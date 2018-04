Nou Audi Q2: el trapella de la família

"Quin Audi és aquest? Em semblen tots iguals…" és una de les frases que algunes vegades m'han dit al veure un cotxe de la marca dels quatre anells aparcat al garatge. I és ben cert que per algú no expert, o a qui no li agradin gaire els cotxes, la marcada fisonomia familiar de tots els models de gamma dels d’Ingolstadt pot donar lloc a algun tipus de confusió.

Amb el nou Q2 això no resulta tan evident. O com a mínim, sembla menys Audi que la resta d'Audis. Sí, continua tenint una gran calandra al seu frontal, però en la seva visió general, té detalls força diferenciadors i que el fan únic.

Tot i estar basat en la mateixa plataforma que el Seat Arona o el Volkswagen T-Roc, des de la primera presa de contacte que vam tindre del model, de la mà d’en Sergio Domínguez, el cotxe sembla més gran del que resulta que és. Un cop posat al costat dels seus rivals de segment, un veu que no és així, i ja queda absolutament contrastat quan es tracta de fer seure a les places posteriors a 3 adults.

Enfocat clarament a un públic més jove -i que acabarà d’aconseguir el pròxim Audi A1- l’Audi Q2 compta amb unes tonalitats de color més llampants i que poden fer contrast amb el guarnit del pilar C. Al frontal presideix la característica calandra d’Audi, acompanyada aquesta vegada per uns fars que doten el model de cert aire trapella.

El lateral presenta una línia de cintura força alta, que ajuda a donar un ‘look’ per esportiu al conjunt al fer que les finestres siguin més petites, tenint en compta l’alçada del cotxe. En canvi la part posterior em sembla la part més encertada del conjunt, té un “je ne sais quoi” que recorda altres models de la marca de generacions anteriors.

Interiors

Sense cap mena de dubte, som dins d'un Audi: uns fabulosos seients de cuir color gris ens acullen amb un gran confort. El tauler recorda al de l’Audi A3 que vaig provar fa uns mesos, i bona part de la culpa la tenen els difusors del aire condicionat rodons i amb una mecànica del seu ajust, que convida a jugar amb ells mentre esperem que el semàfor es posi verd.

A diferència de l’A3 la gran pantalla del sistema d’ infoentreteniment no es pot amagar, i queda sempre exposada, podent donar lloc a confusió als ‘amics de l’aliè’ pensant que ens hem oblidat una tauleta.

El Q2 de la prova, equipa el ‘virtual cockpit’ idèntic al de la resta de models d’Audi. Resulta molt vistós, de fàcil lectura i poder comptar amb els mapes de Google Earth a tota pantalla és tot un espectacle. De tota manera continuo pensant que cal potenciar la possibilitat de personalització, com ara les fonts de la tipografia, colors, o altres. Crec que seria una bona opció que agradaria als amants de les noves tecnologies.

Al tractar-se d’un SUV de segment B, cal ajustar preus, i el Q2 no s’escapa. Tot i que a diferència de l’Arona de fa unes setmanes, la part superior del taulell és de plàstic tou, la part baixa no, tot i que no desllueixen en absolut i presenten un ajust impecable. Els guarnits de porta són tot de plàstic dur, i força propens a rebre marques i ratlles pel que vaig veure al recollir el cotxe, que amb els 10.000 quilòmetres que comptava ja hi presentava alguna.

Un detall que no m’ha acabat de convèncer és el poc espai que hi ha per deixar les claus, la cartera o el telèfon mòbil si l’endollem amb l'USB. Tot ho hem de dipositar al espai reservat per dur a dos gots, ja que fins i tot l’espai sota el recolzabraços central, es troba ocupat pel sistema de càrrega sense fils del telèfon, una sort per als que tinguin un dispositiu compatible.

Amb unes mides pràcticament calcades a les de l’Arona, fins i tot abans de fer seure a tres adults, ja sé que la cosa no acabarà bé. En efecte, més val considerar-lo un vehicle de quatre places, ja que com ens plantegem un viatge, els ocupants s'enrecordaran de nosaltres durant molt de temps, així doncs, la plaça central queda relegada per a un ús ocasional i pels més menuts de la colla.

Motor i prestacions

És tot un detall que Audi, fidel a la seva tradició Quattro, hagi decidit incloure en algunes motoritzacions del Q2 poder tenir la possibilitat de disposar del seu sistema de tracció integral.

En aquesta ocasió ens ha cedit el motor d'accés de gasoil. Un 1.6TDI de 116 CV i 250 Nm de parell associat a la ja coneguda caixa de canvis de doble embragatge DSG i que només el podem escollir amb tracció davantera.

El maridatge que fan motor i caixa de canvi realment és digne de menció, ja que la caixa DSG s’encarrega d’absolutament tot i amb una rapidesa envejable. Gràcies a ella no haurem d’estar pendents de mantindre el motor en el rang de revolucions òptim i amb més parell.

Realment en un ús diari no sembla que el petit motor tingui només 116 CV i es defèn molt bé a l’hora de moure amb soltura tot el conjunt, ja que es un motor molt progressiu i amb una xifra de parell força constant durant tot el rang de revolucions.

El Q2 equipava la suspensió regulable electrònicament, permetent en el mode 'Dynamic' que el Q2 vagi molt ben aplomat a la carretera, mentre que en el mode 'Comfort' es transformarà en tota una catifa voladora i devoradora de quilòmetres.

A tot aquest confort de marxa ajuda i molt la realment bona insonorització del habitacle, tant de soroll de rodadura dels pneumàtics, com del propi vent. Es troba 2 graons per sobre d’un Arona i no te res a envejar al seu germà gran Q3.

Passant a parlar de les xifres de consum, i com estem acostumats, les anunciades pels fabricants no tenen gaire que veure amb les obtingudes amb un ús diari i mixta al que ha estat sotmès. La marca ens anuncia uns 4.3l/100Km en ús combinat i jo vaig tornar-lo al concessionari amb una mitjana propera als 6 L, que em va semblar força bona.