitat.

Ara bé, cap d’aquests problemes sembla inquietar a Ford, que creu en la variant familiar o ‘Sportbreak’ com la resposta per solucionar les demandes d’espai del seu públic més familiar o que necessita més espai per qualsevol altre motiu.

'Sóc petit, però valent'

La nostra unitat de prova utilitzava el petit motor gasolina 1.0 EcoBoost de 3 cilindres que arriba a uns gens menyspreables 125 CV gràcies al bufat del turbo, i que sorprèn per la seva elasticitat i resposta contundent pràcticament a tot el compta-revolucions.

Associat a un canvi automàtic de et relacions, aquesta nova generació del Focus estrena un nou comandament giratori que fa les funcions de canvi de marxes i susbstitueix a la tradicional palanca: una solució innovadora i pràctica, que -això sí- requereix un temps d’aclimatació. La nostra unitat disposava d’unes petites lleves integrades en el volant, que faciliten la transacció entre marxes i permeten gestionar el cotxe en mode manual-seqüencial.

Un cop en marxa el nou Focus ens convenç de les seves qualitats pràcticament des del quilòmetre zero. I és que el nou Focus és un cotxe pràcticament rodó en qualsevol registre: hàbil i apte en entorns urbans, on es mou amb facilitat fins i tot en espais reduïts gràcies a la seva maniobrabilitat, pràctic i resolutiu en autopistes i carreteres ràpides, on es mostra eficient, còmode i potent, i sorprenentment capaç a l’hora d’afrontar trams revirats amb alegria, on fins i tot aquesta versió de 125 CV mostra un aplom i un dinamisme sorprenents gràcies al bon treball de la nova plataforma, la seva direcció i el seu esquema de suspensions. La seva direcció és molt comunicativa i directa, i permet moure el Focus amb un radi de volant molt curt. En l'altre costat de la balança, i sense que això hagi de ser un gran defecte, la rigidesa de la seva direcció pot dificultar una mica les maniobres a l'hora d'aparcar fins que ens habituem al tacte del cotxe.

El petit propulsor tricilíndric de Ford presenta uns consums homologats realment interessants, al voltant dels 4 litres cada 100 quilòmetres. A l’hora de la veritat, i combinant conducció urbana amb el mode ‘Eco’ activat, per autopista a velocitat constant amb el mode ‘Normal’ seleccionat i algun tram de revolts amb el mode ‘Sport’ vaig obtenir un consum mitjà d’uns 6,3 litres, una xifra acceptable tenint en compte que no vaig practicar una conducció especialment ecològica.