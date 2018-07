BMW Sèrie 4 Gran Coupé, elegància dinàmica

El Sèrie 4 Gran Coupé és la versió cupè, allargada i de cinc portes de la Sèrie 4 de BMW, un cotxe de luxe prou polivalent, que es converteix, de fet, en la màxima expressió de qualitat i elegància de la Sèrie 4 de BMW.

La cosa és una mica complicada, i no és fàcil d’entendre a la primera. Els Sèrie 4 són en realitat cotxes que utilitzen el bastidor, xassís i altres elements estructurals i mecànics dels Sèrie 3 però utilitzant carrosseries més cridaneres i espectaculars, justificant així el sobrepreu respecte el model del qual deriva.

I és que el Sèrie 4 Gran Coupé és un cotxe ‘premium’ amb un preu conseqüent amb el segment en el qual es mou: el seu preu oscil·la entre els 41.650 de les versions bàsiques d’accés fins els més de 62.000 de les versions més potents que en cas de configurar-les amb tots els extres porten la factura al llindar dels 70.000 euros.

Realment l’estètica cupè millora el ja de per si bon producte dels bavaresos? Un cop més la qüestió estètica és molt personal, però el Sèrie 4 Gran Coupé té la gran virtut de ser un cotxe elegant, juvenil i esportiu sense arribar a ser cridaner o estrident, i aquest ja és un plantejament atractiu.

Els Sèrie 4 Gran Coupé de BMW inclouen mecàniques dièsel i gasolina (de moment no hi ha models híbrids i elèctrics) amb potències compreses entre els 184 CV del 420i de gasolina i els 326 CV del 440i, disponible en configuració convencional de tracció posterior o integral xDrive. Les versions d’accés es poden configurar amb un canvi manual de sis relacions, però les més potents mariden amb un canvi automàtic Steptronic de vuit velocitats.

La nostra unitat de prova (430d) utilitzava un motor dièsel de sis cilindres en línia que ofereix 258 CV de potència i un consum real de 6’7 L cada 100 quilòmetres en carretera i autopista, el gran punt fort d’aquest Gran Turisme en format cupè.

El 430d Gran Coupé no és un cupè esportiu i radical, si no un turisme còmode i amb prou versatilitat d’ús. Potser alguns conductors i usuaris del cotxes poden trobar que el cotxe utilitza unes suspensions i amortidors un pèl durs, i que fan que es filtrin els sots i les irregularitats de l’asfalt dins de l’habitacle, especialment si seleccionem el mode de conducció ‘Sport’ o ‘Sport+’, que aporten molt de dinamisme al conjunt sense arribar a ser radical. De fet la potència de 258 CV és raonable i es pot domesticar amb facilitat fins i tot en una carretera revirada, on la qualitat del bastidor, l’electrònica de bord –molt poc intrusiva però efectiva- i la seva direcció directa i comunicativa faciliten molt les coses al conductor.

Però aquest Sèrie 4 Gran Coupé no és un cotxe pensat per atacar un tram revirat. El seu hàbitat natural és l’autopista o les carreteres ràpides, on els seients davanters i la comoditat del vehicle (no s’escolta gens el soroll del motor o dels ajustaments mecànics dins l’habitacle) fan que sumar quilòmetres esdevingui tot un plaer. La qualitat dels materials, la posició de conducció -molt estirada i lleugerament girada a l’esquerra- i el tacte del cotxe amb el mode ‘Confort’ o ‘Eco Pro’ converteixen aquest cupè de 4’6 metres i 1.700 quilos en un vehicle refinat, ideal per realitzar llargs trajectes al volant.

Ara bé, no m’acaba d’agradar l’accés a les places posteriors, ja que tot i disposar d’una plataforma allargada, el Sèrie 4 Gran Coupé ofereix menys espai i accessibilitat a la segona filera de seients que un Sèrie 3, per exemple. Bé és cert que un cop asseguts a l’interior el Sèrie 4 Gran Coupé és còmode per allotjar-hi dos ocupants (no hi cabrà un tercer ocupant més enllà de trajectes molt curts i sacrificant la comoditat), però la manca d’espai a les places posteriors no acaba de justificar aquesta variant respecte un Sèrie 4 normal.

A més, en cas d’allotjar una o dues cadiretes a les places posteriors veurem que la forma inclinada del seient, pensada per recollir el cos d’un adult, no és la més adequada per transportar-hi la canalla, i que la finestra queda massa elevada per fer que els més menuts es puguin distreure mirant el paisatge, incrementant la sensació d’estar tancats en un espai petit. Tampoc ens enganyem: la majoria de compradors dels Sèrie 4 Gran Coupé o dels seus principals rivals (Audi A5 Sportback i Volkswagen Arteon) no fixen la capacitat familiar del vehicle com una prioritat a l'hora d'escollir cotxe, així que aquesta falta d'espai serà relativament irrellevant a l'hora de comprar un turisme de tall cupè elegant.

Per contra, el maleter del Sèrie 4 Gran Coupé arriba als 480 L de capacitat, consolidant-se com un dels millors del segment de berlines cupè de tall esportiu, oferint una boca prou elevada on és senzill encabir-hi els objectes que hi volem carregar.