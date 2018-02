Volkswagen Arteon: personalitat, esportivitat i elegància

Habitualment el Grup VAG rep crítiques pel que fa al disseny dels seus productes, que es solen titllar d’anodins o excessivament sobris. Però més enllà del fet que cada marca del grup fa servir una línia de disseny compartida per gairebé tota la gamma (d’altra banda com veiem en gairebé totes les marques) generalment hi ha alguns models que es desmarquen de la resta, aportant un plus d’exclusivitat. En el cas de Volkswagen s’hi poden comptar tres models que compleixen aquestes característiques: és el cas del Beetle, del nou T-Roc i del model que ens ocupa, l’Arteon.

El Volkswagen Arteon és la representació de la marca alemanya en un segment molt concret, el de les berlines amb essència cupè, també anomenades “fastback”. Aquest reduït segment el composen models com el Mercedes-Benz CLS, el BMW Sèrie 4 o Sèrie 6 Gran Cupè, l’Audi A5 Sportback, l’Audi A7... i el Volkswagen Arteon. Els de Wolfsburg van estrenar-se en aquest selecte grup l’any 2008 de la mà del Passat CC, que en la seva renovació va anomenar-se simplement “CC” i que actualment, amb la denominació Arteon, vol diferenciar-se totalment del Passat. Però siguem sincers: tot i tenir un nom clarament diferenciat, comparteix amb el Passat la plataforma, els motors, molts elements tecnològics i fins i tot l’interior. I no oblidem un detall; els preus de partida del Passat arrenquen en 27.430€ mentre que els de l’Arteon ho fan en 36.660€.

Malgrat tot, -i avançant-me al que diré a la conclusió de la prova- considero que l’Arteon és un cotxe molt recomanable, i crec que qui se’l pugui permetre hauria d’escollir-lo en detriment del seu germà, el Passat. Tot seguit us expliquem quins són els motius.

DISSENY EXTERIOR

En aquesta prova els apartats de disseny interior i motor són perfectament extrapolables al del Passat equivalent, però la diferència principal rau en l’apartat de disseny exterior.

Tot i ser una opinió estrictament personal, m’atreveixo a dir que l’Arteon és el model més bonic que hi podem trobar actualment al catàleg de Volkswagen. Normalment una berlina amb estil “fastback” només canvia el disseny i augmenta el preu respecte una normal, i és aleshores quan aquest nou disseny ha de ser tan captivador que valgui la pena assumir la diferència econòmica.

Per a mi en el cas de l’Arteon es compleix amb escreix: per davant hi trobem una línia força agressiva en la versió R-Line amb una graella que presideix tot el frontal, unes nervadures cromades que fins i tot s’endinsen en els fars –on fan de llums diürnes- i unes preses d’aire laterals en forma de “C”. Val a dir, però, que en les versions més senzilles de l’Arteon el disseny frontal no és tan agressiu i pretén marcar més l’estil elegant, però en cap cas es pot amagar l’estètica esportiva, clarament oposada a la del Volkswagen Passat.

La vista lateral de l’Arteon és un altre experiència estètica, doncs és allà on es veu amb més claredat que ens trobem davant d’una carrosseria de tipus “fastback”. A les llandes de dinou polzades s’hi suma una nervadura lateral que travessa tot el cotxe des dels fars davanters fins als posteriors, una marcada caiguda del sostre i una cintura molt elevada que redueix la mida d’unes finestres que no compten amb marcs laterals, com és habitual en les versions cupè.

I si ens desplacem a la part posterior veiem un disseny poc recarregat composat per un petit aleró, uns fars allargats que compten amb tecnologia LED i intermitents dinàmics i uns embellidors cromats pels tubs d’escapament que posen la cirereta a un pastís esportiu i elegant a parts iguals.

DISSENY INTERIOR

Com ja hem comentat, el disseny interior és calcat al d’un Volkswagen Passat, la qual cosa acaba suposant un encert pel que fa a qualitats i ergonomia. Les sortides d’aire allargades per tot el quadre de comandaments recorden a les de l’Audi A5, com també ho fa el Virtual Cockpit de Volkswagen, malgrat comptar amb algunes diferències. No només el disseny del sistema és diferent, sinó que com a l’hora de seleccionar el mapa del navegador només ho podem fer a la pantalla central o a la que hi trobem darrera del volant, mentre que en el cas dels models d’Audi es pot seleccionar simultàniament a les dues pantalles.

Més enllà d’aquest detall, la disposició de tots els elements és la clàssica del Grup VAG; molt ordenada i efectiva, però un pèl sòbria. L’equipament tecnològic que pot incorporar és espectacular: alerta de canvi de carril, lector de senyals, control de velocitat adaptatiu, càmera de 360 graus, fars amb tecnologia LED, Head-Up Display, sistema de suspensió regulable DCC i un llarg etcètera. Val a dir, però, que no disposa de cap espai suficientment gran al quadre de comandaments com per encabir-hi un telèfon, la qual cosa representa la nota negativa de l’interior del cotxe.

Pel que fa a l’habitabilitat, els seients de la nostra versió disposaven d’un entapissat en cuir amb un acabat que recorda la fibra de carboni i regulació elèctrica en el cas del seient del conductor. En general a les places davanteres són còmodes, i és a les posteriors on hi podem notar la única diferència entre Passat i Arteon: la caiguda del sostre. Això sí, cal mesurar més d’1,80 metres per patir les conseqüències del disseny cupè de l’Arteon. A canvi disposem d’un espai per les cames excel·lent on fins i tot l’ocupant de la plaça central pot viatjar amb comoditat, que només es veu una mica perjudicada pel tacte dur del respatller del seient.

Per la seva banda el maleter perd 23 litres de capacitat respecte al del seu germà Passat, però tot i això ofereix una de les millors capacitats del seu segment: 563 litres.

MOTOR

Si sou habituals de l’Ara Motor ja haureu llegit en més d’una ocasió les nostres opinions sobre el conegut motor 2.0 TDI 150 CV del grup VAG. En el cas de l’Arteon representa el motor dièsel d’accés a la gamma, de manera que suposa la millor opció si tenim pensat fer molts quilòmetres però sense reclamar unes grans prestacions. Malgrat oferir 150 cavalls i un parell de 340 Nm. el propulsor es mostra clarament enfocat cap a una reducció de consums, feina que, d’altra banda, compleix amb nota. Durant la prova el consum mixt es va situar en uns acceptables 6,3 litres, xifra prou bona si tenim en compte que ens trobem davant d’una berlina de 4,86 metres i un pes de 1643 quilos.

El que és una evidència és que aquest motor no casa amb el concepte general de l’Arteon, que té un caràcter més aviat esportiu. Si volem un extra de prestacions però volem optar per un propulsor dièsel per obtenir consums baixos la millor opció és el 2.0 TDI de 190 cavalls o fins i tot el més potent de la gamma dièsel, el 2.0 TDI de 240 cavalls, associat necessàriament a la tracció integral 4Motion. D’altra banda els motors de gasolina arrenquen en el nou motor 1.5 TSI de 150 cavalls, un 2.0 TSI de 190 i la joia de la corona de la gamma, el 2.0 TSI 4Motion amb 280 cavalls.

DINAMISME

Que no ens enganyi l’aspecte exterior de l’Arteon; és un cotxe on gairebé és millor fer de passatger que no pas fer de conductor. Això no vol dir que no sigui un cotxe agradable de conduir, però el seu elevat confort de marxa -accentuat si equipem l’opcional que incorpora els vidres tintats i amb un aïllament acústic millorat- juntament amb la bona habitabilitat conviden a realitzar llargs viatges a les places posteriors.

La plataforma de l’Arteon és la conegudíssima MQB del Grup VAG que tan bon resultat ofereix. Així, el comportament és força neutre i presenta poques inèrcies circulant per carreteres secundàries, malgrat les seves grans dimensions. A la ciutat no resulta un cotxe complicat de conduir i només podrem tenir alguna dificultat a l’hora d’aparcar ja que la visibilitat, degut al seu disseny cupè, no és el seu punt fort. Però amb el gran arsenal d’elements d’ajuda a l’aparcament que pot incorporar el problema es resol fàcilment.

Sens dubte el seu terreny predilecte és l’autopista, on s’hi troba com l’amo i senyor de la mateixa. De fet amb el motor TDI de 150 cavalls i el canvi automàtic de doble embragatge DSG de set velocitats l’autonomia s’apropa fàcilment als mil quilòmetres.

