Audi A3 Quattro, fent honor al seu llinatge

Si una cosa destaca d’aquesta unitat de prova cedida per la marca, és que no passa gens desapercebuda. Gràcies a la preciosa tonalitat de vermell de la carrosseria i el paquet opcional S-Line podem concloure a primer cop d’ull que no ens trobem pas davant d’una unitat qualsevol de l’Audi A3, el compacte 'premium' del grup Volkswagen.

A més, el paquet estètic Black Line prescindeix de tots els cromats tant dels para-xocs com de les finestres, accentuant el contrast amb el vermell de la carrosseria. Les majestuoses llandes de 19 polzades encara ajuden a fer que el cotxe visualment sembli més gros del que realment és, i amb els neumàtics Pzero amb la secció de 235 de banda, tenim clar que no ens trobarem problemes a l’hora de mantenir la tracció.

Tota aquesta esportivitat es veu traslladada al seu interior, quan només obrir la porta ens saluden uns majestuosos seients de tipus ‘semi-backet’ amb costures en forma romboïdal i acabats en cuir de color gris, mentre que a la talonera hi trobem un simpàtic acabat il·luminat, recordant-nos que entrem a un cotxe amb equipament S-Line.

Fins i tot el volant, acabat en pell perforada per a millorar el 'grip', contrasta amb el quadre de comandaments, on no hi trobem cap tipus d’agulla o dial, ja que compta amb el sistema Virtual Cockpit. Gràcies a aquest opcional, es substitueix la tradicional graella de rellotges per una pantalla que ens permet personalitzar el que preferim veure en tot moment. Així doncs si necessitem fer ús del navegador, podem fer que surti el mapa enmig dels 2 rellotges digitals o si polsem el botó “View” del volant, les dues esferes redueixen significativament la seva mida i el mapa -que compta amb l’opció de visualització de Google Maps en 3D- cobri autèntic protagonisme ocupant pràcticament la totalitat de la pantalla.

Al mateix volant de pell podem trobar pestanyes per a l’ús del telèfon, de l’aparell multimèdia o del ordinador de bord. Totes aquestes opcions són prefixades pel fabricant, i en cap moment podem fer una pantalla totalment a la carta, com sí que es pot en alguns altres quadres virtuals de la competència.

Els acabats i l’estètica del taulell de comandaments respon al disseny típic d’Audi, i denoten una alta qualitat comptant amb plàstics tous i uns nivells d’acabat impecables. Realment hi ha un pas endavant molt gran respecte al seu cosí de Martorell, el Seat León.

Una mecànica adequada per un ús intens

Val a dir que el pas dels antics motors TDI de tecnologia d’injector-bomba, als més eficients de conducte comú, es nota al interior del vehicle, on gairebé no es percep cap tipus de soroll i s’ha guanyat força en suavitat de marxa i rang d’ús al tacòmetre.

L’ Audi A3 Quattro compta amb el diferencial central de tipus Haldex, per tant, en ús quotidià urbà o per autovia se sentirà com qualsevol altre vehícle de tracció davantera, però en el moment que exigim més càrrega al pedal del gas, notarem com empenyen les rodes posteriors, i sense perdre motricitat l’eix davanter, sobretot a l’hora de circular en carrers que facin pujada o amb constants canvis de rasant.

On de veritat podrem extreure tot el suc al sistema QUATTRO és a l’hora de realitzar una conducció més dinàmica

Amb els gairebé 190 CV i els 380Nm de parell gairebé constant des de les 1.700 i 3.300 RPM, és realment impressionant com es de difícil aconseguir que aquest A3 perdi motricitat en qualsevol de les condicions a les que he pogut sotmetre’l. Al contrari del que pugui semblar, es mostra ben àgil en carreteres estretes i molt revirades i es pot rodar realment ràpid sense que tinguem la sensació de fer-ho. A tot això ajuda la caixa de canvis DSG de 6 relacions, que com sempre, és molt ràpida a l’hora de canviar de marxa i fins i tot en el mode automàtic esportiu, tria força bé la marxa necessària en aquell moment. Com a única pega del motor, al sobrepassar la xifra de parell màxim perd força i es tonteria estirar-lo per sobre de les 4.000RPM.

Les suspensions del acabat S-Line tenen un punt mig entre dinamisme i confort molt encertat, tot i que potser al trepitjar bandes rugoses sigui un pèl seca, però realment el cotxe demana anar tan ben aplomat al terra. Per aquells que vulguin una mica més de confort, sempre poden optar per reduir la mida de les llandes i guanyar més perfil de goma.

A nivell de consums, al final dels 5 dies de test, vaig aconseguir una mitja de 7 L cada 100 quilòmetres, que tot i quedar lluny dels 4,9 anunciats per la marca, una xifra força acceptable per a disposar de 184 CV i un motor de 2 litres de cilindrada amb sistema de tracció Quattro.

Com a nota negativa, al tractar-se de la versió de 3 portes i comptar a més amb el sostre panoràmic, l’espai lliure pels ocupants dels seients del darrere no és gaire, de fet, jo, que mesuro 177 centímetres, hi tocava de cap.