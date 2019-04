Ford inverteix 500 milions d’euros en Rivian, el fabricant de cotxes elèctrics que vol destronar Tesla

Rivian vol ser la gran alternativa a Tesla. Aquest fabricant nord-americà, que ja ha rebut una injecció d’uns 700 milions de dòlars per part d’Amazon, començarà a fabricar els seus cotxes elèctrics que tenen com a gran objectiu destronar Tesla del tron dels cotxes elèctrics.

El primer cotxe que fabricarà Rivian és el 'pickup' R1T, i el seguirà un SUV o totcamí de set places anomenat R1S que encara no ha presentat oficialment. Aquesta camioneta elèctrica disposa d'un sistema de tracció integral gràcies a quatre motors elèctrics que actuen sobre cada roda i proporcionen una potència total combinada de 750 CV, i aquesta plataforma elèctrica és el gran reclam per Ford, que veu en aquesta inversió una oportunitat d’or per avançar de manera definitiva en l’electrificació de la seva gamma.

Rivian, una companyia fundada sobre les cendres de l’antiga Hummer i que compta amb molts antics treballadors de Hummer i Chrysler, vol ser el contrapunt de Tesla i vol aprofitar els seus coneixements i la seva experiència en el món dels totterrenys per fabricar vehicles totalment elèctrics de gran potència i autonomia. De fet, només els calia una injecció econòmica per començar a treballar en els seus models elèctrics.

A més a més aquest moviment de Ford ha deixat fora de joc a General Motors, que fa uns mesos va anunciar en un comunicat que sentia una gran “admiració per la feina de Rivian i els seus models elèctrics”, i confirmava així el seu interès per les negociacions per a aquesta ‘start-up’.La maniobra de Ford també s’inscriu en un pla per convertir-se en el primer fabricant de cotxes elèctrics dels Estats Units i deixar a General Motors, etern rival de Ford, sense poder participar del projecte de Rivian. Fruit de l’acord entre Ford i Rivian, el president de la secció d’automòbils de Ford, el nord-americà Joe Hinrichs, passarà a formar part també del consell executiu de Rivian.