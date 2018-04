Audi RS5 vs. BMW M3: la lluita pel tro de Baviera

Ja sabem que el rival natural de l’Audi RS5 no és l’M3, si no l’M4. Ara bé, BMW no tenia cap unitat d’M4 disponible per fer una comaprativa i tant M3 com M4 venen a ser el mateix cotxe amb carrosseries de tres o de cinc portes.

Superat aquest primer punt, RS5 i M3 representen el bo i millor de la indústria automobilística alemanya. Si BMW i Audi són l’orgull de Baviera aquestes dues versions extremes són la cirereta del pastís d’aquestes dues companyies separades per menys de 90 quilòmetres. Quin dels dos cotxes serà el nou rei de Baviera?

Estètica

L’Audi RS5 és més modern que no pas l’M3, que ja porta més anys en el segment. Tot i ser veterà, la versió esportiva de la Sèrie 3 no està gens passada de moda. Tot i que és molt complicat opinar sobre gustos (cadascú en té un de propi) podem convindreu que l’Audi RS5 és més discret en les formes que no pas l’M3, amb una presència més esportiva i juvenil gràcies a les llandes del paquet específic o els passos de roda eixamplats.

En aquest sentit cadascú decidirà quin tipus de carrosseria li sembla més bonica i atractiva. Val a dir que els colors de les dues unitats i les llandes de 20 polzades ens ho posen molt difícil a l’hora de decidir-nos.

Veredicte: empat.

Potència i consums

El BMW M3 utilitza un motor de gasolina de 6 cilindres en línia que arriba als 431 CV i 550 Nm de parell, mentre que l’Audi RS5 disposa d’un motor de gasolina de 6 cilindres en V (o V6, si ho preferiu) que ofereix 450 CV i 600 Nm de parell. En tots dos casos els motors disposen de turbo i van associats a caixes de canvis automàtiques de 7 o de 8 relacions.

Els dos propulsors presenten xifres molt similars, tant de prestacions (l’Audi accelera una mica més ràpid) com de consums: gairebé mai baixarem dels 10 litres de mitjana i superarem els 15 litres amb relativa facilitat si li busquem les pessigolles, tot i que probablement a ningú li importi gaire.

Tots dos propulsors són realment ràpids i autèntiques obres d’art. Potser el motor de 6 cilindres en línia de BMW resulta més explosiu a la zona alta del tacòmetre, mentre que el V6 d’Audi esdevé més ple a qualsevol règim, tot i que aquesta resposta variarà –molt- en funció del mode de conducció que seleccionem.

Veredicte: empat.

Equipament tecnològic

L’M3 és un model que va començar la seva vida comercial l’any 2014, mentre que l’RS5 té poc més de dotze mesos de vida. Aquest lapse temporal es nota força en alguns detalls tecnològics com ara el control tàctil del sistema de refrigeració o el ‘Virtual Cockpit’ de l’Audi, enfront un BMW M3 més auster i menys actualitzat tecnològicament que el seu rival.

Veredicte: guanya l’Audi RS5.

Habitabilitat i confort

Tots dos cotxes ofereixen quatre places reals, tot i que potser la segona filera de seients de l’M3 sigui més pràctica que la de l’RS5. El fet de tenir 5 portes també ajuda a millorar l’accessibilitat dins del vehicle.

Tots dos cotxes disposen de seients de tall esportiu amb materials de primera qualitat. Potser els de l’M3 són més bàquet i recullen i subjecten el cos més fermament, mentre que els seients de l’RS5, sense renunciar a l'esportivitat, tenen major compromís amb la comoditat dels ocupants, tractant el cos amb més suavitat.

El maleter de l’M3, amb 480 litres de capacitat, potser és una mica més gran que el de l’RS5, que es conforma amb 465 litres. Una diferència molt petita que no resulta decisiva.

Veredicte: guanya l’Audi RS5.

Capacitats dinàmiques

Arribem al punt més important de la comparativa. L’Audi RS5 utilitza el conegut sistema de tracció integral Quattro, mentre que BMW manté la plataforma de tracció posterior pel seu M3. Dues filosofies diferents d’afrontar el repte d’un cotxe esportiu.

Tot i ser més potent, l’Audi RS5 és més civilitzat i menys radical que el seu rival. És un cotxe fàcil de conduir, i perfectament apte per utilitzar-lo diàriament. Tot i ser més potent i ràpid sobre el paper que el BMW, aquest RS5 és més apte per qualsevol conductor, i la seva electrònica ens perdona si entrem passats a un revolt o no dibuixem bé la traçada.

L'M3 ens exigeix coneixements de conducció avançats si volem dominar-lo

En canvi l’M3 és un cotxe que ens exigeix coneixements de conducció avançats si volem dominar-lo. En mode esportiu esdevé realment dur i espartà, i fins i tot mostra certa mala bava en carreteres de revolts. Fins i tot amb els controls de tracció activats l’M3 es mostra sobrevirador i ens obliga a ballar-nos constantment amb l’eix posterior, sense perdonar-nos cap errada al volant.

Probablement l’RS5 és més efectiu i eficaç que no pas l’M3, un cotxe més passional i radical. Sense anar més lluny el mode esportiu de l’Audi és comparable amb el mode normal de l’M3. Vol dir això que l’M3 sigui millor? No, senzillament és més delicat i difícil de fer servir, i ens mostra més nítidament les nostres mancances al volant. Ara bé, només per l’espurna que s’encén cada cop que aconseguim dominar l’M3 ja val la pena la suor freda que ens recorre l’esquena abans de començar un tram revirat.

Un cop ens queda clar que l’M3 és més radical que el seu rival, i entenent que aquesta comparativa va enfocada a les dues versions més prestacionals dels eterns rivals bavaresos, personalment optaria per un M3 -sempre i quan tingui un segon cotxe per un ús diari o per quan plogui o nevi. En canvi l’RS5 em transmet molta més confiança i serenor a l’hora de conduir-lo, i els seus registres no són en cap cas pitjors que els d’un M3.

Veredicte: guanya el BMW M3.

Preus

Les versions bàsiques de l’M3 arrenquen en els 92.450 euros, però la nostra unitat, que disposava del paquet ‘M Competition’ s’enfila fins els 107.900 euros. Per la seva banda l’Audi RS5 té un preu base de 100.960 euros, però amb el paquet estètic que disposava, les insercions de carboni al sostre i als retrovisors, frens ceràmics, comandaments en Alcàntera i la pintura vermella feia que el seu preu es disparés fins els 121.160 euros.

Veredicte: guanya el BMW M3.

Guanyador

En el recompte de punts ens trobem davant un empat a 2 punts. L’Audi RS5 guanya en comoditat i tecnologia, mentre que el BMW M3 en comportament dinàmic i preu, per bé que les diferències entre tots dos cotxes en aquests apartats són mínimes.

L'M3 és un cotxe de carreres que podem fer servir al carrer, i l'RS un de carrer que pot fer carreres

Tenint en compte que són dos aparells de preus i prestacions molt similars, cadascú haurà d’escollir què li atreu més: un cotxe de circuit que pot circular pel carrer (M3) o un cotxe de carretera que també serveix per batre el crono al circuit (RS5)? Val a dir que l’M3 és més barat que el seu rival, però també és més espartà, més incòmode, més cridaner i menys tecnològic. Dos plantejaments diferents a l’hora de construir una versió esportiva: seny i rauxa en diferents proporcions.